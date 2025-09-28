Откуда в СССР взялся рыбный день, и почему его определили на четверг

Сегодня общеизвестным фактом является то, что здоровое питание предполагает включение рацион питания рыбных блюд. Но не все знают, что в нашей стране не всегда рыба была популярным продуктом. К примеру, в Советском Союзе многие граждане предпочитали мясные блюда. Но почему в таком случае именно в эпоху СССР для употребления рыбы был выделен отдельный день недели – четверг?
1. Как все начиналось
Те крестьяне, которые не хотели отдавать колхозам свой скот, убивали животных. /Фото:malayaleevision.com
В 1930-х годах в Советском Союзе наблюдался дефицит мяса. В частности, показатели на душу населения уменьшились в два раза и составляли уже не 35, а 17 килограмм на человека в год. Перед колхозами остро встала проблема нехватки количества мяса. Они не способны были обеспечить население страны этим продуктом в полной мере. В такой ситуации Анастас Микоян, занимавший должность наркома снабжения, подал интересную идею. Он предложил ввести в стране рыбный день.
При этом сам Микоян предпочитал рыбе мясо. По воспоминаниях, изложенным в его мемуарах, морепродукты он полюбил благодаря вождю народа Иосифу Сталину. На совместном обеде Микоян в первый раз в своей жизни попробовал нельму в сыром виде. Первое впечатление от рыбы было неприятным. Но затем ее употребление ему понравилось.
Одной из причин дефицита мяса была коллективизация. По сути, что предполагало данное явление? При коллективизации личное имущество каждого гражданина становилось общим. Крестьянам приходилось отдавать все свои угодья и скотину для формирования колхозов. Некоторые из них, не желая отдавать нажитое непосильным трудом, убивали коров и другой скот.
Коллективизация привела к голоду в стране/Фото:agrarii.com
Разорение крестьянских хозяйств привело к голоду населения. Острый дефицит мяса в стране стал причиной того, что рацион питания граждан становился довольно скудным. Это, в свою очередь, приводило к ухудшению здоровья людей. У многих наблюдалась нехватка йода и других жизненно важных микроэлементов в организме. На фоне недостаточно полезного питания понижалась работоспособность граждан.
Столовые, как правило, посещали лишь работники общепита, которые зарабатывали на жизнь физическим трудом. Для полноценной работы и в целях предотвращения быстрой утомляемости организму работающего человека нужен белок в достаточном количестве. Чтобы работники советских предприятий справлялись с намеченными трудовыми планами, было решено ввести в их рацион питания блюда из рыбы.
2. Развитие рыбной промышленности в Советском Союзе
В отличие от мяса, рыбы в СССР было более чем достаточно/Фото:nafone.com
Рыбы в СССР было хоть отбавляй. Этого ресурса в стране было так много, что советская власть считала необходимой развитие рыбной промышленности. Потому идея Анастаса Микояна о введении в стране рыбного дня пришлась по душе руководству. На самом деле, такое нововведение позволит не только отвлечь общественное сознание от нехватки мяса, но и развить у граждан привычку есть рыбу.
К тому же употребление рыбы делало рацион питания более правильным и полезным. Но, к сожалению, в те годы идея Микояна так и не прижилась в стране, поскольку на нее обрушилось страшное бедствие – война, унесшая в течение нескольких лет огромное количество человеческих жизней.
3. Второе рождение рыбного дня
Советское правительство всерьез занялось вопросами добычи рыбы и ее внедрения в рацион питания населения/фото:rosng.ru
Послевоенная разруха, долгие годы восстановления... Многое предстояло вынести советским гражданам после победы над фашистами, для того чтобы вернуться к довоенному укладу жизни. Когда в 60-70 – х годах в Советском Союзе опять начался дефицит мяса, правительство вспомнило про идею Микояна.
И вот в то время четверг был выбран для повсеместной подачи блюд из рыбы. Правда, это правило не касалось частных заведений общепита (ресторанов и т.д.).
