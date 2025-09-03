5 способов приготовить баклажаны так, что желающих добавки не оттянут за уши

Блюда из баклажанов пользуются широкой популярностью на протяжении многих лет во всём мире. Баклажаны — это низкокалорийный, с высоким содержанием клетчатки и очень питательный овощ, который можно готовить различными способами, чтобы улучшить его вкус, текстуру и внешний вид. Одним из классических и популярных рецептов является рататуй, где нарезанные кубиками овощи запекаются в духовке.
1. На гриле
Баклажаны на гриле. \ Фото: thedomesticdietitian.com.
Баклажаны на гриле — это отличный способ насладиться ярким, насыщенным вкусом овоща сполна. Готовое блюдо лучше всего подавать с приправами, зеленью, морской солью, смесью молотых перцев, чесноком, тёртым сыром, оливковым маслом, лимонным соком, сметаной или любым другим соусом.
Ингредиенты:
• Баклажаны мелкие – 1 кг;
• Масло оливковое – опционально;
• Орегано молотый сушёный – по вкусу;
• Лимон – 1 шт;
• Тахини – опционально;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Фета – опционально;
• Вода очищенная – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – для подачи;
• Петрушка свежая – для подачи.
Пряные баклажаны на гриле. \ Фото: thespicehouse.com.
Способ приготовления:
• Бакланы вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Разрезать вдоль;
• На мякоти сделать несколько коротких косых надрезов;
• В миске смешать лимонный сок (половины) с очищенным и пропущенным через пресс чесноком, солью, смесью перцев, водой и тахини (получившаяся масса должна быть по консистенции как густая сметана);
• В другой ёмкости смешать оставшийся лимонный сок с оливковым маслом, солью, молотым орегано и смесью перцев;
• Получившейся смесью смазать половинки баклажанов;
• Отправить на предварительно разогретый мангал;
• Обжарить по пять минут с каждой стороны;
• Выложить на тарелку;
• Смазать чесночным соусом;
• Посыпать кусочками феты;
• Украсить листочками кинзы и петрушки;
• Подать к столу.
2. С фетой
Баклажаны с фетой. \ Фото: thespruceeats.com.
Сыр фета хорошо сочетается со вкусом баклажанов, и в результате этого блюдо получается пикантным, острым и насыщенным. Существует много способов приготовления баклажанов с сыром фета. Один из простых способов - запечь половинки баклажанов в духовке до мягкости и кремообразности, затем посыпать их раскрошенным сыром фета и свежей зеленью. Другой вариант - посыпать ломтики баклажанов чесноком, луком и сыром фета, подавать тёплыми, сбрызнув соком лимона или мёдом.
Ингредиенты:
• Баклажаны мелкие – 0,5 кг;
• Фета – опционально;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Оливки зелёные – 6-8 шт;
• Кинза свежая – для подачи;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Перец чили – 1 стручок;
• Томаты коктейльное или черри – 8-10 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Баклажаны, запечённые в духовке с сыром фета. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Разрезать вдоль;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут (или до полной готовности, проверять состояние шпажкой);
• Томаты вымыть;
• Обжать кипятком;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть выложить в чашу блендера;
• Добавить очищенный чеснок и перец чили (предварительно удалив плодоножку и семена);
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Сдобрить оливковым маслом;
• Перебить до однородной массы;
• Получившейся смесью смазать половинки баклажанов;
• Сверху выложить раскрошенный сыр фета;
• Посыпать листочками свежей зелени;
• Сверху сбрызнуть оливковым маслом и подать к столу.
3. С соусом бажи
Баклажаны с соусом бажи. \ Фото: assets.epicurious.com.
Баклажаны с соусом бажи — вкусное и неповторимое блюдо азиатской кухни. В нём сочетаются пикантные ароматы баклажанов, приготовленных на гриле, со сладкими, кислыми и пряными элементами китайского соуса. Лучше всего подавать это блюдо тёплым, сбрызнув маринадом и посыпав семенами кунжута или рубленой кинзой.
Ингредиенты:
• Кинза свежая – 1 пучок;
• Баклажаны мелкие – 4 шт;
• Уксус винный – опционально;
• Масло растительное – опционально;
• Чеснок – 8-10 зубков;
• Аджика – опционально;
• Корица молотая – по вкусу;
• Гвоздика – 4-5 бутончиков;
• Соль – по вкусу;
• Уцхо-сунели – по вкусу;
• Ядра грецких орехов – 300 г;
• Вода очищенная – опционально.
Баклажаны с пикантным соусом. \ Фото: jamiegeller.com.
