Почему считают, что убрать Насраллу мог шпион Израиля: какие тайны скрывает «Моссад»

В то время как «афтершоки» от убийства Израилем лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы продолжают держать мир в напряжении, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сделал громкое заявление. И его высказывание, надо сказать, взволновало мировое сообщество не меньше, чем сам конфликт. На днях экс-президент выступил с речью и, рассказывая о предполагаемых шпионах в стране, вдруг произнес: «Мы создали подразделение по противодействию Израилю, и человек, руководивший им, оказался агентом «Моссада».
Что утверждает Ахмадинежад
Напомним, что лидера «Хезболлы» убили в столице Ливана Бейруте. Он погиб в результате мощного авиаудара. Именно в связи с этим громким убийством, потрясшим мусульманский мир и обрадовавшим израильтян, стали всплывать подозрения и обвинения, связанные с возможным участием в операции некоего шпиона, осведомлявшего Израиль обо всем, что происходит внутри «Хезболлы».
Махмуд Ахмадинежад высказал эти обвинения прямо, без намеков. Он утверждает, что Израиль внедрил агента «Моссада» в иранскую организацию. Предположительно, именно этот «засланный казачок» и помог детям Сиона установить местонахождение Насраллы, что, в свою очередь, дало возможность израильским военным ликвидировать лидера проиранского движения. По этой версии, нанося удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, израильтяне знали, что в данный момент Насралла находится именно там.
Экс-президент Ирана. /Фото: © AFP
Правду говорит Ахмадинежад или по каким-то причинам блефует? Действительно ли возможности у «Моссада» столь велики?
Что известно об их возможностях
Известно, что израильская разведка – самая загадочная и самая закрытая из всех спецслужб мира. Представители «Моссада», именуемого в полном варианте названия «Ведомством разведки и специальных задач», методично устраняют врагов, и визитной карточкой подразделения считаются именно максимально «точечные» ликвидации. Массадовцев с первых дней подготовки учат абсолютному хладнокровию в осуществлении своих расправ: «Вижу цель – действую без сожаления».
Убийство Масраллы стало знаковым событием для всех. /Фото: snn.ir
Разведка была основана еще в 1951 году, став по сути преемницей сионистской военной организации «Хагана», работавшей в начале прошлого века. «Моссад» был образован для защиты интересов молодого государства Израиль во враждебном для страны регионе, но по мере развития «Моссада» эту спецслужбу стали упрекать в работе не только на государство в целом, но и на определенных лиц.
«Хагана», 1948 год. /Фото: Фото: AP
Этот имидж, действительно, закрепился за израильской разведкой, и его даже обыгрывает Гай Ричи в знаменитом фильме «Джентльмены», когда американский еврей-миллиардер Мэттью Бергер в разговоре с конкурентом, Сухим Глазом, предупреждает: «А потом мои «крабы Моссада» тебя сожрут». Так на протяжении кинокартины именуют его охранников.
Конечно, все, что касается целей, объектов и заказчиков операций «Моссада», всегда вызывает противоречия. Но вот по поводу возможностей израильской разведки никаких сомнений быть не может: всем известно, что они у нее большие и подготовка у спецов отменная. Помимо этого, одна из самых сильных сторон израильской разведки – это хитрость. «Хитростью и обманом веди войну свою» - этот лозунг «Моссада», представляющий собой цитату из Книги Притчей, тому подтверждение.
Моссаду часто помогают добровольцы. /Фото: iranherald.com
Кто им помогает
Говорят, что разведчиков-оперативников у «Моссада» не более четырех десятков. Однако внедриться они способны куда угодно. Правда, всю «черновую работу» чаще выполняют добровольцы, «сайаны». Это сторонники Израиля и «Моссада», проживающие в стране их врага и готовые за идею узнавать и передавать нужную разведке информацию, сообщения и даже внедряться в окружение будущего объекта расправы.
Классический пример – израильтянин Эли Коэн, который в 1960-е годы сумел добраться до верхушки сирийской власти, став полковником службы безопасности и внедрившись в окружение лидера страны Амина Аль-Хафеза. Коэн даже был объявлен одним из кандидатов в президенты Сирии. До того, как его раскрыли и казнили, он успел передать Израилю море ценных сведений.
Список же устраненных «Моссадом» врагов Израиля весьма обширен, и теперь он пополнился еще одной фамилией – Насралла.
Израильские полицейские. /Фото: Yonatan Sindel / Flash90
Напомним также, что французское издание Le Parisien ранее тоже писало, ссылаясь на ливанские службы безопасности, о некоем агенте, сообщившем израильтянам о приезде Хасана Насраллы в штаб-квартиру «Хезболлы».
А другое авторитетное издание, Financial Times, утверждало, что на операцию по устранению иранского лидера у «Моссада» якобы ушли годы подготовки и терабайты собранной информации. Так что громкое заявление Ахмадинежада по поводу шпиона очень похоже на правду.
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