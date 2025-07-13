8 каменных архитектурных шедевров, отличающихся своей необычной красотой

1. Церковь Учимура Канзо в префектуре Нагано (Япония)

Церковь, посвященную Учимуре Канзо, спроектировал американский архитектор Кендрик Бэнгс Келлогг (Нагано, Япония). | Фото: tr.foursquare.com.

Церковь Учимура Канзо стала местом проведения свадебных церемоний и не только последователей японского движения нетрич (Нагано, Япония). | Фото: pemilihanarah.blogspot.com.

Ребристые маленькие окна и арочная дверь пропускают достаточно света, чтобы осветить рукотворную каменную пещеру (Церковь Учимура Канзо, Япония).

2. Церковь Сан-Джованни Баттиста в Миньо (Швейцария)

Новая церковь Святого Иоанна Крестителя сложена из натурального камня разного цвета и фактуры (Миньо, Швейцария).

Храмовая архитектура швейцарца Марио Ботты – одни из самых впечатляющих и запоминающихся шедевров, которые можно увидеть во многих странах Европы (Церковь в Миньо, Швейцария).

3. Большая мечеть короля Абдаллы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Вдохновением и основой для создания Большой мечети короля Абдаллы с нетривиальной геометрией, стали пересекающиеся кристаллические плиты (лепестки) пустынной розы.

Украшением Большой мечети короля Абдаллы стала серия сложных параметрических массивов, которые помогли создать упрощенную и динамичную структуру. | Фото: globaldesignnews.com.

Главный зал Большой мечети короля Абдаллы вмещает до полутора тысяч молящихся. | Фото: globaldesignnews.com.

4. Художественный музей современного искусства в монастыре XII века в долине Энгадин (Суш, Швейцария)

Muzeum Susch – спрятанный островок современного искусства в старинном монастыре XII века (Швейцария). | Фото: stirworld.com.

Старинные здания сохранились в полном объеме, в то время как дополнительные выставочные пространства были вырезаны прямо в склоне горы (Muzeum Susch, Швейцария).

Центральной экспозицией частного музея стала коллекция произведений современного искусства, собранная Гражиной Кульчик (Muzeum Susch, Швейцария).

5. Автовокзал города Невшехир (Турция)

Автовокзал города Невшехир – современная достопримечательность, имитирующая древние скальные города Каппадокии (Турция). | Фото: cappaguide.com.

Аутентичность места Бахадир Кул решил подчеркнуть каменной оболочкой (Невшехир, Турция). | Фото: hierapolis-info.ru.

6. Национальный академический театр оперы и балета в Осло (Норвегия)

Национальный академический театр оперы и балета вырастает из вод залива Бьорвика (Осло, Норвегия). | Фото: ru.wikipedia.org.

Фасад здания Национального академического театра оперы и балета отделан белым каррарским мрамором, что подчеркивает его величие и масштаб (Осло, Норвегия). | Фото: nationaltheatret.no.

7. Мечеть Санджаклар в Стамбуле (Турция)

Мечеть Санджаклар – пример современного культового строительства, который отходит от стандартного дизайна, не нарушая религиозную ауру объекта (деревня Бюйюкчекмедж, Турция). | Фото: turk.expert.

В главном зале мечети Санджаклар нет ничего, чтобы отвлекало верующих от таинства молитвы (деревня Бюйюкчекмедж, Турция).

8. Новая Александрийская библиотека (Египет)

Монументальное современное здания Библиотеки Александрина построено на месте античного культурного центра (Александрия, Египет). | Фото: ru.luxorandaswan.com.

Огромное футуристическое здание Новой Александрийской библиотеки из стекла и природного камня щедро покрыто изысканной резьбой (Египет). | Фото: need4trips.com.

Библиотечные фонды Александрины спрятаны под землей, а вот поработать можно в огромном читальном зале со стеклянным потолком (Египет).