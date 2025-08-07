4 особенности в поведении манула, которые не дают дикому коту стать чьим-то завтраком

Манул – это дикий представитель семейства кошачьи средних размеров. Как и любой другой кот, манул хищник. Увы, пушистый котофей, обитающий на Ближнем Востоке, Кавказе, в Азии и, в частности, на Дальнем Востоке, отнюдь не является вершиной пищевой цепочки. В местах обитания манула есть куда более крупные хищники, которые совсем не против пополнить жировую прослойку за счет мохнатого красавца.
Очень похож на домашнего кота. |Фото: kot-pes.com.
Палласов кот (Otocolobus manul) или просто манул очень похож на домашнего кота. Выделяется на фоне большинства одомашненных пород разве что коротким корпусом и лапами, а также очень густым и длинным мехом. Длина туловища манула обычно не бывает больше 65 см. длина хвоста может достигать 31 см. Масса самых крупных диких котов достигает 5 кг. Впервые обнаружен пушистый хищник был в 1776 году. Честь открытия этого кота принадлежит немецкому и русскому путешественнику, естествоиспытателю и энциклопедисту – Петру Симону Палласу, прославившемуся экспедициями в Сибирь и по Южной России. К сожалению, сегодня манул вымирает. Животное внесено к Красную книгу. В природе естественными противниками палласова кота являются волки, лисы, снежные леопарды, некоторые крупные птицы, а также многочисленные паразиты вроде клещей. Чтобы съесть и не быть съеденным манул вынужден приспосабливаться и постоянно бороться…
1. Кот-альпинист
Чем выше, тем лучше. |Фото: pikabu.monster.
Каждый, у кого дома хотя бы раз жил кот, прекрасно осведомлен о том, что эти зверушки умеют запрыгивать и залазить в самые неожиданные места.
2. Кот-камень
Маскировка лучшая защита. |Фото: krasivosti.pro.
Расцветка манула может показаться странной и не очень красивой, однако важно понимать, что, по сути, это естественный камуфляж. Серая шерстка с черными и бурыми вкраплениями становится отличным маскировочным халатом на фоне скал и каменистой почвы. Когда коту угрожает опасность, прежде чем попытаться бежать, он замрет на месте. Многие крупные хищники принимают кота за обычный камень.
3. Кот-агорафоб
В домике лучше. |Фото: Twitter.
Манул очень не любит любые открытые пространства, предпочитает передвигаться или по скалам, или по деревьям. Никогда не остается на одном месте долгое время. Прежде чем покинуть убежище, манул несколько раз осмотрит пейзаж. Если есть даже минимальные сомнения, то кот не станет покидать уютное местечко. Конечно, до тех самых пор, пока голод не начнет делать свое дело…
4. Последний бой
Дерутся коты яростно. ¦Фото: pikabu.ru.
Из-за коротеньких лапок манул не самый лучший бегун. И в охоте, и в защите от хищника дикий кот в первую очередь рассчитывает на маскировку и возможность забираться в труднодоступные места. Однако, если коварный враг все-таки нагнал, то манулу ничего не останется как упасть на спину и поднять лапки кверху… Поднять кверху, чтобы надавать вражине короткой, но чрезвычайно мощной лапой с острыми как бритвы когтями по наглой морде! Как и любой другой зверь, отбиваться манул будет из последних сил и чрезвычайно яростно. Завтраком никто быть не хочет, а потому по свирепости кот вполне сопоставим с каким-нибудь медоедом.
