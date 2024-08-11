Как это было: советская мода на колоритных фотографиях 1960-1970-х годов

Советская мода на колоритных фотографиях 1960-х и 1970-х годов

1. Элегантное пальто и платье

Показ пальто и элегантного вечернего платья. СССР , 1968 год.

2. Комбинированные костюмы

Весенние комбинированные костюмы из новых шерстяных тканей. СССР, 1968 год.

3. Осенние комплекты

Осенние комплекты из лучших шерстяных тканей. СССР, 1978 год.

4. Мода конца 1960-х годов

Демонстрация плаща и платья с ярким галстуком. СССР , 1968 год.

5. Брючный костюм

Демонстрация брючного костюма с ярким шарфом. СССР, 1970 год.

6. Молодежный комплект

Показ молодежных комплектов со шляпой-канотье. СССР, 1970 год.

7. Элегантный ансамбль

Элегантный ансамбль, состоящий из платья и жакета.

8. Оранжевое платье

Демонстрация оранжевого платья с льняным шарфом. СССР, 1970 год.

9. Ультрамодное платье из капрона

Демонстрация легкого платья из капрона с модным рисунком. СССР, 1970 год.

10. Сарафан

Показ сарафана в духе старинной одежды и летнего наряда для отдыха. СССР, 1970 год.

11. Мода начала 1970-х годов

Демонстрация летнего платья и удлиненного жакета из шелка. СССР, 1970 год.

12. Укороченные пальто

Показ укороченных пальто в комплекте с платьем и костюмом. СССР, 1968 год.

13. Трендовый комплект

Демонстрация ультрасовременного ансамбля.

14. Летний костюм

Показ летнего костюма с белой панамой. СССР, 1970 год.

15. Стильный костюм

Демонстрация костюма из уплотненной ткани. СССР, 1968 год.

16. Молодежный костюм

Демонстрация молодежного брючного костюма в комплекте с блузой из ситца.

17. Молодежное платье

Показ молодежного платья из маркизета. СССР, 1969 год.

18. Платье с жакетом

Демонстрация платья из зеленого сукна с удлиненным жакетом. СССР, 1969 год.

19. Сарафан из яркого ситца

Показ сарафана из яркого ситца в русском стиле. СССР, 1970 год.

20. Трендовая классика

Демонстрация элегантного ансамбля. СССР, 1972 год.