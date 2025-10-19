Почему в Америке нельзя ставить высокие заборы и другие запреты для владельцев частных домов

Несколько десятков лет жизнь на Западе всем нашим соотечественникам представлялась сказкой. О реальности представление появилось гораздо позже. В США тоже немало запретов, которые нашим людям понять очень сложно, а принять еще сложнее. Например, частный жилой сектор – это далеко не то, что мы можем себе представить.
В своем доме или на собственном участке владелец может делать далеко не все, что ему хочется / Фото: oir.mobi
1. Несогласованный капремонт
В Америке перенести внутреннюю перегородку в доме или поменять напольное покрытие без разрешения уполномоченных служб не получится / Фото: hammer-shop.ru
Мы у себя в доме можем сделать в любой момент перепланировку или капитальный ремонт. Разрешения у соответствующих структур для этого не требуется. Есть возможность и желание – делай. В Америке же все далеко не так. Если человек хочет перенести внутреннюю перегородку или поставить дополнительную, поменять напольное покрытие, установить несколько розеток, ему сначала нужно обратиться в определенную службу, чтобы получить на это лицензию, а также все предполагаемые изменения согласовать. Конечно же, на это потребуются немалые средства плюс время.
Тихо поставить розетки самому не получится, бдительные соседи сразу же поставят в известность кого нужно / Фото: ua.depositphotos.com
В случае, когда после капремонта дом существенно видоизменился, на него еще и налог поднять могут. Считается, что жилище модернизированное.
2. Высокие глухие заборы перед домом
Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы / Фото: planirovkainfo.ru
Во многих штатах закон запрещает устанавливать перед домом глухие и очень высокие заборы. Ограждения разрешены, конечно, только низкие и обязательно некапитальные. В большинстве своем дома в Америке строят каркасные, а такие конструкции быстро воспламеняются. В связи с этим, согласно правилам пожарной безопасности, доступ к строениям не должен иметь препятствий. Да и уровень нарушений такие заборы снижают. Соседи все видят и вовремя пожалуются властям, если вдруг что.
3. Произвольный внешний вид частного дома
Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации / Фото: woman.forumdaily.com
Внешнее оформление дома и участка, газонов, клумб – решение администрации. Рейтинг района зависит от того, как он выглядит. А от рейтинга зависит и цена на метр квадратный жилой площади. Естественно администрация строго контролирует состояние каждого участка в отдельности и района в целом. Вероятнее всего, нарушение чревато назначением немалого штрафа.
Цвет домов четко прописан в нормативных документах местной администрации, поэтому произвольно перекрасить фасад в другой цвет владельцу не удастся / Фото: karl-marks.ru
И самое интересное. Перекрасить дом в другой цвет не получится. Этот самый цвет четко прописан в нормативных документах местной администрации. Если на улице все дома зеленые, то и мечтать не стоит перекрасить свой в белый, например. И если во дворе должна быть клумба, то о грядке с луком и речи быть не может.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии