Мир под другим углом: Фотографии, сделанные сквозь призму воды

Сквозь призму воды: Искажения в работах Suzanne Saroff.
Вода – неиссякаемый источник вдохновения, благодаря которому можно создавать безумные вещи от подводных съёмок до умопомрачительных брызг и капель, застывших в воздухе. Но современный фотограф Сюзанна Сарофф (Suzanne Saroff) выбрала для своего творчества не менее интересный и оригинальный способ работы с водой. Её серия снимков под названием «Перспектива» - новый взгляд на привычные вещи, искажённые тонкой призмой стеклянных предметов с водой.
Её работы – сюрреалистическая геометрия ломаных линий и причудливо искажённых предметов, где цветы, овощи и фрукты выглядят так, словно их разбили на части, выложив каждую из них по отдельности, в точном порядке, соблюдая относительные пропорции. Используя стеклянные сосуды, наполненные водой, умело подчёркивая композиции светом и тенью, Сюзанна создаёт снимки, больше похожие на цифровые обои, которые многие пользователи используют для заставок на рабочий стол и телефоны.
Розовые розы. Автор: Suzanne Saroff.
Киви. Автор: Suzanne Saroff.
Алое. Автор: Suzanne Saroff.
Тыква. Автор: Suzanne Saroff.
Зелёный лист сквозь призму воды. Автор: Suzanne Saroff.
Маки. Автор: Suzanne Saroff.
Питахайя. Автор: Suzanne Saroff.
Желтки. Автор: Suzanne Saroff.
Тюльпаны. Автор: Suzanne Saroff.
Белые розы. Автор: Suzanne Saroff.
Клубника. Автор: Suzanne Saroff.
Цитрусовый бум. Автор: Suzanne Saroff.
Бананы. Автор: Suzanne Saroff.
Сочный арбуз. Автор: Suzanne Saroff.
Рыбный день. Автор: Suzanne Saroff.
Рак. Автор: Suzanne Saroff.
Авокадо. Автор: Suzanne Saroff.
Стебли. Автор: Suzanne Saroff.
Драконий фрукт. Автор: Suzanne Saroff.
Солнечный апельсин. Автор: Suzanne Saroff.
Фиолетовая капуста. Автор: Suzanne Saroff.
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