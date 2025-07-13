8 каменных архитектурных шедевров, отличающихся своей необычной красотой

Издревле люди научились обрабатывать камень, чтобы построить себе безопасное жилище, храмы, общественные здания, мосты и дороги. Со временем их мастерство и фантазия позволили создавать настоящие шедевры, отличающиеся особой красотой и величием. Взять хотя бы 8 сооружений, которые не могут не удивлять новаторским подходом и необычной привлекательностью.
1. Церковь Учимура Канзо в префектуре Нагано (Япония)
Церковь, посвященную Учимуре Канзо, спроектировал американский архитектор Кендрик Бэнгс Келлогг (Нагано, Япония). | Фото: tr.foursquare.com.
В префектуре Нагано среди первозданной природы в 1988 году была построена уникальная христианская церковь, которую посвятили ни святому или Богу, а японскому писателю, проповеднику-евангелисту, наставнику христиан, основателю Бесцерковного движения Японии периода Мэйдзи – Учимуре Канзо (Uchimura, Kanzo). Автором проекта был американский архитектор Кендрик Бэнгс Келлогг, последователь органической архитектуры, что сказалось и на ее формах, и на выборе строительного материала.
Церковь Учимура Канзо стала местом проведения свадебных церемоний и не только последователей японского движения нетрич (Нагано, Япония). | Фото: pemilihanarah.blogspot.com.
Ребристые маленькие окна и арочная дверь пропускают достаточно света, чтобы осветить рукотворную каменную пещеру (Церковь Учимура Канзо, Япония).
Интересный факт: Учитывая, что церковь посещают последователи японского движения нетрич, игнорирующие большинство церковных традиций, неудивительно, что в ней не увидишь ни роскоши, ни фресок, ни даже креста или иконостаса. Зато здесь можно отрешится от навязанных канонов, ощутить свободу, стать ближе к природе, ведь в удивительном архитектурном творении, построенном из природного камня, где нет ни единой ровной стены или прямого угла, каждый паломник сможет почувствовать неразрывную связь с окружающим миром.
2. Церковь Сан-Джованни Баттиста в Миньо (Швейцария)
Новая церковь Святого Иоанна Крестителя сложена из натурального камня разного цвета и фактуры (Миньо, Швейцария).
Швейцарский архитектор Марио Ботта – живая легенда, один из основоположников постмодернизма в архитектуре сакральных объектов, мастер передачи света и тени, который может похвастаться 22 реализованными проектами культовых объектов, больше всего гордиться именно этой реконструкцией, точнее сказать, строительством современного храма.
Храмовая архитектура швейцарца Марио Ботты – одни из самых впечатляющих и запоминающихся шедевров, которые можно увидеть во многих странах Европы (Церковь в Миньо, Швейцария).
В тот злополучный день 25 апреля 1986 года была уничтожена не только святыня, но и погибли жители, в честь которых и была восстановлена церковь, правда, в ней можно увидеть лишь два колокола и фундамент, сохранившиеся после трагедии.
3. Большая мечеть короля Абдаллы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)
Вдохновением и основой для создания Большой мечети короля Абдаллы с нетривиальной геометрией, стали пересекающиеся кристаллические плиты (лепестки) пустынной розы.
Мечеть короля Абдаллы стала украшением нового финансового района в столице Саубовской Аравии Эр-Рияде. Примечательным стал не только тот факт, что построена она из тесселированного камня (мозаика из кубической формы камня, глины и др.). Ее уникальный дизайн, разработанный Махмудом Абугазалом и его командой из Омрании, органично переплетается с окружающими архитектурными объектами и отчетливо напоминает «каменную розу пустыни» или строение кристаллов, что делает мечеть заметным культовым объектом. Благодаря натуральному материалу и сложным параметрическим мотивам фасад здания не нуждался в дополнительном декоре, что еще раз подчеркнуло правдивость выражения – «красота в простоте».
Украшением Большой мечети короля Абдаллы стала серия сложных параметрических массивов, которые помогли создать упрощенную и динамичную структуру. | Фото: globaldesignnews.com.
Главный зал Большой мечети короля Абдаллы вмещает до полутора тысяч молящихся. | Фото: globaldesignnews.com.
По сведениям редакции Novate.ru, новая Большая мечеть короля Абдаллы была отмечена главной Международной архитектурной премией 2020 года, которую присуждает Чикагский Атенеум и Европейский центр архитектурного дизайна и городских исследований.
4. Художественный музей современного искусства в монастыре XII века в долине Энгадин (Суш, Швейцария)
Muzeum Susch – спрятанный островок современного искусства в старинном монастыре XII века (Швейцария). | Фото: stirworld.com.
Архитектурные студии Chasper Schmidlin & Lukas Voellmy в живописной долине Энгадин, неподалеку швейцарского города Суш завершили проект неординарного Художественного музея, для создания которого использовали остатки монастыря, датированного XII веком. В дополнение к реорганизации исторического объекта, авторы проекта предусмотрели расширение за счет углубления в склон горы, что позволило создать дополнительное выставочное пространство.
