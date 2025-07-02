6 удивительных археологических артефактов, которые сохранились в условиях Севера

1. Меч викинга

Специалисты, изучающие древний меч, с самим артефактом. /Фото: spiegel.de

2. Гробница викинга Олафа Харальдсона

Раскопки на месте обнаруженной гробницы. /Фото: ru-sled.ru

3. Погребение Ульфа Галисийского

Ещё одна гробница знаменитого викинга. /Фото: nkj.ru

4. Курган бронзового века

Таинственные следы на кургане. /Фото: techinsider.ru

5. Первые поселенцы Фарерских островов

Возможно, в этой местности первые люди появились намного раньше, чем это предполагалось ранее. /Фото: planetofhotels.com

6. Сакральный лабиринт

Сакральный лабиринт в Скандинавии. /Фото: techinsider.ru