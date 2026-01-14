С нами не соску...
Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Современные технологии позволяют создавать здания любых размеров и форм. И многие грандиозные идеи воплощаются именно в высотном строительстве. В мире уже существуют «падающие» и «танцующие» небоскребы, «огурцы», высотки в виде спиралей и букв, а также необычные круглые небоскребы.

Круглый небоскреб «Альдар» построили в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов — в 2010 году за рекордные семь месяцев.
Однако проект был обнародован гораздо раньше, и еще в 2008 году получил премию за лучший футуристический дизайн.

Проект разработали архитекторы бюро «MZ & Partners», а девелоперская компания Aldar Properties построила это здание для себя — чтобы использовать в качестве штаб-квартиры.

Посмотрим на него подробнее…

Круговой небоскреб

Небоскреб стоит на искусственном участке суши на побережье в районе Аль-Раха. Его высота — 110 метров (23 этажа). По форме здание напоминает и гигантскую лупу, и стоящий на ребре стеклянный диск, и огромное зеркало, в котором отражаются окрестности. Но на самом деле в основу идеи лег образ круглой морской ракушки (небоскреб ведь стоит фактически на пляже).

Безусловным шедевром инженерной мысли является также инновационный способ строительства этого чудо-небоскреба: несмотря на его выпуклую с двух сторон форму, не было использовано ни одного куска изогнутого стекла. Секретом такого архитектурного достижения стали стеклянные элементы в виде треугольников, благодаря которым строители сформировали желаемый изогнутый фасад. А за счет внешних стальных конструкций внутри небоскреба отсутствуют привычные железобетонные опоры, что делает офисные помещения просторными, светлыми и воздушными.


Круговой небоскреб

Кроме того, архитекторы и строители серьезно поработали над тем, чтобы небоскреб был очень устойчивым и чтобы воздействие грунтовых вод и высокие ветровые нагрузки были ему нипочем.

Наконец, это «зеленый» небоскреб — одно из первых экологически безвредных построек в Абу-Даби. При строительстве использовали материалы, пригодные для повторного использования (стали, стекла, бетона). Правильно организованное естественное освещение помогает экономить электричество. Кроме того, здание оборудовано подземной автоматической вакуумной системой сбора мусора.

Круговой небоскреб

Строительство этого необычного здания было завершено в 2010 году. Масштабы и необычный подход к дизайну поражают воображение: в небоскребе насчитывается 23 этажа, каждый из которых открывает превосходный обзор на 360 градусов, а его общая площадь составляет 123 000 квадратных метров. Круглая форма здания призвана символизировать бесконечность и гармонию, и 120 000 человек, которые могут одновременно находиться внутри, действительно чувствуют себя там отлично.

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб

Круговой небоскреб



источник

