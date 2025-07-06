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10 терминов, предметов или явлений, названных в честь выдающихся людей



 
Люди, в честь которых названы термины, объекты и явления.

Люди, в честь которых названы термины, объекты и явления.

Многие города, улицы, учреждения называют в честь людей. Гораздо реже какие-то явления или термины носят "человеческое" имя, однако такие есть, и этот обзор - прекрасный повод проверить свои знания.

1. Бойкот


 
Чарльз Бойкот (Charles Boycott) - британский военный капитан.

Чарльз Бойкот (Charles Boycott) - британский военный капитан.

11 ноября 1880 года был организован первый бойкот.

2. Сэндвич


 
Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич (John Montagu, 4th Earl of Sandwich) английский дипломат, Первый лорд Адмиралтейства.

Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич (John Montagu, 4th Earl of Sandwich) английский дипломат, Первый лорд Адмиралтейства.

Джону Монтэгу, 4-му Графу Сэндвича, приписывают изобретение закуски в далеком 1762-м году.

3. Шорты-блумеры


 
Блумер Эмилия Дженкс — американская журналистка, борец за права женщин.

Блумер Эмилия Дженкс — американская журналистка, борец за права женщин.

В 1853 году дама из высшего общества показалась на публике в совершенно неприличной одежде - панталонах и юбке до колен.

4. Гальванизм


 
Луиджи Гальвани (Luigi Galvani) — итальянский врач, анатом, физиолог и физик.

Луиджи Гальвани (Luigi Galvani) — итальянский врач, анатом, физиолог и физик.

В 1791 году было описано сделанное Гальвани знаменитое открытие «гальванизм».

5. Шрапнель


 
Генри Шрапнель (Henry Shrapnel) — офицер Британской армии, предложивший конструкцию артиллерийского снаряда в 1784 году.

Генри Шрапнель (Henry Shrapnel) — офицер Британской армии, предложивший конструкцию артиллерийского снаряда в 1784 году.

 

6. Мазохизм


 
Леопольд фон Захер-Мазох (Leopold Ritter von Sacher-Masoch) - австрийский писатель, страдающий от этого необычного отклонения.

Леопольд фон Захер-Мазох (Leopold Ritter von Sacher-Masoch) - австрийский писатель, страдающий от этого необычного отклонения.

Термин мазохизм был введен в 1886 австрийским психиатром фон Краффт-Эбингом.

7. Саксофон


 
Адольф Сакс (Adolphe Sax) - бельгийский изобретатель музыкальных инструментов.

Адольф Сакс (Adolphe Sax) - бельгийский изобретатель музыкальных инструментов.

Саксофон - деревянный духовой инструмент, назван в честь изобретателя Адольфа Сакса в 19-м веке.

8. Садизм


 
Маркиз де Сад — французский писатель, философ, циник и дебошир.

Маркиз де Сад — французский писатель, философ, циник и дебошир.

Садизм - общий вид отклонения, где человек испытывает удовольствие от причинения другим боли, страдания или оскорблений.

9. Никотин


 
Жан Вильман Нико (Jean Nicot) — французский дипломат и учёный.

Жан Вильман Нико (Jean Nicot) — французский дипломат и учёный.

Алкалоид табака "никотин", назван в честь посла в Португалии Жана Никота, агитировавшего за его употребление в медицине.

10. Децибел


 
Александр Грэхем Белл - учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения.

Александр Грэхем Белл - учёный, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения.

Децибел — это единица измерения громкости звука, названная в честь Александра Белла.

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