Натуральная подкормка для орхидеи

Хотите, чтобы орхидея расцвела, нарастила много новых корешков и листьев? Тогда дайте ей 1 ложку, всего раз в месяц! Полностью натуральное, простое удобрение, которое орхидея очень любит. Сделайте его сами!







Натуральное удобрение

На сковороду добавьте немного риса (1/3—1/2 стакана). На среднем огне подсушите в течение 2-3 минут, постоянно помешивая.Из риса должна уйти вся лишняя влага, но он не должен поджариться!Пересыпьте в блендер или кофемолку. Измельчите в порошок. Пересыпьте в чистую сухую банку. Храните в шкафу в течение нескольких месяцев.Подкормка орхидейДля одной подкормки возьмите 1 ч. л. рисового порошка, залейте 200 мл воды. Перемешайте, дождитесь, пока порошок выпадет в осадок (30 минут), и используйте.Можно залить кипятком и использовать сразу после остывания.Полейте орхидею рисовой водой: от 5 до 8 ст. л., в зависимости от размеров горшка. Достаточно вносить подкормку 1 раз в месяц.Также орхидею можно поливать настоем риса. Для этого перед тем, как сварить рис, залейте его водой, подождите не менее 1 часа. В этой же воде хорошенько промойте рис. Рис отварите в новой чистой воде, как обычно, а ту воду, в которой замачивалась и промывалась крупа, используйте для полива цветов!Рис содержит большое количество витаминов и минералов, которые напрямую влияют на корнеобразование, а также стимулируют орхидею быстрее расти. Вскоре вы увидите, как цветок выпустил новые корешки и листья! Безусловно, рисовая вода также даёт все необходимые вещества для длительного и красивого цветения.