Старинные здания сохранились в полном объеме, в то время как дополнительные выставочные пространства были вырезаны прямо в склоне горы (Muzeum Susch, Швейцария).
Реконструкция была проведена и в старинной пивоварне, и постоялого двора, расположенных на монастырской территории, поскольку обитель монахов вплоть до XIX века выполняла роль пункта для отдыха и смены лошадей на древнем паломническом маршруте в Сантьяго-де-Компостела, более известном как Тропа Иакова.
Центральной экспозицией частного музея стала коллекция произведений современного искусства, собранная Гражиной Кульчик (Muzeum Susch, Швейцария).
Примечательно: Muzeum Susch – это частный музей, основанный Гражиной Кульчик, польским предпринимателем и давней сторонницей современного искусства. Ее личная коллекция стала центральной экспозицией, где прослеживается матрилинейность через историю искусства. Музей официально открыл свои двери в январе 2019 года с первой групповой выставкой «Женщина, смотрящая на мужчин, смотрящих на женщин».
5. Автовокзал города Невшехир (Турция)
Автовокзал города Невшехир – современная достопримечательность, имитирующая древние скальные города Каппадокии (Турция). | Фото: cappaguide.com.
Аутентичность места Бахадир Кул решил подчеркнуть каменной оболочкой (Невшехир, Турция). | Фото: hierapolis-info.ru.
По необычному пути пошел автор проекта Бахадир Кул, разрабатывая здание автовокзала для турецкого города Невшехир. Чтобы придать архитектурному объекту аутентичности, он «обернул» конструкцию из стекла и стали каменными плитами, создавая стилизованный образ пещерных городов Каппадокии, непревзойденным очарованием которых всегда вдохновлялся.
6. Национальный академический театр оперы и балета в Осло (Норвегия)
Национальный академический театр оперы и балета вырастает из вод залива Бьорвика (Осло, Норвегия). | Фото: ru.wikipedia.org.
Фасад здания Национального академического театра оперы и балета отделан белым каррарским мрамором, что подчеркивает его величие и масштаб (Осло, Норвегия). | Фото: nationaltheatret.no.
Строительство Национального академического театра оперы и балета в Осло стало особенно значимым событием, поскольку вплоть до XXI века Норвегия оставалась единственной европейской страной, в которой не было своего оперного театра. Хотя речь о необходимости его строительства велась начиная с XIX века. Как бы там ни было северный берег залива Бьорвика вот уже 20 лет украшает удивительное мраморное здание, являющееся крупнейшим общественным зданием, построенным в Норвегии с тех пор, как был возведен Нидаросский собор (масштабная реконструкция и строительство велись в середине XIX века).
7. Мечеть Санджаклар в Стамбуле (Турция)
Мечеть Санджаклар – пример современного культового строительства, который отходит от стандартного дизайна, не нарушая религиозную ауру объекта (деревня Бюйюкчекмедж, Турция). | Фото: turk.expert.
В главном зале мечети Санджаклар нет ничего, чтобы отвлекало верующих от таинства молитвы (деревня Бюйюкчекмедж, Турция).
Уникальнейший пример современной архитектуры с применением камня можно увидеть в пригороде Стамбула (деревня Бюйюкчекмедж), где в 2015 году появилась мечеть, интегрированная в склон холма. Этот культовый объект во всех смыслах слова отходит и от канонов строительства мечетей, и от традиционного дизайна исламских святынь, нарушая все архитектурные табу. Похожий на пещеру молитвенный зал, вмещающий свыше 600 человек; аскетизм и простота дизайна, придерживающийся исламских и османских традиций, тонко подчеркивающие красоту камня; достаточная глубина, чтобы изолировать молящихся от внешнего мира – все это «призвано побудить верующих сосредоточиться на сути религиозного пространства и исламской вере».
8. Новая Александрийская библиотека (Египет)
Монументальное современное здания Библиотеки Александрина построено на месте античного культурного центра (Александрия, Египет). | Фото: ru.luxorandaswan.com.
Огромное футуристическое здание Новой Александрийской библиотеки из стекла и природного камня щедро покрыто изысканной резьбой (Египет). | Фото: need4trips.com.
В Александрии, на берегу Средиземного моря, в 2001 году появилась новая достопримечательность с глубокой древней историей. Речь идет об известной Александрийской библиотеке, разрушенной еще на заре первого тысячелетия нашей эры. Место, где хранились обширные коллекции рукописей античных ученых, философов и литераторов многие века, а также являлось культурным центром государства не давало потокам покоя, пока не удалось убедить власти Египта восстановить утраченный античное ядро культурной жизни.
Библиотечные фонды Александрины спрятаны под землей, а вот поработать можно в огромном читальном зале со стеклянным потолком (Египет).
Интересный факт: Видимая часть строения отдана под организацию конференц-центра, главного читального зала с 32-метровой высотой стеклянного потолка, специализированных залов для слепых, детской библиотеки, четырех музеев, такого же количества художественных галерей и планетария. А вот сами фонды, в которых храниться около 8 миллионов единиц, находятся на 11 подземных уровнях, где созданы все условия для бережного их хранения. Там же располагается и реставрационная лаборатория рукописей.
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