Как правильно подобрать макияж для жаркого времени года, чтобы он предательски «не стекал» с лица

В жаркий период себя по-другому чувствуем не только мы, но и наша кожа. Поэтому очень важно грамотно наносить макияж в знойные дни. В материале собраны советы от визажистов и дерматологов о том, чего лучше избежать в макияже, когда температура выше +25 градусов по Цельсию.
1. Желательно избегать пудры и тональных кремов
Тональник в жару забьёт поры.
Желательно отказаться от тонального крема и пудры вообще на жаркий период, поскольку из-за обильного потоотделения средство, во-первых, скатывается в ужасно выглядящие разводы и потеки, а во-вторых, превращаясь вместе с потом в адскую смесь, забивает поры кожи что может привести к образованию прыщей и даже фурункулов на лице.
Важная деталь. Если вы находите отказ от тонального крема и пудры для себя совершенно неприемлемым невозможно, ищите замените их консилером легкой текстурой и наносите его в минимальном количестве.
2. Блеск для губ вместо помады
В жару лучше средства легкой текстуры.
В летнее время старайтесь вместо помады использовать блеск для губ. Из-за обильного потоотделения в жару помада может течь и забивать поры кожи. Если же для какого-то официального вечернего мероприятия помада кажется необходимой по дресс-коду, то лучше подыскать в дискаунтере косметики такую, в состав которой входит пчелиный воск. Она увлажнит кожу губ и окажется более стойкой. Также можно использовать новое средство - тинт для губ. Оно является очень стойким,на губах смотрится так, словно это и вовсе не помада, а ваш естественный оттенок губ, а растекаться от пота не станет вовсе.
3. Сплэш-макси заменят увлажняющий крем, часто лишний в жару
Потрясающее новое средство.
В жару кожа выделяет не только пот, но и нанмого больше кожного жира - так организм борется с иссушением кожи из-за избытка влаги. Поэтому от увлажняющего дневного крема в жару к своему удивлению могут отказаться даже обладательницы очень сухой кожи. Но поскольку ежедневное увлажнение нам все же необходимо для предупреждения раннего старения кожи, отличным решением станет новое средство - жидкая несмываемая сплэш-маска. Она наносится ладонями на кожу лица и шеи, избегая кожи век. Ее можно даже не смывать с рук после использования. Маска, высыхая и впитываясь, приятно охлаждает кожу. Просто чудесное решение в жару!
4. Крем для загара с низким коэффициентом вместо увлажняющего крема при очень сухой коже
Прекрасно увлажнит кожу и убережет от красного носа.
Продолжая тему пункта 4. Если у вас очень сухая кожа, то вместо дополнительно поджирняющего кожу увлажняющего дневного крема лучше всего использовать крем для загара с очень низким коэффициентом - 5 либо 10. Кремы для загара очень хорошо увлажняют кожу. Кроме того, это избавит вас от такого эстетического дефекта, как красный сгоревший от ходьбы по городу в жару нос. А если у вас очень светлая кожа, то лицо сгорит полностью! Поэтому увлажняющий крем не только подгрузит кожу, но и от некрасивого неровного загара не спасет.
5. Матирующие салфетки - в сумочке каждой красотки
Палочка-выручалочка в жаркий день.
набор из 50 матирующих салфеток для лица в среднем стоит примерно 2 доллара. А хватит такой упаковки на целый жаркий месяц, если 1-2 раза в день снимать излишки кожного жира, столь обильно выделяемого в жару, такими салфетками. Поэтому как только вам нужно в кратчайшие строки придать коже лица матовость - используйте такую салфеточку.
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