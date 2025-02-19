Как облегчить быт домашнего мастера

Здесь собраны советы, не требующие профессиональных знаний и навыков исполнителя, а требуется смекалка и желание что-то сделать своими руками. Например, порадовать ребёнка самоходной машинкой, а с хозяйкой поделиться опытом открывания консервных банок.







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Нужно бумажный листок прорезать до середины и надеть на шарнир, а после смазки петли листок можно выбросить в мусор.Рожковые ключи по время работы могут соскакивать с головок болтов. Чтобы такое не происходило нужно воспользоваться магнитом.Можно не делить пакеты на части, а опустить весь рулон в мусорное ведро, тогда не придётся думать, где искать мешок на замену.Нужно в профилях одного типоразмера сделать два одинаковых П-образных выреза. А затем состыковать друг с другом.Сводные концы обжать плоскогубцами.Для этих целей понадобится магнитная головка и узкая пластиковая бутылка без дна. Когда головка с намагниченными гвоздями будет подниматься внутрь бутылки, те будут отваливаться, задевая об острый край.Для этих целей можно воспользоваться медицинской иглой, то есть её пластиковым концом, который нужно слегка доработать.Освободившись от металлической иглы, нужно канцелярским ножом слегка доработать пластиковый конец под диаметр клапана на зажигалке. После чего надеть переходник на газовый баллон и применить по назначению.Здесь главное – подобрать круглое изделие по диаметру закруглённого угла, например, можно воспользоваться пластиковой крышкой.Затем взять ламель и металлический уголок, чтобы разметить параметры. В результате подгонки ламинат идеально подошёл в посадочное место.Здесь подойдёт любой кусок изоляционной трубки разрезанной на небольшие кусочки вдоль и поперёк. Крепятся крепления на саморезы.Если возникла необходимость в замерах до миллиметра можно воспользоваться пластиковой картой и канцелярской прищепкой. Результату позавидует даже лазерный дальномер.В большинстве случаев достаточно постучать насадкой по твёрдой поверхности.Нужно баллончик примотать к палке малярным скотчем, не забыв о рычаге из куска проволоки.А на конец рычага привязать прочный шнур для передачи усилия.Можно кончик рулетки помазать остатками грифеля и им делать отметки на деревянной поверхности.Нужно на конце проволоки загнуть петлю и острым концом молотка обернуть ту вокруг гвоздя. Гвоздь для надёжности загнуть под углом.Спрятать шляпку самореза можно, углубив заподлицо в стенку. А углубление засверлить головкой самореза, закрепив в дрели режущей частью.В каждом аэрозольном баллончике есть своя жемчужина, которую можно достать, отпилив дно.Чтобы крышка открылась даже в детских руках, нужно повернуть язычок на 180 градусов и потянуть на себя.На этом всё, до следующей встречи.