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Отечественный кинематограф о любви

Отечественные кинематографисты часто обращались и обращаются к теме любви, стараясь разгадать очередные секреты и подводные камни этого чувства. Предлагаемый обзор не претендует на какую-то исключительность. В него в хронологическом порядке вошли ленты, в названии которых присутствует само слово «любовь», а главное – их просмотр обязательно доставит зрителям удовольствие.

Отечественный кинематограф о любви

«Раба любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Никита Михалков, 1975 год

Первые годы Советской власти. Москва занята большевиками, а звезда немого кино Вознесенская уезжает в Крым. Ее мучают все происходящее в стране, но она не может ответить на самый главный вопрос для себя: сказать «да» происходящим кардинальным переменам или все же спрятаться от них? Что же делать? Может быть, все же любовь станет для актрисы спасительным кругом в этом бурлящем революционном море?

Михалков снял столь пронзительную ленту в далеком в 1977 году. Это было время, когда реверанс в сторону власти Советов был строго обязателен, но молодой в ту пору Михалков сумел и тонко передать свою симпатию к дореволюционной России, к людям той эпохи, что стало очень заметно в его последующих проектах.

«Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Сергей Соловьев, 1989 год

Эту гротесковую мелодраму обязательно стоит увидеть, поскольку она была отражением своей эпохи – времени слома уходящей системы и зарождения такой пока непонятной новой.
Лента вобрала в себя все характерные черты: свободу, динамику, вольность мыслей, своеобразную трактовку любви, а вместе с тем и определенный надлом в сознании и трагедию.

Все эти противоположные чувства сплелись настолько сильно, что их «оторвать» друг от друга также проблематично, как и вычленить из песни отдельно ноты и слова. Получился масштабный художественный коктейль, местами ироничный, местами невероятно смелый, местами просто безумный. И все это под великолепное музыкальное оформление легендарного Бориса Гребенщикова.

«Урга: Территория любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Никита Михалков, 1991 год

На фоне истории о простых людях, живущих в монгольской степи вдали от цивилизации, режиссер говорит об очень важных вещах. Этот разговор создает необычное настроение, которое никого не оставляет равнодушным. А речь в нем идет о многом – о вечных человеческих ценностях, о любви в широком понимании этого чувства, которое плавно переходит в проблему продолжения рода. Впечатляющая режиссерская и операторская работа позволила создать на экране настоящую драму кристально чистой души.

«Любовь»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Валерий Тодоровский, 1991 год

Одна из лучших работ режиссера. Лента о взрослении и первой любви молодых людей выдалась и драматичной, и смешной, и удивительно чистой. Она завораживает и смотрится на одном дыхании. Зритель постоянно ощущает, что многие кадры он видел в жизни, причем создатели картины разговаривают с ним на одном и понятном языке. Удивительно, но и спустя четверть века лента с прекрасно подобранным актерским ансамблем абсолютно не утратила своей актуальности.

«Андерсен. Жизнь без любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Эльдар Рязанов, 2006 год

Фильм смотрится на одном дыхании. Рязанов неоднократно говорил журналистам, что данный проект будет завершающим в его достойной режиссерской карьере. И действительно ему удался аккорд, который запомнится на долгие годы. Не случайно он снял картину о великом датском сказочнике как о человеке без каких-либо прикрас.

Все с чем пришлось в жизни встретиться творческому человеку показано правдиво, причем насколько это было возможно. В его жизни было все: грязь, ложь, предательство, огромное разочарование и дерзкие попытки воскрешения. Не было, может быть, только любви…

«Повезет в любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Ольга Доброва-Куликова, 2012 год

Этот мини-сериал для многих, может быть, прошел незамеченным. Те же, кто его увидели, отметили честность в поступках главных персонажей, что в отечественных мелодрамах встречается редко. Всякое бывает в отношениях молодых людей, но очень ценно, когда они поступают честно по отношению друг к другу – без сцен ревности, без привычного «окунания» в грязь или мордобоя.

Оказывается, бывают такие люди, которые умеют разговаривать на сложные темы, объяснять и принимать позиции партнеров. Любовь – серьезное, но вместе с тем и тонкое чувство, имеющее способность растворяться. Какой главный девиз этой ленты? Если любишь – люби, не оглядывайся и не просчитывай варианты. В любви, как и в жизни – везет сильнейшим!

«Про любовь»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Анна Меликян, 2015 год

Анна собрала в своей ленте, представляющей собой альманах киноновелл о любви, впечатляющую команду актеров, чьи имена сегодня на слуху в отечественном кинематографе. Герои этих историй совсем разные. Это и юная влюбленная пара, представляющая жизнь как бесконечный аниме-спектакль. Это и смелая японка, прибывшая в Москву в поисках русского мужика для «чистой и нежной» любви.

Это и эффектная секретарша, находящаяся в мучительных раздумьях после получения «горячего» предложения от своего непосредственного шефа, и многое другое. Особо стоит похвалить концепцию сценария, в котором, казалось бы, самостоятельные и очень разные истории органично переплелись в узел. К финалу картины возникает ощущение, что каждая из них – винтик в механизме, помогающем постичь секреты волшебного чувства.

«Во имя любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Андрей Селиванов, 2015 год

Эта лента ничем особо не выделяется. Еще одна житейская история. Жила-была Настя – девушка редкой души. Помогая всем без исключения, сама была как травинка на ветру, без защиты и опоры. А как без нее хрупкому созданию противостоять жестоким законам современной жизни? Но она с детской наивностью мечтает о сказочном счастье. Казалось, оно показалось на горизонте, поскольку встретила любимого мужчину Андрея.

Но мир не без «доброй» подруги, которая легко уводить ее суженого под свой венец. Все привычно и банально. Только верится, что Настя сможет пережить эту обиду и предательство, станет мудрее и найдет свою любовь. Как это случится? Посмотрите эту мелодраму. Наверняка, многие молодые девушки найдут чему поучиться у Насти. Если это так, то свою миссию режиссер выполнил.

«Петербург. Только по любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Аксинья Гог, Оксана Бычкова и др., 2016 год

В Питере – любить. Именно так можно перефразировать слова из нашумевшей песни Сергея Шнурова. А кто может о любви поведать честно, интересно и эмоционально? Конечно же представительницы прекрасной половины человечества. Эта лента стала плодом усилий семи прекрасных женщин и по совместительству молодых мастеров режиссерского цеха.

Этот киноальманах по определению не мог стать проходным и заурядным, к тому же в сочетании с романтикой Северной столицы, всегда заряженной на всевозможные сюрпризы. Новеллы – все разные по жанру, но всех их объединяет любовные терзания на фоне чарующей красоты города на Неве.

«О любви»


Отечественный кинематограф о любви

режиссер Владимир Бортко, 2017 год

Известный российский режиссер также не отказал себе в удовольствии разгадывать секреты пламенного чувства. Рассказанная им немудреная история о поиске любви поставила немало вопросов. Можно ли строить свое счастье, разрушая налаженный семейный быт других?

Что на первом месте стоит в браке – финансовая сторона или все же чувства? Что важнее для женщины – крепкий семейный тыл или ожидание долгожданного чувства, которое вот-вот «нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь…» Интересный актерский ансамбль позволит зрителям с интересом наблюдать, как разрешится на экране очередной любовный треугольник.

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