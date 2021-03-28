14 кулинарных хитростей, с которыми готовка станет в разы приятнее и быстрее

Поесть вкусно любит каждый. Но процессу поглощения вкусняшек предшествует процесс их приготовления. И чтобы он не превращался в неинтересную рутину, мы собрали 14 кулинарных хитростей, которые помогут справляться с готовкой гораздо быстрее и качественнее.

1. Чтобы кусочки рыбы не разваливались при жарке

Аппетитные кусочки жареной рыбы.

Чтобы кусочки рыбы не развалились в процессе жарки, их нужно вытереть бумажным полотенцем и посолить за 10-15 минут до термической обработки. В результате вы получите аккуратные кусочки рыбы с хрустящей зажаренной корочкой.

2. Вкусно сварить старый картофель

Вкусное блюдо из отварного старого картофеля.

Улучшить вкус старого картофеля поможет уксус и чеснок. В процессе варки добавьте в кастрюлю ложку уксуса, 2-3 зубчика чеснока и лавровый лист. Также учитывайте то, что для приготовления старого картофеля требуется вдвое больше воды, чем для варки молодого.

3. Легко почистить рыбу

Легко очистить рыбу от чешуи.

Никто не любит готовить рыбу из-за чешуи, которая не только сложно снимается, но и разлетается в разные стороны. Однако, есть уловка, благодаря которой вы сможете почистить рыбу за пять минут. Для этого опустите рыбешку в кипящую воду на 1-2 минуты, а после погрузите в холодную.

4. Лук без слез

Безболезненно нарезать лук.

Нарезая лук, не забывайте периодически смачивать лезвие ножа ледяной водой. Холодная вода с ножа растворяет лакриматор, из-за чего он практически не выделяется в воздух, а значит и не раздражает слизистые оболочки носа и глаз.

5. Спасти пересоленный суп

Нейтрализовать соль в супе.

Спасти пересоленный суп поможет марлевый мешочек с длиннозернистым рисом. Опустите мешочек в кастрюлю с испорченным блюдом, поварите 10-15 минут и выбросьте. Крупа впитает в себя лишнюю соль.

6. Чтобы желтки не крошились

Аккуратно порезать вареные яйца.

Смачивайте нож холодной водой, чтобы желтки варенных яиц не раскрошились.

7. Тесто без комочков

Блинное тесто без комочков.

Если у вас не получается приготовить тесто для блинов без комочков, процедите массу через чайное ситечко.

8. Нейтрализовать горечь баклажанов

Чтобы баклажаны не горчили.

Перед тем, как приступить к жарке баклажанов, посолите их, оставьте на полчаса, а после промойте водой. Эти простые манипуляции позволят нейтрализовать горечь обжаренных кусочков.

9. Тонкие отбивные

Тонко нарезать мясо.

Подмороженное мясо гораздо легче режется, нежели свежее. Поэтому, если хотите приготовить тоненькие отбивные, поместите кусок мяса в морозильную камеру на 30-60 минут.

10. Сочные котлеты с хрустящей корочкой

Сочные котлеты из фарша.

Есть секретный прием для приготовления сочных котлеток с хрустящей корочкой. Для этого обжарьте каждую сторону котлетки сначала на большом огне, а после на среднем. Сильный огонь вначале готовки поможет добиться хрустящей корочки, которая не позволит соку вытекать.

11. Готовить на сливочном масле

Чтобы сливочное масло не темнело.

Смажьте сковороду растительным маслом и только потом разогревайте сливочное. Тогда сливочное масло не потемнеет во время готовки.

12. Чтобы масло не разбрызгивалось

Избежать брызг горячего масла.

Разогревая сковороду, посыпьте поверхность сковороды небольшим количеством соли, потом налейте растительное масло. Это позволит избежать брызг во время готовки даже на большом огне.

13. Красивый бульон

Аппетитный бульон.

Если хотите, чтобы от одного вида вашего супа у домашних потекли слюни, подкрасьте бульон отваром луковой шелухи.

14. Влажность в духовке

Чтобы блюда не пересыхали.

Чтобы мясо и выпечка не засушились в духовке, поставьте вниз стеклянную или металлическую емкость с водой.

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