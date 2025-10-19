С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    Все правильно сказано.7 ошибок, которые...
  • Александр Данилов
    Ещё забыли ОРЛЕНОК, КАМА, ДЕСНА7 добротных совет...
  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР

Почему в Америке нельзя ставить высокие заборы и другие запреты для владельцев частных домов




Несколько десятков лет жизнь на Западе всем нашим соотечественникам представлялась сказкой. О реальности представление появилось гораздо позже. В США тоже немало запретов, которые нашим людям понять очень сложно, а принять еще сложнее. Например, частный жилой сектор – это далеко не то, что мы можем себе представить.
В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется.

В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется / Фото: oir.mobi

В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется / Фото: oir.mobi

 

1. Несогласованный капремонт


В Америке перенести внутреннюю перегородку в доме или поменять напольное покрытие без разрешения уполномоченных служб не получится / Фото: hammer-shop.ru

В Америке перенести внутреннюю перегородку в доме или поменять напольное покрытие без разрешения уполномоченных служб не получится / Фото: hammer-shop.ru


 

Мы у себя в доме можем сделать в любой момент перепланировку или капитальный ремонт. Разрешения у соответствующих структур для этого не требуется. Есть возможность и желание – делай. В Америке же все далеко не так. Если человек хочет перенести внутреннюю перегородку или поставить дополнительную, поменять напольное покрытие, установить несколько розеток, ему сначала нужно обратиться в определенную службу, чтобы получить на это лицензию, а также все предполагаемые изменения согласовать. Конечно же, на это потребуются немалые средства плюс время.
Тихо поставить розетки самому не получится, бдительные соседи сразу же поставят в известность кого нужно / Фото: ua.depositphotos.com

Тихо поставить розетки самому не получится, бдительные соседи сразу же поставят в известность кого нужно / Фото: ua.depositphotos.com

 

В случае, когда после капремонта дом существенно видоизменился, на него еще и налог поднять могут. Считается, что жилище модернизированное.
Тихо поставить розетки самому не получится. Соседи за этим проследят. Если они только услышат или случайно узнают, что вы делаете что-то без разрешения, сразу же поставят в известность кого нужно.

2. Высокие глухие заборы перед домом


Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы / Фото: planirovkainfo.ru

Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы / Фото: planirovkainfo.ru


 

Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы. Ограждения разрешены, конечно, только низкие и обязательно некапитальные. В большинстве своем дома в Америке строят каркасные, а такие конструкции быстро воспламеняются. В связи с этим, согласно правилам пожарной безопасности, доступ к строениям не должен иметь препятствий. Да и уровень нарушений такие заборы снижают. Соседи все видят и вовремя пожалуются властям, если вдруг что.

3. Произвольный внешний вид частного дома


Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации / Фото: woman.forumdaily.com

Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации / Фото: woman.forumdaily.com

 

Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации. Рейтинг района зависит от того, как он выглядит. А от рейтинга зависит и цена на метр квадратный жилой площади. Естественно администрация строго контролирует состояние каждого участка в отдельности и района в целом. Вероятнее всего, нарушение чревато назначением немалого штрафа.
Цвет домов четко прописан в нормативных документах местной администрации, поэтому произвольно перекрасить фасад в другой цвет владельцу не удастся / Фото: karl-marks.ru

Цвет домов четко прописан в нормативных документах местной администрации, поэтому произвольно перекрасить фасад в другой цвет владельцу не удастся / Фото: karl-marks.ru

 

И самое интересное. Перекрасить дом в другой цвет не получится. Этот самый цвет четко прописан в нормативных документах местной администрации. Если на улице все дома зеленые, то и мечтать не стоит перекрасить свой в белый, например. И если во дворе должна быть клумба, то о грядке с луком и речи быть не может.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх