Как традиционное китайское платье ципао стало воплощением элегантности Поднебесной

Имперские времена

Слева направо: Шанхайская реклама 30-х годов XX века изображает двух женщин, одетых в ципао. \ Придворные дамы династии Цин в традиционных ципао.

Придворные дамы в традиционных маньчжурских одеждах, 1910-1925 годы. \ Фото: loc.gov.

Новая эра

Варианты ципао, иллюстрации Derek Zheng.

Схема традиционного китайского платья. \ Фото: bing.com.

Золотой век

Слева направо: Маньчжурские чанпао. \ Китайское платье чонсам.

Слева направо: Мадам Хуан Хуэйлань, больше известная как Веллингтон Ку, Бертран Парк, 1945 год. \ Сун Цинлин.

Девушки, одетые в ципао. \ Фото: bing.com.

Послевоенное время

Слева направо: Чонсам с короткими рукавами, конец 1930-х - начало 1950-х годов. \ Девушка, одетая в ципао, украшенное декоративными элементами.

Слева направо: Бортпроводницы British Overseas Airways Corporation. \ Мадам Хуан Хуэйлань, больше известная как Веллингтон Ку.

Второй Золотой век

Слева направо: Две женщины, Глостер-роуд, 1961 год. \ Клэр Дэйнс, 1996 год.

Кадр из фильма «Любовное настроение». \ Фото: google.com.

Кадр из фильма Вонга Карвая «Любовное настроение», 2000 год. \ Фото: pinterest.com.

Больше «не в моде»

Сингапурские женщины в повседневных блузках и платьях, 1977 год. \ Фото: blogspot.com.

XXI век

Слева направо: Кезиа Доум, одетая в ципао. \ Показ мод Вивьен Там.

Алекса Чан, одетая в голубое ципао. \ Фото: pinimg.com.

Работы Бетти Лю. \ Фото: pinimg.com.