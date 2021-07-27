Отечественный кинематограф о любви

Отечественные кинематографисты часто обращались и обращаются к теме любви, стараясь разгадать очередные секреты и подводные камни этого чувства. Предлагаемый обзор не претендует на какую-то исключительность. В него в хронологическом порядке вошли ленты, в названии которых присутствует само слово «любовь», а главное – их просмотр обязательно доставит зрителям удовольствие.









«Раба любви»

«Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви»

«Урга: Территория любви»

«Любовь»

«Андерсен. Жизнь без любви»

«Повезет в любви»

«Про любовь»

«Во имя любви»

«Петербург. Только по любви»

«О любви»