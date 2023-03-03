Проблема ранних браков во всём мире в работах Стефани Синклер

Фотограф Стефани Синклер (Stephanie Sinclair) 13 лет занимается освещением проблемы ранних браков. В 2012 году она основала неправительственную организацию «Too Young to Wed», которая борется за то, чтобы изжить эту практику во всём мире.







«Я пряталась каждый раз, когда видела его. Я его терпеть не могла», – вспоминает Тахани (в розовом) свои первые дни в роли жены Маджеда. На тот момент ей было 6 лет, а ему – 25. На этом снимке Тахани позирует фотографу вместе со своей бывшей одноклассницей Гхадой, которую тоже выдали замуж в детстве, возле своего дома в горах в мухафазе Хадджа, Йемен. Более половины женщин Йемена выходят замуж в детском возрасте.







16-летняя Сурита Шрешта Балами кричит в знак протеста, пока её увозят в её новый дом вместе с мужем, Бишалем Шрештой Балами, во время свадебной церемонии в деревне Кагати в долине Катманду, Непал, январь 2007 года. Ранние браки – обычная практика в Непале, а деревня Кагати известна своей благосклонностью к этому явлению. Многие индуисты верят, что боги ниспошлют благословение их семье, если они женятся на девочке, у которой ещё не было менструации.







15-летняя Арасели кормит своего ребёнка, 2014 год. По данным исследования, проведённого Фондом ООН в области народонаселения в 2012 году, 30% женщин в Гватемале в возрасте от 20 до 24 лет, вышли замуж до достижения возраста 18 лет. В сельской местности этот процент выше. Подростковые беременности здесь настолько распространённое явление, что существует закон, согласно которому роженицы моложе 14 лет обязаны делать кесарево сечение, потому что их бёдра слишком узкие для родов.







После празднования свадьбы в кругу родственниц, йеменских невест, 11-летнюю Сидабу и 13-летнюю Галияу, сопровождают к их мужьям в Сане, Йемен, где у девочек начнётся новая жизнь, 2010 год.







17-летний Дурга Бахадур Балами посыпает красной пудрой голову 14-летней Нируты Бахадур Балами, которая находится на девятом месяце беременности, во время их свадьбы в деревне Кагати в долине Катманду, Непал, 23 января 2007 года. Нирута стала жить в семье своего будущего мужа и забеременела, когда они были только помолвлены. В некоторых кругах это является допустимым.







Две молодые матери едут на заднем сидении автомобиля, принадлежащего фонду Samburu Girls Foundation. После переговоров лидеры общины позволили представителям организации увезти девушек в безопасное место. Молодые женщины сбежали из дома, потому что их детям грозила смерть. У народа самбуру существует обычай, не позволяющий молодым воинам жениться. Для таких воинов существуют девушки, которых разрешается использовать исключительно для удовлетворения сексуальных потребностей. Эти девушки не могут забеременеть или стать матерью. Если беременность всё же наступает, женщине предстоит насильственный аборт или роды, после которых ребёнка умерщвляют.







Женщина провеивает зёрна в сезон дождей недалеко от города Бахр-Дар, Эфиопия. В этой стране один из высочайших показателей ранних браков в мире. Каждая вторая девушка выходит замуж до 18 лет, а каждая пятая – до 15 лет. Однако, благодаря работе различных организаций, ситуация постепенно улучшается.







Нуджуд Али спустя два года после развода со своим мужем, который был на 20 лет старше неё. Её выдали замуж в 8 лет. История Нуджуд шокировала общественность, заставив парламент разработать закон о минимальном возрасте вступления в брак.



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