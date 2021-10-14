12 причин, почему майонез должен быть в доме у хозяйки, даже если она его не ест

1. Полируем металлическую посуду

При помощи майонеза можно подарить блеск посуде из нержавеющей стали

2. Смазываем петли на двери

Майонез помогает избавиться от скрипа дверей

3. Удаляем пятна от клея

Смажьте этикетку майонезом и сможете удалить ее без следов

4. Выводим вшей

Майонез сможет заменить медикаменты для борьбы со вшами

5. Укрепляем ногти

Майонез укрепляет ногтевую пластину

6. Увлажняем кожу

Майонез увлажняет кожу рук

7. Снимаем кольцо с пальца

При помощи майонеза можно снять кольцо с пальца

8. Устраняем следы от мелков и цветных карандашей

Майонез помогает стереть со стены детские рисунки

9. Боремся с зудом

Маска из майонеза устраняет зуд. / Фото: vplate.ru

10. Чистим серебро

Майонез помогает отполировать столовое серебро

11. Устраняем разводы и пятна от воды

Майонез помогает избавиться от разводов на деревянной мебели

12. Достаем жвачку из волос

При помощи майонеза можно достать жвачку из волос