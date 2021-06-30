Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

В этой статье хотим поделиться с вами идеей изготовления самодельного запирающего устройства для калитки — изготовить его можно из металлолома.

Механизм состоит из двух частей, одна из которых крепится к калитке, а вторая — к столбу забора. Конструкция очень простая, и состоит из трех основных элементов:

стального стержня (ригеля);

запорного «ушка»;

держателя для ригеля.

Идеей изготовления самодельного запирающего устройства для калитки с нами поделился автор YouTube канала Aasim Fabrication. Берите на заметку!

Пошаговый процесс изготовления и сборки самодельного засова

Сначала необходимо будет отрезать подходящий по размеру кусок швеллера. После этого разрезаем заготовку на две одинаковых части. Также понадобятся две металлических пластины.

Приступаем к изготовлению основной части замка.

Для этого к отрезку швеллера приваривается металлическая пластина, в которой уже просверлено отверстие и вырезан паз (запорное «ушко»).

Обратите внимание: приварить пластину нужно таким образом, чтобы между ней и стенкой швеллера был зазор.

Во втором куске швеллера необходимо просверлить отверстие, в которое вставляем отрезок стального стержня, и привариваем. Это у нас получилась ответная часть с ригелем.

В завершении останется только изготовить последнюю деталь — держатель, который будет удерживать ригель в запорном «ушке».

Подробнее о том, как сделать запирающее устройство для калитки, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.