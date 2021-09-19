С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    умом Россию не понять!Непереводимые рус...
  • Андрей
    вот и то то ,что никто ничего не знал-в этом вся сов.кпссФлешка, игровая к...
  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...

Мир под другим углом: Фотографии, сделанные сквозь призму воды


Сквозь призму воды: Искажения в работах Suzanne Saroff.

Сквозь призму воды: Искажения в работах Suzanne Saroff.

Вода – неиссякаемый источник вдохновения, благодаря которому можно создавать безумные вещи от подводных съёмок до умопомрачительных брызг и капель, застывших в воздухе. Но современный фотограф Сюзанна Сарофф (Suzanne Saroff) выбрала для своего творчества не менее интересный и оригинальный способ работы с водой. Её серия снимков под названием «Перспектива» - новый взгляд на привычные вещи, искажённые тонкой призмой стеклянных предметов с водой.

Её работы – сюрреалистическая геометрия ломаных линий и причудливо искажённых предметов, где цветы, овощи и фрукты выглядят так, словно их разбили на части, выложив каждую из них по отдельности, в точном порядке, соблюдая относительные пропорции. Используя стеклянные сосуды, наполненные водой, умело подчёркивая композиции светом и тенью, Сюзанна создаёт снимки, больше похожие на цифровые обои, которые многие пользователи используют для заставок на рабочий стол и телефоны.
Розовые розы. Автор: Suzanne Saroff.

Розовые розы. Автор: Suzanne Saroff.

 
Киви. Автор: Suzanne Saroff.

Киви. Автор: Suzanne Saroff.

 
Алое. Автор: Suzanne Saroff.

Алое. Автор: Suzanne Saroff.

 
Тыква. Автор: Suzanne Saroff.

Тыква. Автор: Suzanne Saroff.

 
Зелёный лист сквозь призму воды. Автор: Suzanne Saroff.

Зелёный лист сквозь призму воды. Автор: Suzanne Saroff.

 
Маки. Автор: Suzanne Saroff.

Маки. Автор: Suzanne Saroff.

 
Питахайя. Автор: Suzanne Saroff.

Питахайя. Автор: Suzanne Saroff.

 
Желтки. Автор: Suzanne Saroff.

Желтки. Автор: Suzanne Saroff.

 
Тюльпаны. Автор: Suzanne Saroff.

Тюльпаны. Автор: Suzanne Saroff.

 
Белые розы. Автор: Suzanne Saroff.

Белые розы. Автор: Suzanne Saroff.

 
Клубника. Автор: Suzanne Saroff.

Клубника. Автор: Suzanne Saroff.

 
Цитрусовый бум. Автор: Suzanne Saroff.

Цитрусовый бум. Автор: Suzanne Saroff.

 
Бананы. Автор: Suzanne Saroff.

Бананы. Автор: Suzanne Saroff.

 
Сочный арбуз. Автор: Suzanne Saroff.

Сочный арбуз. Автор: Suzanne Saroff.

 
Рыбный день. Автор: Suzanne Saroff.

Рыбный день. Автор: Suzanne Saroff.

 
Рак. Автор: Suzanne Saroff.

Рак. Автор: Suzanne Saroff.

 
Авокадо. Автор: Suzanne Saroff.

Авокадо. Автор: Suzanne Saroff.

 
Стебли. Автор: Suzanne Saroff.

Стебли. Автор: Suzanne Saroff.

 
Драконий фрукт. Автор: Suzanne Saroff.

Драконий фрукт. Автор: Suzanne Saroff.

 
Солнечный апельсин. Автор: Suzanne Saroff.

Солнечный апельсин. Автор: Suzanne Saroff.

 
Фиолетовая капуста. Автор: Suzanne Saroff.

Фиолетовая капуста. Автор: Suzanne Saroff.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Мир под другим углом: Фотографии, сделанные сквозь призму воды

И не забудьте:
Мир под другим углом: Фотографии, сделанные сквозь призму водыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх