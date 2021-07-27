Отечественный кинематограф о любви

Отечественные кинематографисты часто обращались и обращаются к теме любви, стараясь разгадать очередные секреты и подводные камни этого чувства. Предлагаемый обзор не претендует на какую-то исключительность. В него в хронологическом порядке вошли ленты, в названии которых присутствует само слово «любовь», а главное – их просмотр обязательно доставит зрителям удовольствие.
«Раба любви»
режиссер Никита Михалков, 1975 год
Первые годы Советской власти. Москва занята большевиками, а звезда немого кино Вознесенская уезжает в Крым. Ее мучают все происходящее в стране, но она не может ответить на самый главный вопрос для себя: сказать «да» происходящим кардинальным переменам или все же спрятаться от них? Что же делать? Может быть, все же любовь станет для актрисы спасительным кругом в этом бурлящем революционном море?
Михалков снял столь пронзительную ленту в далеком в 1977 году. Это было время, когда реверанс в сторону власти Советов был строго обязателен, но молодой в ту пору Михалков сумел и тонко передать свою симпатию к дореволюционной России, к людям той эпохи, что стало очень заметно в его последующих проектах.
«Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви»
режиссер Сергей Соловьев, 1989 год
Эту гротесковую мелодраму обязательно стоит увидеть, поскольку она была отражением своей эпохи – времени слома уходящей системы и зарождения такой пока непонятной новой. Лента вобрала в себя все характерные черты: свободу, динамику, вольность мыслей, своеобразную трактовку любви, а вместе с тем и определенный надлом в сознании и трагедию.
Все эти противоположные чувства сплелись настолько сильно, что их «оторвать» друг от друга также проблематично, как и вычленить из песни отдельно ноты и слова. Получился масштабный художественный коктейль, местами ироничный, местами невероятно смелый, местами просто безумный. И все это под великолепное музыкальное оформление легендарного Бориса Гребенщикова.
«Урга: Территория любви»
режиссер Никита Михалков, 1991 год
На фоне истории о простых людях, живущих в монгольской степи вдали от цивилизации, режиссер говорит об очень важных вещах. Этот разговор создает необычное настроение, которое никого не оставляет равнодушным. А речь в нем идет о многом – о вечных человеческих ценностях, о любви в широком понимании этого чувства, которое плавно переходит в проблему продолжения рода. Впечатляющая режиссерская и операторская работа позволила создать на экране настоящую драму кристально чистой души.
«Любовь»
режиссер Валерий Тодоровский, 1991 год
Одна из лучших работ режиссера. Лента о взрослении и первой любви молодых людей выдалась и драматичной, и смешной, и удивительно чистой. Она завораживает и смотрится на одном дыхании. Зритель постоянно ощущает, что многие кадры он видел в жизни, причем создатели картины разговаривают с ним на одном и понятном языке. Удивительно, но и спустя четверть века лента с прекрасно подобранным актерским ансамблем абсолютно не утратила своей актуальности.
«Андерсен. Жизнь без любви»
режиссер Эльдар Рязанов, 2006 год
Фильм смотрится на одном дыхании. Рязанов неоднократно говорил журналистам, что данный проект будет завершающим в его достойной режиссерской карьере. И действительно ему удался аккорд, который запомнится на долгие годы. Не случайно он снял картину о великом датском сказочнике как о человеке без каких-либо прикрас.
Все с чем пришлось в жизни встретиться творческому человеку показано правдиво, причем насколько это было возможно. В его жизни было все: грязь, ложь, предательство, огромное разочарование и дерзкие попытки воскрешения. Не было, может быть, только любви…
«Повезет в любви»
режиссер Ольга Доброва-Куликова, 2012 год
Этот мини-сериал для многих, может быть, прошел незамеченным. Те же, кто его увидели, отметили честность в поступках главных персонажей, что в отечественных мелодрамах встречается редко. Всякое бывает в отношениях молодых людей, но очень ценно, когда они поступают честно по отношению друг к другу – без сцен ревности, без привычного «окунания» в грязь или мордобоя.
Оказывается, бывают такие люди, которые умеют разговаривать на сложные темы, объяснять и принимать позиции партнеров. Любовь – серьезное, но вместе с тем и тонкое чувство, имеющее способность растворяться. Какой главный девиз этой ленты? Если любишь – люби, не оглядывайся и не просчитывай варианты. В любви, как и в жизни – везет сильнейшим!
«Про любовь»
режиссер Анна Меликян, 2015 год
Анна собрала в своей ленте, представляющей собой альманах киноновелл о любви, впечатляющую команду актеров, чьи имена сегодня на слуху в отечественном кинематографе. Герои этих историй совсем разные. Это и юная влюбленная пара, представляющая жизнь как бесконечный аниме-спектакль. Это и смелая японка, прибывшая в Москву в поисках русского мужика для «чистой и нежной» любви.
Это и эффектная секретарша, находящаяся в мучительных раздумьях после получения «горячего» предложения от своего непосредственного шефа, и многое другое. Особо стоит похвалить концепцию сценария, в котором, казалось бы, самостоятельные и очень разные истории органично переплелись в узел. К финалу картины возникает ощущение, что каждая из них – винтик в механизме, помогающем постичь секреты волшебного чувства.
«Во имя любви»
режиссер Андрей Селиванов, 2015 год
Эта лента ничем особо не выделяется. Еще одна житейская история. Жила-была Настя – девушка редкой души. Помогая всем без исключения, сама была как травинка на ветру, без защиты и опоры. А как без нее хрупкому созданию противостоять жестоким законам современной жизни? Но она с детской наивностью мечтает о сказочном счастье. Казалось, оно показалось на горизонте, поскольку встретила любимого мужчину Андрея.
Но мир не без «доброй» подруги, которая легко уводить ее суженого под свой венец. Все привычно и банально. Только верится, что Настя сможет пережить эту обиду и предательство, станет мудрее и найдет свою любовь. Как это случится? Посмотрите эту мелодраму. Наверняка, многие молодые девушки найдут чему поучиться у Насти. Если это так, то свою миссию режиссер выполнил.
«Петербург. Только по любви»
режиссер Аксинья Гог, Оксана Бычкова и др., 2016 год
В Питере – любить. Именно так можно перефразировать слова из нашумевшей песни Сергея Шнурова. А кто может о любви поведать честно, интересно и эмоционально? Конечно же представительницы прекрасной половины человечества. Эта лента стала плодом усилий семи прекрасных женщин и по совместительству молодых мастеров режиссерского цеха.
Этот киноальманах по определению не мог стать проходным и заурядным, к тому же в сочетании с романтикой Северной столицы, всегда заряженной на всевозможные сюрпризы. Новеллы – все разные по жанру, но всех их объединяет любовные терзания на фоне чарующей красоты города на Неве.
«О любви»
режиссер Владимир Бортко, 2017 год
Известный российский режиссер также не отказал себе в удовольствии разгадывать секреты пламенного чувства. Рассказанная им немудреная история о поиске любви поставила немало вопросов. Можно ли строить свое счастье, разрушая налаженный семейный быт других?
Что на первом месте стоит в браке – финансовая сторона или все же чувства? Что важнее для женщины – крепкий семейный тыл или ожидание долгожданного чувства, которое вот-вот «нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь…» Интересный актерский ансамбль позволит зрителям с интересом наблюдать, как разрешится на экране очередной любовный треугольник.
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