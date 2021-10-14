12 причин, почему майонез должен быть в доме у хозяйки, даже если она его не ест

Если вы думаете, что майонез можно использовать исключительно в качестве заправки для салата, то спешим вас обрадовать – это далеко не единственная его функция. Данный соус творит настоящие чудеса не только на кухне, но и в быту. Предлагаем вам испытать эти 10 способов и поверить в то, что майонез – лучший помощник любой хозяйки.
1. Полируем металлическую посуду
При помощи майонеза можно подарить блеск посуде из нержавеющей стали
Очень часто на посуде из нержавеющей стали остаются разводы и отпечатки пальцев. Критичного в этом ничего нет, но выглядит не эстетично. Если вы стремитесь к тому, чтобы ваши кастрюли, крышки, тарелки всегда выглядели так, как будто их только что привезли из магазина, отполируйте их майонезом. Нанесите его на посуду, тщательно вотрите в поверхность, а затем хорошо отполируйте ее тряпкой из микрофибры. Таким нехитрым способом вы сможете добиться блеска ваших кухонных принадлежностей.
2. Смазываем петли на двери
Майонез помогает избавиться от скрипа дверей
Когда в квартире скрипят двери, ни о каком крепком сне и речи быть не может. Поэтому основная задача хозяина – устранить неприятный звук. Хорошо, если в арсенале владельца дома есть специальное масло, предназначенное для данных целей. Но если его не оказалось под рукой, а идти в магазин не хочется, попробуйте смазать дверные петли майонезом. После окончания процедуры откройте и закройте двери 3-4 раза, после чего удалите остатки соуса тряпкой или бумажным полотенцем.
3. Удаляем пятна от клея
Смажьте этикетку майонезом и сможете удалить ее без следов
Как часто вам приходилось покупать в магазине посуду и другие изделия с ценниками? Уверены, хотя бы несколько раз подобное случалось. Именно поэтому вы не понаслышке знаете, как тяжело убирать неприятные липкие следы, которые остаются после устранения этикеток. Чтобы не тратить большое количество времени на их удаление, намажьте купленную вещь майонезом, подождите 5-10 минут и уберите соус губкой или тряпкой. По информации Novate.ru, он растворит остатки клея за считанные секунды, благодаря чему посуда станет чистой и красивой.
4. Выводим вшей
Майонез сможет заменить медикаменты для борьбы со вшами
Далеко не всегда аптечные средства для борьбы со вшами являются доступными и эффективными. Если вам не помог медицинский препарат или он является слишком дорогим для вас, попробуйте использовать майонез. Многие специалисты считают, что он легко справляется со вшами, если соблюдать все правила применения. Майонез нужно мягкими движениями втереть в кожу головы, надеть сверху шапочку для душа и не смывать до самого утра. После пробуждения хорошо расчешите волосы частым гребнем и тщательно промойте шампунем.
5. Укрепляем ногти
Майонез укрепляет ногтевую пластину
Перед тем, как делать маникюр, уделите несколько минут ухаживающим процедурам. Положите в миску несколько ложек майонеза, опустите туда руки, чтобы соус полостью покрывал ногти, подождите 10 минут, после чего удалите «бьюти-средство» при помощи влажной салфетки или теплой воды с мылом. По мнению мастеров маникюра, майонез способен укрепить ногтевую пластину, смягчить и увлажнить кутикулу. Поэтому регулярное проведение подобной процедуры положительно отразится на ваших ногтях.
6. Увлажняем кожу
Майонез увлажняет кожу рук
Обладательницы сухой кожи могут попробовать следующих лайфхак: готовьте маски, в состав которых входит майонез. Он выполняет увлажняющую функцию, поэтом станет настоящим спасением для вас. Соус можно использовать не только для рук, но и для локтей и пяток, если вы заметили, что на этих участках растрескалась кожа. В этом случае вам нужно будет нанести небольшое количество майонеза на кожу и втереть его мягкими движениями.
Совет: Если у вас очень сухая кожа, попробуйте использовать аппликации с майонезом. Повязку нужно будет держать на проблемном участке около 10-15 минут, после чего смыть остатки соуса чистой теплой водой.
7. Снимаем кольцо с пальца
При помощи майонеза можно снять кольцо с пальца
Не можете снять кольцо с пальца, а под рукой, как назло, нет никакого подходящего средства? Майонез вам в помощь! Он действует не хуже мыла и подсолнечного масла. Все, что вам нужно – натереть кожу вокруг украшения майонезом, и подождать пару минут. По истечению времени постарайтесь вновь снять кольцо. Вы удивитесь, насколько быстро оно соскользнет с вашего пальца.
8. Устраняем следы от мелков и цветных карандашей
Майонез помогает стереть со стены детские рисунки
Если в вашей семье растет творческий ребенок, который оставляет свои «шедевры» на всех поверхностях, самое время запастись майонезом. Это отличное средство для борьбы с цветными мелками и карандашами. Чтобы стереть со стены очередную картину, нанесите майонез на поверхность при помощи пальца, и оставьте на четверть часа. По истечению времени удалите соус губкой или мягкой чистой тряпкой. Вполне возможно, что у вас не получится полностью устранить пятна, но то, что они станут менее заметными – это факт.
9. Боремся с зудом
Маска из майонеза устраняет зуд. / Фото: vplate.ru
Кожа головы может зудеть по разным причинам. Если причиной его появление не является серьезное заболевание, попробуйте избавиться от него при помощи майонеза. Возьмите небольшое количество соуса, вотрите в корни волос, наденьте сверху целлофановый пакет или шапочку для душа и оберните голову полотенцем. По истечению 30 минут смойте «маску» шампунем, а затем высушите локоны феном.
10. Чистим серебро
Майонез помогает отполировать столовое серебро
Потемневшее серебро – это достаточно распространенное явление. Если вы заметили, что ваши столовые приборы потеряли свой первоначальный внешний вид, отполируйте их при помощи майонеза. Секрет данного средства прост – в состав соуса входят уксус и лимонная кислота, которые в короткие сроки растворяют налет. Поэтому после процедуры вы сможете наслаждаться красотой и блеском столового серебра.
11. Устраняем разводы и пятна от воды
Майонез помогает избавиться от разводов на деревянной мебели
На деревянной мебели часто остаются разводы и пятна от воды. Если у вас нет желания ими любоваться, воспользуйтесь следующим методом: нанесите толстый слой майонеза на проблемный участок и оставьте на двое суток. Хозяйки, которые уже воспользовались данным способом, рекомендуют накрывать зону очистки глубокой тарелкой или кастрюлей в том случае, если у вас есть маленькие дети либо домашние животные. После того, как 48 часов пройдут, протрите мебель мягкой тряпкой. Вас удивит, насколько может быть эффективен в данном вопросе обычный майонез.
12. Достаем жвачку из волос
При помощи майонеза можно достать жвачку из волос
Если в ваших волосах или волосах ребенка застряла жвачка, не спешите хвататься за ножницы и состригать пострадавшую прядь целиком. Возможно, вам поможет следующий лайфхак: смажьте место вокруг жевательной резинки майонезом и подождите 10-15 минут. По истечению времени ее будет гораздо проще вытащить. Конечно, несколькими волосками все равно придется пожертвовать, однако это лучше, чем кардинальная стрижка.
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