Те граждане, которым довелось жить в советскую эпоху, вряд ли забыли день введения в СССР рыбного дня. Осенью 1976 года руководство страны утвердило постановление о необходимости увеличения объемов продаж морепродуктов.
Стоит сказать, что правительство в этот раз не просто одобрило идею введения рыбного дня, но и подкрепило ее немалой суммой, которая была выделена на усовершенствование рыболовного флота страны. Также был дан старт развитию рыбоперерабатывающей отрасли. В стране начали функционировать рыбные магазины «Живая рыба» и «Океан». На выделенные из бюджета средства также построили рыбные фабрики и заводы. Так в стране начала развиваться рыбная промышленность.
Однако обеспечение населения морепродуктами была задачей, предполагающей несколько этапов. По сути, для доставки рыбы потребителю ее следует сначала поймать, затем обработать, заморозить, доставить в магазин и даже довести до сознания общества необходимость купить ее. Потому необходимой мерой стала пропаганда пользы употребления морепродуктов. Данную задачу выполняли печатные издания (газеты, журналы) и советское телевидение. Люди узнали о том, как полезна рыба для организма человека. В аптеках страны стали продаваться пузырьки с рыбьим жиром.
4. Но все же почему четверг
В понедельник люди приходили на работу отдохнувшие и полные сил, поэтому этот день недели не стали делать рыбным/Фото:comandir.com
Остается открытым вопрос: почему для введения рыбного дня была выбрана середина недели? Почему, к примеру, не понедельник? Следует отметить, что выбор рыбного дня был выполнен очень обдуманно и максимально взвешенно. Для определения конкретного дня недели под «рыбный» был привлечен ряд специалистов: медиков, психологов, социологов.
Как известно, в понедельник граждане приступали к работе после выходных. На выходных советские семьи могли общаться с родными и друзьями на посиделках, либо праздновать какое-либо событие.
Одним словом, в понедельник они выходили на работу довольно сытыми. Поэтому вряд ли они захотели бы есть рыбу, к которой советское население только-только начали приучать. Во вторник и среду предприятия работают в интенсивных темпах. Соответственно, в эти дни рабочие испытывали немалую нагрузку.
Во вторник и среду рабочих кормили исключительно мясом, поскольку в эти дни недели они трудились интенсивнее/Фото:2housewives.ru
Поэтому их кормили по вторникам и средам лишь мясными блюдами. В пятницу рыбный день не стали вводить потому, что она завершает рабочую неделю, и за ней следуют выходные. И вот так, в порядке исключения был выбран четверг. Этот день недели оптимально подходил для введения морепродуктов в рацион питания работающих граждан.
Существует еще одна версия того, почему выбор пал на четверг. Как известно, православные христиане употребляли рыбу по средам и пятницам. Введение руководством страны рыбного дня с учетом количества постов и православных церковных праздников, в течение которых верующим было непозволительно употреблять мясо, сократило количество таких «мясных» дней в рационе православных граждан СССР. Сторонники данной точки зрения считают, что таким образом советская власть пыталась решить одновременно две задачи: проведение атеистической пропаганды и сокращение объемов потребления мяса в стране.
5. Была ли польза от рыбного дня
Идея рыбного дня, безо всякого сомнения, оказалась полезной для населения/Фото:4allwomen.ru
Несомненно, введение рыбного дня в советском государстве можно назвать положительным явлением. Никаких отрицательных последствий население не увидело от него. Напротив, советские граждане получили возможность попробовать широкое разнообразие различных морепродуктов, а также блюд, приготовленных из рыбы. Ведь в продовольственных магазинах далеко не всегда имелись в наличии эти продукты. А вот в столовых рыбу можно было поесть по четвергам.
Как правило, в заведениях общепита посетители могли отведать сельдь, кильку, осетрину или судака. Подаваемые блюда были не очень вкусными, ведь для страны главным было – накормить досыта, а не вкусно. Однако советские хозяйки быстро смекнули, что при желании можно приготовить рыбу так, что будет невозможно оторваться от нее.
Вот так, рациональная мера правительства СССР, принятая в условиях дефицита мяса, стала одним из символов советского уклада жизни.
