Икона стиля: Ава Гарднер

Вдохновляемся образами легендарной голливудской актрисы.







Сегодня исполнилось бы 93 года одной из самых роскошных голливудских актрис Аве Гарднер. Родившаяся в канун католического Рождества, Ава была не только талантливой и красивой актрисой, но и иконой стиля. Она всегда выглядела безупречно и в духе своего времени, носила женственные платья с подчеркнутой талией, элегантные жакеты и изящные украшения с бриллиантами и жемчугом.

Также Ава была женой легендарного Фрэнка Синатры и голливудского актера Микки Руни, которые не устояли перед ее классической красотой . А американский Институт Кино поставил Аву Гарднер на 25 место в рейтинге 50 самых великих американских кинолегенд.Легендарная актриса – пример идеального вкуса и вневременного стиля. Образы Авы Гарднер в кино и в жизни являются прекрасным источником вдохновения, и их можно легко интерпретировать на новый лад. Платья с пышными юбками , мех, крупные сверкающие ожерелья создадут торжественный новогодний образ.Даже макияж Авы Гарднер актуален и в наше время. Красные губы, выразительные брови и пушистые ресницы – классика , которая уместна всегда и подойдет любому типу лица.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)