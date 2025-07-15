С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Смирнова
    Ну и что?....В советское время хоть такие получали,а сейчас и этого нет,если денег нет....8 странностей сов...
  • Владимир Черемисин
    Я бы подписался на автора, если бы он сумел мне доказать, что "Собачье сердце" написал Шолохов.8 странностей сов...
  • Алексей Русских
    В кучу ещё свалить водителей командирских машин, укладчиков ПТС, расчётов РЯЛС на точках, свинарей ,оркестр  да ещё д...5 должностей, на ...

Икона стиля: Ава Гарднер

Вдохновляемся образами легендарной голливудской актрисы.

Икона стиля: Ава Гарднер

Сегодня исполнилось бы 93 года одной из самых роскошных голливудских актрис Аве Гарднер. Родившаяся в канун католического Рождества, Ава была не только талантливой и красивой актрисой, но и иконой стиля. Она всегда выглядела безупречно и в духе своего времени, носила женственные платья с подчеркнутой талией, элегантные жакеты и изящные украшения с бриллиантами и жемчугом.



Икона стиля: Ава Гарднер

Также Ава была женой легендарного Фрэнка Синатры и голливудского актера Микки Руни, которые не устояли перед ее классической красотой. А американский Институт Кино поставил Аву Гарднер на 25 место в рейтинге 50 самых великих американских кинолегенд.

Икона стиля: Ава Гарднер

Легендарная актриса – пример идеального вкуса и вневременного стиля. Образы Авы Гарднер в кино и в жизни являются прекрасным источником вдохновения, и их можно легко интерпретировать на новый лад. Платья с пышными юбками, мех, крупные сверкающие ожерелья создадут торжественный новогодний образ.

Икона стиля: Ава Гарднер

Даже макияж Авы Гарднер актуален и в наше время. Красные губы, выразительные брови и пушистые ресницы – классика, которая уместна всегда и подойдет любому типу лица.

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

Икона стиля: Ава Гарднер

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх