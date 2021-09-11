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Неглянцевые фотографии голливудских звёзд из личного архива известного продюсера


Аль Пачино, Джерри Холл и Мари Хелвин.

Аль Пачино, Джерри Холл и Мари Хелвин.

Поклонники привыкли видеть своих кумиров в свете софитов. Но на самом деле они, как и простые смертные, отдыхают с друзьями, ходят на пляж, обедают в ресторане и просто дурачатся. Британский театральный импресарио и кинопродюсер Майкл Уайт на протяжении своей 50-летней карьеры близко общался со многими знаменитостями Голливуда, часто бывал на светских мероприятиях, где неизменно становился душой компании. Благодаря этому у него в архивах собралась целая коллекция фотографий знаменитостей.

1. Кэрри Фишер


Известная американская актриса и прозаик.

Известная американская актриса и прозаик.

 

2. Лив Тайлер и Джонни Депп


Киноактриса и модель с голливудской звездой первой величины.

Киноактриса и модель с голливудской звездой первой величины.

 

3. Тэнди Ньютон и Николь Кидман


Британская и австралийская актрисы.

Британская и австралийская актрисы.

 

4. Майкл Дуглас и Майк Уайт


Американский актёр и известный продюсер.

Американский актёр и известный продюсер.

 

5. Леонардо Ди Каприо и Кейт Мосс


Британская модель с известным американским актёром и продюсером.

Британская модель с известным американским актёром и продюсером.

 

6. Николь Кидман


Австралийская актриса в отеле Дю Кап-Эден-Рок.

Австралийская актриса в отеле Дю Кап-Эден-Рок.

 

7. Робин Райт, Питер Берд и Шон Пенн


Два американских актера с талантливым фотографом и коллекционером.

Два американских актера с талантливым фотографом и коллекционером.

 

8. Вуди Харрельсон


Талантливый американский актер театра и кино.

Талантливый американский актер театра и кино.

 

9. Сальма Хайек


Первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар».

Первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар».

 

10. Джек Николсон и Анжелика Хьюстон


Красивая звёздная пара.

Красивая звёздная пара.

 

11. Наоми Кэмпбелл


Первая темнокожая модель, которая украсила своими фотографиями обложки популярных мировых журналов.

Первая темнокожая модель, которая украсила своими фотографиями обложки популярных мировых журналов.

 

12. Сомалийская модель Иман и Аполлония Ван Равенштейн


Снимок из личного фотоальбома Майкла Вайта.

Снимок из личного фотоальбома Майкла Вайта.

 

13. Хантер Стоктон Томпсон


Американский писатель и журналист.

Американский писатель и журналист.

 

14. Нелли Хупер и Вайнона Райдер


Английский продюсер и настоящая муза легендарных режиссеров.

Английский продюсер и настоящая муза легендарных режиссеров.

 

15. Джонни Депп и Кейт Мосс


Самая яркая пара 1990-х годов.

Самая яркая пара 1990-х годов.

 

16. Лорен Хаттон


Популярная американская модель и актриса.

Популярная американская модель и актриса.

 

17. «Агент 007»


Пирс Броснан.

Пирс Броснан.

 

18. Наоми Уоттс


Английская актриса и продюсер.

Английская актриса и продюсер.

 

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Неглянцевые фотографии голливудских звёзд из личного архива известного продюсера

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Неглянцевые фотографии голливудских звёзд из личного архива известного продюсераПодписаться на мой Instagram
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