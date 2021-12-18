Интересная идея из двух клубков джута

Такого оригинального способа создания абажура вы, скорее всего, ещё не видели. И хотя по классике, делается абажур с помощью воздушного шара, никакого клея ПВА не используется!Для скрепляющей смеси возьмите следующие ингредиенты в указанных пропорциях:стакан муки;1/2 стакана сахара;2 стакана воды;1 ст. л. уксуса.Смешайте ингредиенты, поставьте на огонь, доведите до кипения и уварите до состояния густой липковатой пасты. На это не уйдёт много времени. Остудите до комнатной температуры. Приготовьте два мотка джутовой нити.Отматывая одновременно джут из обоих клубков, смазывайте его приготовленной скрепляющей смесью. Вот что должно получиться:Теперь джут обмотайте вокруг воздушного шара сначала в одну сторону.Затем сделайте наклон в другую. Оставьте до полного высыхания самодельного «клея».Лопните шарик и без труда достаньте его — он не будет липнуть, а вот джут скрепится надёжно.Подвесьте абажур и наслаждайтесь результатом!