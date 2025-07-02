6 удивительных археологических артефактов, которые сохранились в условиях Севера

Зачастую, когда речь идёт об археологических раскопках, то они происходят в относительно тёплых климатических регионах. А вот в суровых северных местах они случаются намного реже, ведь погода там далеко не всегда располагает к сохранению древних памяток, да и сами экспедиции там проводятся куда сложнее. И всё-таки, в той же холодной Скандинавии и других подобных регионах регулярно находят уникальные следы древних цивилизаций, которые могут многое рассказать о прошлом. Вашему вниманию шестёрка удивительных археологических артефактов, которые сохранились в условиях Севера.
1. Меч викинга
Специалисты, изучающие древний меч, с самим артефактом. /Фото: spiegel.de
Мечи вообще редко находятся в хорошем состоянии, поэтому обнаружение клинка времён викингов было настоящей удачей. Самое интересное, что находка принадлежит не профессиональным историкам и археологам, а путешественнику по имени Горан Олсен, который в ходе очередной туристической прогулки по живописным местам Норвегии, во время привала увидел неплохо сохранившийся клинок. И это при том, что возраст найденного меча составляет не менее тысячи лет.
В этом случае даже не дошедшая до сегодняшнего дня рукоятка, не мешает мечу оставаться редким, а оттого - очень ценным памятником истории. Это объясняется ещё и тем, что железные клинки в период викингов не так-то легко и было создать. К слову, именно этот факт позволил исследователям сделать предположение, что меч длиной 76 сантиметров, который датируется приблизительно 750 годом нашей эры, был оружием весьма знатного викинга.
2. Гробница викинга Олафа Харальдсона
Раскопки на месте обнаруженной гробницы. /Фото: ru-sled.ru
Олаф Харальдсон - довольно известная историческая фигура. Он родился в 995 году на территории современной Норвегии, и жил как подобает воину-викингу, а затем внезапно принял христианство в 1013 году, после чего начал биться на стороне находящегося в изгнании английского монарха против датских завоевателей. В 1015 году он вернулся на родину, где его самого провозгласили королем. Ещё три года спустя Олаф планировал жениться на дочери шведского короля Ингигерде, однако отец невесты вдруг решил выдать дочь замуж за князя Ярослава Мудрого. Однако десять лет спустя их пути снова пересеклись: когда войска Олафа потерпели поражение в войне против датчан, то монарх сбежал в Швецию, а затем и в Новгород.
На норвежском троне воцарился Кнуд II, тогдашний правитель Англии. Жизнь Олафа Харальдсона оборвалась во время битвы в 1030 году, всё ещё пытаясь вернуть свою корону, а похоронили его в Тронхейме.
3. Погребение Ульфа Галисийского
Ещё одна гробница знаменитого викинга. /Фото: nkj.ru
Датские викинги, казалось бы, не имеют отношение к более южным территориям европейского континента. Однако если посмотреть на прозвище викинга Ульфа - Галисийской, то станет ясно, что это не совсем так. Оказывается, эта историческая личность, являющаяся ещё и прадедом другого короля Дании, Вальдемара I Великого, была наречена подобным титулом после того, как ею были совершены множество опустошительных набегов в северные регионы Испании. Однако о самом Ульфе было не так много известно, пока в 2009 году археологами не было сделано сенсационное заявление - им удалось отыскать предположительное место погребения Ульфа Галисийского.
Самое поразительное в истории этой находки состоит в том, что саму археологическую памятку обнаружили ещё в пятидесятых годах прошлого столетия. Вот только на протяжении многих лет уровень исследований не позволяли сделать однозначных заявлений о том, кто в этом погребении похоронен. И только современные археологические раскопки дали возможность сделать вывод, что и само захоронение расположено в пределах территории, которая принадлежала королю Вальдемару I, и фрагменты клинка, обнаруженные вместе с останками, чётко показывают, что покойный имел высокий социальный статус. Кроме того, погребение датируется XI столетием, поэтому учёные с большой долей вероятности утверждают, что именно там покоится знатный предок короля Вальдемара — возможно, лично Ульфа Галисийского.
4. Курган бронзового века
Таинственные следы на кургане. /Фото: techinsider.ru
Эта, довольно традиционная, но при этом нестандартная для скандинавского региона находка была сделана относительно недавно, в 2010 году. Тогда проводились археологические раскопки на территории норвежской коммуны Схьердал, в ходе которых исследователи и смогли обнаружить курган. Справедливости ради, стоит отметить, что в данном регионе насыпные погребения прошлого являются обычным делом.
Вот только конкретно это захоронение отличается от остальных, и именно на это обратили внимание исследователи. Во-первых, довольно быстро стало ясно, что данная могильная насыпь более высокая, чем в большинстве других курганов. Во-вторых, во время раскопок верхнего слоя погребения, археологами было обнаружено несколько выдолбленных в каменной породе изображений человеческих следов - всего их было восемь, и пять углублений другой формы. Пока учёные могут только предполагать, однако, вероятнее всего, данные рисунки несли сакральный смысл, в то время как само погребение датируется бронзовым веком.
5. Первые поселенцы Фарерских островов
Возможно, в этой местности первые люди появились намного раньше, чем это предполагалось ранее. /Фото: planetofhotels.com
На протяжении долгого времени считалось, что первыми поселенцами, которые появились на территории Фарерских островов, находящихся между Исландией и Норвегией, являлись викинги. Вот только результаты современных археологических исследований позволяют предполагать, что до легендарных скандинавских морских воинов там побывал кто-то другой, причём не менее чем на триста лет, а, возможно, и на полтысячи лет.
Пока что о происхождении этих таинственных первопроходцев ничего не известно, однако найденные памятки свидетельствуют, что их проживание на Фарерских островах было довольно долгу, но при этом они не селились большими группами, как это делали те же викинги. Одним из самых интересных доказательств существования этих поселенцев стала...зола, найденная на одном из островов. Так, в её составе обнаружили частицы ячменного зерна, который там не растёт, а сами эти следы датируются довикинговой эпохой.
6. Сакральный лабиринт
Сакральный лабиринт в Скандинавии. /Фото: techinsider.ru
Очередная сакральная памятка в виде огромного по размерам лабиринта, была обнаружена во время археологической экспедиции на территории Дании шесть лет назад, в окрестностях коммуны Стевнс. Данные исследований датируют сооружённый объект ещё каменным веком.
Масштабы его действительно поражают: по информации редакции novate.ru, его площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров. Историки предполагают, что этот лабиринт представлял собой древний храм солнца. К слову, это не единственная находка такого рода: подобные памятки встречаются и в Дании, и в Швеции.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии