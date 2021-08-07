5 вещей, которые выбрасывают потому, что не смогли отмыть

Как часто хозяйки ставят той или иной домашней утвари диагноз неотмываемость и отправляют полюбившийся предмет в мусорное ведро.

Но далеко не всегда ситуация на самом деле безнадёжна.

Материал расскажет о 5 вещах, которые на самом деле можно отмыть, просто нужно знать как.

1. Чайники

Спасение - лимонная кислота.

Если чайник постоянно стоит на плите во время бесконечных ежедневных готовок в сковородах, то он неизбежно покрывается копотью и жиром. Иногда эту грязь буквально невозможно отмыть. Начинают использовать абразивные средства бытовой химии и абразивные же губки и щетки, в результате чего чаще всего образуется протечка в области нижней спайки чайника около дна. И чайник отправляется в мусорный бак. Чтобы этого не произошло, а чайник засиял, как новый, нужно поместить заполненный водой чайник в большую емкость и залить кипятком с растворенной в нем лимонной кислотой. Соотношение - 15 граммов кислоты на 1-2 литра кипятка. Забываем на несколько часов. По окончании этого времени достаем сияющий чайник, выглядящий, как новый.

2. Стеклянные противни

Решение есть!

Да простят нам читатели повторение, но для грязных стеклянных противней (которые стоят очень дорого!) подойдет тот же совет, что и для чайников.

3. Серебряные украшения

Противень нужно поместить в большую емкость и залить кипятком с растворенной лимонной кислотой. Но противни обычно очень большие, в доме редко находится огромная емкость, которая выдержала бы несколько часов с кипятком(не пластмассовый таз). Но решение всё равно есть. Можно использовать раковину, в слив которой вставлена пробка. Или даже ванную - просто не пожалейте заготовить кипятка, который накроет весь противень. Кислоты понадобится больше, зато качественный противень будет спасен. Кислота стоит копейки, а хороший стеклянный противень - очень дорого.

Типичная картина после недели купания в море.

Очень часто серебряные украшения даже самой высшей пробы отправляются в копеечную скупку или мусорный бак после, к примеру, отдыха на море. Серебро становится полностью черным от окислений и солей (как на фото выше). Но решение есть. Даже несколько решений. Первое - оставить украшение на сутки в нашатырном спирте. Должно помочь. Если не помогло, отыщите магазин музыкальных инструментов и приобретите пасту гои. Простой носовой платок натираем зеленой пастой, протираем украшение, затем оставляем украшение на ночь в растворе любого шампуня для волос.

4. Винтажные статуэтки

Вот это да!

Для статуэток также подойдет паста гои. Но если загрязнение не слишком серьезное, подойдет паста, сделанная из воды и питьевой соды или воды и зубной пасты. Нужно сделать пасту, нанести старой зубной щеткой обильно на статуэтку, забыть можно даже на пару суток. А потом опустите статуэтки в кипяток. Подождите пару часов. Протрите. Статуэтка сияет, как новая!

5. Насадки для швабр

Не приговор.

Есть печальная арифметика: чем лучше насадка для швабры втягивает пыль, тем сильнее она грязнеет. И выходит из строя. В последнее время хозяйки стали отмечать, что очень модные 5 лет назад микрофибровые насадки с усиками после мытья полов дают светлую воду, в то время как махровые насадочки дают реально черную воду. Но и портятся они быстрее. Однако не спешите выбрасывать насадку. Если она забрала очень много грязи, то простое прополаскивание её в поточной горячей воде с мылом не поможет ее отстирать. Насадку просто нужно полноценно постирать в машине при температуре 40-50 градусов с отбеливающим порошком. Вот и всё!

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