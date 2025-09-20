С нами не соску...
Эффективное использование 5-литровой бутылки

Если у вас завалялись ПЭТ бутыли объемом 5 литров из-под воды, то не стоит их выбрасывать. Сейчас вы узнаете отличный способ применения таких бутылок. Каждая домохозяйка должна оценить данный лайфхак.



Представьте изначальную ситуацию: на столе после застолья осталось много блюд в тарелках. Чтобы сохранить и потом доесть нужно убрать их в холодильник.





Но просто так много тарелок в него не войдет. Использовать пластиковые контейнеры и потом мыть в два раза больше посуды не очень то и хочется. Да и есть салаты которые просто нельзя перекладывать куда-либо. Тут то и поможет большая бутылка.

5 литровая бутылка сохранит ваши блюда





Берем бутыль и отрезаем сначала дно канцелярским ножом.



Затем всю разрезаем на отрезки по 5 сантиметров.



Теперь брем блюдо, кладем сверху пластиковое кольцо.


А сверху накрываем вторым блюдом.


В итоге получается вот такая пирамида, которая отлично входит в холодильник.



Завершающую тарелку закрывает дно от бутылки. Теперь кушанье не заветрит. У меня в закромах постоянно лежат такие кольца на всякий случай.
