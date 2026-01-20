7 идей, где разместить мокрую обувь и зонты, чтобы не разносить грязь по дому

Снег на обуви начинает оттаивать в теплом коридоре, создавая лужи грязи
Снег и слякоть - привычная погода для зимы. А иногда и дождь может пойти, так что придется доставать зонт. Мы возвращаемся в теплый дом, и в коридоре сразу же образовывается грязная лужа. В результате приходится мыть и обувь, и пол.
Варианты хранения обуви
1. Поддон с бортиками
Можно использовать пустой поддон или наполнить его привезенной с моря галькой / Фото: i.ytimg.com
Зимой улицы посыпают реагентами. Часть из них остается на обуви и попадает в дом. Реагенты достаточно едкие и могут навредить не только обуви, но и ремонту. Чтобы этого не произошло, выделите специальное место, куда будете ставить грязную обувь, прежде чем мыть. Например, используйте поддон с высокими бортиками. Также можно выложить в нем декоративный камень или гальку, чтобы материалы впитывали воду. Периодически промывайте поддон под проточной водой. Такой вариант хранения выглядит стильно и оригинально.
2. Вертикальная стойка
Стойка для вертикального хранения - удобный вариант для промокших сапог / Фото: ostrnum.com
Компактная и удобная конструкция с вертикальными держателями поможет не соприкасаться грязным сапогам с чистым полом. Наденьте обувь на стержни и сушите изделия. Хороший вариант для сапог, которые промокли насквозь.
3. Вешалка для брюк
Необходимо сделать перекладину (в шкафу или самой комнате) и взять несколько плечиков с зажимами. В результате получится своеобразный «гардероб» для сапог. Аккуратно зажимайте верхнюю часть обуви и подвешивайте на перекладину. Чтобы на сапогах не оставались повреждения, приклейте к зажимам кусочки войлока или другой плотной материи.
4. Решетчатый стеллаж
На стеллаже с решетками обувь высыхает быстрее / Фото: trustload.com
В решетчатой конструкции лучше циркулирует воздух, поэтому обувь сохнет намного быстрее. В отличие от обычного стеллажа, на решетках не остается разводов и подтеков. Однако с обуви может стекать грязь и снег, поэтому рекомендуем сделать снизу поддон.
5. Пробочный коврик
Пробочный материал хорошо впитывает влагу / Фото: lh6.googleusercontent.com
Пробки из-под вина - отличное сырье для обувного коврика. Затычки хорошо впитывают влагу и пригодятся для хранения сапог. Возьмите поддон или даже старый поднос, а сверху приклейте пробки. Готово! С таким «ковриком» в коридоре всегда будет чистота и порядок.
Варианты хранения зонтов
1. Ниша или подставка
Дополните нишу или подставку поддоном, чтобы туда стекала вода
Удобный вариант для хранения зонтов-тростей в прихожей - «кармашек», прикрепленный к стене или отдельностоящая подставка. Внутри можно размещать длинные аксессуары, а на перекладину развешивать складные зонты. Внизу поставьте поддон, чтобы влага стекала в него, а не на пол.
2. Плетеная корзинка
Плетеные корзины выглядят стильно, а вещи в них высыхают очень быстро
Подбирайте предмет, в зависимости от размера зонтов. Плетеное изделие можно разместить на полу, полке, мебели. Туда удобно складывать не только мокрые аксессуары, но и хранить в них дождевики, перчатки, шарфы.
3. Декоративная подставка
Оригинальная подставка разнообразит интерьер и станет стильной изюминкой
Можно купить готовую или изготовить по авторскому эскизу специальную подставку под зонты. Элемент декора удачно впишется в любой интерьер и даже станет его изюминкой. Выделите подставке уголок и складывайте в нее аксессуары.
4. Крючок
Крючки могут быть разными по форме, дизайну, размеру, чтобы подобрать идеальный вариант для дома
Простой и компактный способ организовать хранение аксессуаров. Приобретите специальные крючки и разместите их на свободной стене или внутри мебели. На них можно вешать не только зонтики, но и одежду, дождевики. По размеру, внешнему виду, дизайну крючки могут быть любыми, поэтому их легко подобрать под интерьер.
5. Вязаный чехол
Вязаный чехол понравится любителям хендмейда, но подойдет не под каждый интерьер
Нестандартный вариант, который подойдет далеко не всем. Прежде всего ориентируйтесь на стилистику помещения, чтобы изделие смотрелось гармонично. К примеру, в минималистичном или классическом интерьере чехол будет выглядеть неуместно. Предмет можно связать самостоятельно или купить уже готовый. Вязаные изделия добавят уюта в ваш дом, а что еще нужно в холодную погоду?
