Спорные вопросы о тщательной гигиене: правда и мифы

Общепринятые стандарты гигиены не всегда являются единственно верными.

Многие из них заметно устарели, однако хозяйки продолжают ими пользоваться по незнанию или по привычке.

Мы предлагаем вашему внимаю список правил, которые необходимо применять в быту, чтобы всегда быть уверенными в своей безопасности.

Вопрос 1: Нужно ли менять постельное белье раз в неделю?

Постельное белье необходимо менять раз в 7 дней.

Ответ – да. Из этого правила не может быть исключений. Более того: некоторые люди должны менять его чаще одного раза в неделю. Это зависит от ряда нюансов: кушаете ли вы в кровати, принимаете ли вы каждый вечер душ, спите ли вы с домашними животными, здоровы ли вы и так далее. Даже когда вы на 100% уверены, что постельное белье идеально чистое, по крайней мере, если судить по внешнему виду, вспомните о пылевых клещах, которые обитают в постели. Если еженедельно не менять бель, продукты их жизнедеятельности могут отрицательно сказаться на вашем здоровье: вызвать аллергические реакции, воспаление слизистой оболочки и даже экзему.

Обратите внимание: Постельное белье является основным источником пыли в квартире. Чтобы избавиться от пылевых клещей, его необходимо гладить сразу после стирки.

Вопрос 2: Нужно ли мыть стены?

Если не хотите тратить на это время, стирайте белье при температуре 60º С и выше. Однако перед этим ознакомьтесь с информацией на этикетке – некоторые виды тканей нельзя стирать слишком горячей водой.

Некоторые обои можно мыть губкой и мыльным раствором.

На этот вопрос ответ также положительный. К сожалению, во время уборки (даже генеральной) редкая хозяйка вспоминает о том, что на стенах скапливается огромное количество пыли. Избавиться от нее можно при помощи влажной тряпки или пылесоса с мебельной насадкой. Выбирая способ и инструменты для очистки, необходимо учитывать тип покрытия. Самым популярным вариантом являются обои. Порядок действий такой:

1. Проверьте для начала, как они относятся к влаге. Для этого намочите небольшой участок (например, за диваном), дождитесь, пока он высохнет и проверьте на наличие возможных деформаций.

2. Если все нормально, возьмите мягкую губку, смочите в воде с добавлением моющего средства (избегайте использования цветного мыла или тряпок, чтобы они не окрасили стены), и протрите поверхность сверху вниз легкими движениями.

3. Третий этап – удаление со стен мыльного раствора. Для этого возьмите губку и, смочив ее в чистой воде, повторите действия, описанные выше. Не забывайте регулярно менять воду, чтобы не развозить грязь по обоям.

4. В конце протрите стены сухим хлопчатобумажным полотенцем, чтобы оно впитало излишнюю влагу.

Вопрос 3: Нужно ли мыть посудомоечную машину?

Мыть посудомоечную машину можно уксусом.

Конечно. Дело в том, что данные устройства оснащены фильтром, который спустя длительное время после начала использования засоряется. По мнению специалистов, чтобы он прослужил вам максимально долго, его нужно чистить каждый месяц. Также не стоит забывать о полном очищающем цикле мытья – его следует проводить без посуды с использованием специального чистящего средства или стакана столового уксуса.

Вопрос 4: Нужно ли часто стирать джинсы?

Стирать джинсы нужно спустя 5-7 носок.

Джинсы относятся к тому типу одежды, которая быстрее портится из-за частых стирок. Поэтому откажитесь от идеи несколько раз в неделю отправлять их в стиральную машину, иначе спустя пару месяцев придется покупать новые. Чтобы джинсы как можно дольше сохраняли форму, стирайте их в холодной воде, или установив специальную программу на стиральной машинке. Оптимальное количество носок между стирками – 5-7.

Чтобы проверить, насколько это гигиенично, ученые провели специальный эксперимент, в ходе которого выяснилось, что совсем не важно носите вы джинсы два дня или две недели. В обоих случаях бактерий накопится примерно одинаковое количество. Однако производители в один голос утверждают: чем реже вы стираете джинсы, тем дольше они будут сохранять первоначальный внешний вид. Поэтому 5-7 носок являются самым оптимальным вариантом. Реклама

Вопрос 5: Нужно ли протирать духовку каждую неделю?

Чтобы не засох жир, духовку следует мыть после каждого приготовления блюда.

Если вы часто готовите пирожки, запекаете курицу или делаете мясо по-французски, то да. Чтобы избежать серьезной чистки с использованием агрессивных химических средств, протирайте свежие капли жира сразу после того, как закончите приготовление очередного блюда. Если затянуть с этой процедурой, то пятна намертво «приклеятся» к стенкам духовки и потом будет очень тяжело их устранить. Это также касается того участка кухонного фартука, который находится рядом с плитой, и вытяжки. «Генеральную» чистку духовки и близлежащих зон специалисты рекомендуют проводить раз в 4-6 месяцев.

Вопрос 6: Нужно ли мыть холодильник раз в неделю?

Холодильник каждую неделю нужно протирать изнутри салфеткой из микрофибры.

Да, но здесь речь идет о быстрой чистке, которая заключается в протирании тряпкой стенок и полочек холодильника. Такой уход продлит срок службы агрегата, а также избавит вас от появления неприятного запаха. Что касается более глубокой очистки, то ее нужно проводить раз в полгода.

Вопрос 7: Нужно ли мыть шторку для душа?

Виниловую шторку для душа нужно чистить, а не стирать.

Шторку для душа нужно стирать минимум один раз в месяц. Это процедура занимает минимум времени. Если в ванной комнате висит тканевая занавеска, можете отправить ее в стиральную машинку и постирать, как обычное белье. Что касается виниловых экземпляров, то здесь на помощь придет обычная щетка.

Вопрос 8: Нужно ли протирать кухонные шкафы каждую неделю?

Шкафы на кухне нужно мыть регулярно.

Если вы не хотите бороться с липким налетом, который невероятно сложно отмыть, то протирайте кухонные шкафы раз в неделю во время генеральной уборки. Дело в том, что когда вы готовите, на мебель в любом случае попадают частички жира. Вы можете их не замечать на первых порах, однако, когда дело дойдет до уборки, обязательно заметите, сколько пятен накопилось на вашем гарнитуре. Чтобы сэкономить свое время, нервы и силы, регулярно протирайте поверхности, вооружившись губкой и универсальным чистящим средством.

Вопрос 9: Нужно ли стирать бюстгальтеры раз в неделю?

Бюстгальтеры после частых стирок быстро растягиваются.

Здесь действует такое же правило, как и с джинсами: если бюстгальтеры слишком часто стирать, они быстро теряют форму, цвет, портится ткань. Отправлять нижнее белье в стирку следует после 3-4 носок, но лишь в том случае, если вы соблюдаете правила личной гигиены. Также обратите внимание, что один и тот же лифчик не стоит носит каждый день на протяжении, например, недели. От постоянной носки он быстрее растягивается, так как не успевает принять форму. В результате у нижнего белья существенно сокращается срок службы.

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