Способ приготовления:
• Кинзу вымыть;
• Просушить;
• Листья измельчить;
• Смешать с очищенным и пропущенным через пресс чесноком (3-4 зубка);
• Баклажаны вымыть;
• Очистить;
• Сделать несколько проколов вилкой со всех сторон;
• Выложить баклажаны в форму для запекания, предварительно застелив пергаментом;
• Полить винным уксусом;
• Сдобрить подсолнечным маслом и сбрызнуть водой;
• Накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса;
• После посолить по вкусу;
• Сбрызнуть водой;
• Перевернуть;
• Ещё раз сбрызнуть водой;
• За пять минут до готовности вытащить из духовки;
• Сделать продольные надрезы;
• Нафаршировать небольшим количеством кинзы с чесноком;
• Сбрызнуть подсолнечным маслом и уксусом;
• Запечённые баклажаны остудить;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Протушить до мягкости на небольшом количестве подсолнечного масла, разбавленного водой;
• Ядра грецких орехов выложить в чашу блендера;
• Добавить оставшийся чеснок, гвоздику, аджику, уцхо-сунели и корицу;
• Залить стаканом очищенной воды;
• Перебить до однородной густой консистенции;
• Сдобрить винным укусом и добавить кольца лука;
• Тщательно перемешать;
• Получивший соус отправить в холодильник на час;
• Баклажаны выложить на тарелку;
• Разрезать на две равные части;
• Залить соусом;
• Посыпать свежей кинзой и подать к столу.
4. Икра
Икра из баклажанов. \ Фото: theyummybowl.com.
Баклажанная икра — это универсальная и вкусная закуска, которую часто подают на крекерах или кростини, но ею также можно полакомиться на кусочке поджаренного хлеба или в качестве гарнира к салатам или другим блюдам как в холодном, так и тёплом виде.
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера – 1 кг;
• Морковка среднего размера – 2-3 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 2 шт;
• Сладкий перец красный – 2 шт;
• Томаты розовые или красные с плотной мякотью – 0,5 кг;
• Томатная паста – 2 пакетика (по 70 г);
• Масло подсолнечное – опционально;
• Вода – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сахар – по вкусу.
Баклажанная икра. \ Фото: thenewbaguette.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть под холодной проточной водой;
• Нарезать кубиком;
• Сложить в кастрюлю или глубокую миску;
• Засыпать солью;
• Оставить на полчаса;
• После хорошенько отжать и промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Томаты вымыть;
• Обдать кипятком и аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать кубиком средней величины;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• В глубокой сковородке с толстым дном разогреть подсолнечное масло;
• Выложить баклажаны;
• Готовить на среднем огне около пятнадцати-двадцати минут, время от времени помешивая;
• В сотейнике с толстым дном или другой сковородке на небольшом количестве подсолнечного масла обжарить лук до золотистого цвета;
• Затем добавить натёртую морковку, перец и нарезанные томаты;
• Тушить на среднем огне до полной готовности, время от времени помешивая;
• Тушёные овощи соединить с баклажанами;
• Залить томатной пастой, разведённой небольшим количеством воды;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс чеснок;
• Сдобрить сахаром;
• Перемешать;
• Тушить около тридцати минут;
• Готовую икру распределить по стерилизованным банкам;
• Закатать крышками;
• Полностью остудить;
• Хранить в холодильнике или кладовке;
• При желании часть икры можно подать к столу, или сложить в пищевой контейнер для дальнейшей подачи.
5. Пармиджано
Пармиджано. \ Фото: onceuponachef.com.
Это вкусное и сытное блюдо часто используется в качестве лёгкого ужина или гарнира. Лучше всего его подавать поверх макарон с томатно-сырным соусом или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшие – 1 кг;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Масло оливковое – опционально;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Томаты в собственном соку – 1 л. банка;
• Моцарелла – 300 г;
• Пармезан – 150 г;
• Базилик зелёный свежий – 2-3 веточки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Баклажаны пармиджано. \ Фото: marthastewart.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Выложить в широкую глубокую миску слоями, тщательно просаливая каждый слой;
• Оставить на час;
• После тщательно промокнуть салфетками или бумажными полотенцами;
• В глубокой сковородке с толстым дном разогреть подсолнечное масло и обжарить на нём кружки баклажанов до золотистого цвета со всех сторон;
• Румяные баклажаны выложить на бумажные полотенца или салфетки;
• В сотейнике разогреть оливковое масло;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс чеснок;
• Готовить минуту-полторы;
• После добавить нарезанные кубиком томаты в собственном соку;
• Через три-четыре минуты всыпать измельчённые листочки базилика;
• Перемешать;
• Готовить восемь-двенадцать минут;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Форму для запекания смазать оливковым маслом;
• На дно выложить слой баклажанов, сверху залить небольшим слоем томатного соуса;
• После равномерно распределить слой моцареллы, нарезанной мелким кубиком;
• Посыпать тёртым на крупною тёрку пармезаном (повторить слои, верхним должен быть пармезан);
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Подавать к столу слегка остудив или полностью холодными.
