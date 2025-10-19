Почему в Америке нельзя ставить высокие заборы и другие запреты для владельцев частных домов

В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется / Фото: oir.mobi

1. Несогласованный капремонт

В Америке перенести внутреннюю перегородку в доме или поменять напольное покрытие без разрешения уполномоченных служб не получится / Фото: hammer-shop.ru

Тихо поставить розетки самому не получится, бдительные соседи сразу же поставят в известность кого нужно / Фото: ua.depositphotos.com

2. Высокие глухие заборы перед домом

Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы / Фото: planirovkainfo.ru

3. Произвольный внешний вид частного дома

Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации / Фото: woman.forumdaily.com

Цвет домов четко прописан в нормативных документах местной администрации, поэтому произвольно перекрасить фасад в другой цвет владельцу не удастся / Фото: karl-marks.ru