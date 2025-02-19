Как облегчить быт домашнего мастера

Здесь собраны советы, не требующие профессиональных знаний и навыков исполнителя, а требуется смекалка и желание что-то сделать своими руками. Например, порадовать ребёнка самоходной машинкой, а с хозяйкой поделиться опытом открывания консервных банок.
Как смазать дверные петли аэрозольной смазкой, не повредив полотна
Нужно бумажный листок прорезать до середины и надеть на шарнир, а после смазки петли листок можно выбросить в мусор.
Удобный рожковый ключ
Рожковые ключи по время работы могут соскакивать с головок болтов. Чтобы такое не происходило нужно воспользоваться магнитом.
Вечный мусорный пакет
Можно не делить пакеты на части, а опустить весь рулон в мусорное ведро, тогда не придётся думать, где искать мешок на замену.
Как соединить каркасный профиль без сварки
Нужно в профилях одного типоразмера сделать два одинаковых П-образных выреза. А затем состыковать друг с другом.
Сводные концы обжать плоскогубцами.
Как быстро собрать рассыпанные гвозди и саморезы
Для этих целей понадобится магнитная головка и узкая пластиковая бутылка без дна. Когда головка с намагниченными гвоздями будет подниматься внутрь бутылки, те будут отваливаться, задевая об острый край.
Как заправить газовую зажигалку, не имея переходника
Для этих целей можно воспользоваться медицинской иглой, то есть её пластиковым концом, который нужно слегка доработать.
Освободившись от металлической иглы, нужно канцелярским ножом слегка доработать пластиковый конец под диаметр клапана на зажигалке. После чего надеть переходник на газовый баллон и применить по назначению.
Как постелить ламинат в круглый угол
Здесь главное – подобрать круглое изделие по диаметру закруглённого угла, например, можно воспользоваться пластиковой крышкой.
Затем взять ламель и металлический уголок, чтобы разметить параметры. В результате подгонки ламинат идеально подошёл в посадочное место.
Как закрепить кабель на вертикальной стене
Здесь подойдёт любой кусок изоляционной трубки разрезанной на небольшие кусочки вдоль и поперёк. Крепятся крепления на саморезы.
Как произвести точный замер расстояния в комнате
Если возникла необходимость в замерах до миллиметра можно воспользоваться пластиковой картой и канцелярской прищепкой. Результату позавидует даже лазерный дальномер.
Как почистить насадку строительного миксера
В большинстве случаев достаточно постучать насадкой по твёрдой поверхности.
Как покрасить стенку аэрозольным баллончиком, если нет стремянки
Нужно баллончик примотать к палке малярным скотчем, не забыв о рычаге из куска проволоки.
А на конец рычага привязать прочный шнур для передачи усилия.
Как разметить деревянный брусок, если сломался карандаш
Можно кончик рулетки помазать остатками грифеля и им делать отметки на деревянной поверхности.
Как прочно закрепить проволоку, используя гвоздодёр
Нужно на конце проволоки загнуть петлю и острым концом молотка обернуть ту вокруг гвоздя. Гвоздь для надёжности загнуть под углом.
Потай для самореза
Спрятать шляпку самореза можно, углубив заподлицо в стенку. А углубление засверлить головкой самореза, закрепив в дрели режущей частью.
Акриловый жемчуг
В каждом аэрозольном баллончике есть своя жемчужина, которую можно достать, отпилив дно.
Как правильно открыть банку и не пораниться
Чтобы крышка открылась даже в детских руках, нужно повернуть язычок на 180 градусов и потянуть на себя.
На этом всё, до следующей встречи.
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