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Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

В этой статье хотим поделиться с вами идеей изготовления самодельного запирающего устройства для калитки — изготовить его можно из металлолома. 

Механизм состоит из двух частей, одна из которых крепится к калитке, а вторая — к столбу забора. Конструкция очень простая, и состоит из трех основных элементов:

  • стального стержня (ригеля);
  • запорного «ушка»;
  • держателя для ригеля.

Идеей изготовления самодельного запирающего устройства для калитки с нами поделился автор YouTube канала Aasim Fabrication. Берите на заметку!

Пошаговый процесс изготовления и сборки самодельного засова

Сначала необходимо будет отрезать подходящий по размеру кусок швеллера. После этого разрезаем заготовку на две одинаковых части. Также понадобятся две металлических пластины. 

Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

Приступаем к изготовлению основной части замка. 

Для этого к отрезку швеллера приваривается металлическая пластина, в которой уже просверлено отверстие и вырезан паз (запорное «ушко»). 

Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

Обратите внимание: приварить пластину нужно таким образом, чтобы между ней и стенкой швеллера был зазор. 

Во втором куске швеллера необходимо просверлить отверстие, в которое вставляем отрезок стального стержня, и привариваем. Это у нас получилась ответная часть с ригелем.

 

Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

В завершении останется только изготовить последнюю деталь — держатель, который будет удерживать ригель в запорном «ушке». 

Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

Как сделать запирающее устройство для калитки своими руками

Подробнее о том, как сделать запирающее устройство для калитки, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 



Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-zapirayushhee-ustrojstvo-...

 

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