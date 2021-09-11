Неглянцевые фотографии голливудских звёзд из личного архива известного продюсера

Аль Пачино, Джерри Холл и Мари Хелвин.
Поклонники привыкли видеть своих кумиров в свете софитов. Но на самом деле они, как и простые смертные, отдыхают с друзьями, ходят на пляж, обедают в ресторане и просто дурачатся. Британский театральный импресарио и кинопродюсер Майкл Уайт на протяжении своей 50-летней карьеры близко общался со многими знаменитостями Голливуда, часто бывал на светских мероприятиях, где неизменно становился душой компании. Благодаря этому у него в архивах собралась целая коллекция фотографий знаменитостей.
1. Кэрри Фишер
Известная американская актриса и прозаик.
2. Лив Тайлер и Джонни Депп
Киноактриса и модель с голливудской звездой первой величины.
3. Тэнди Ньютон и Николь Кидман
Британская и австралийская актрисы.
4. Майкл Дуглас и Майк Уайт
Американский актёр и известный продюсер.
5. Леонардо Ди Каприо и Кейт Мосс
Британская модель с известным американским актёром и продюсером.
6. Николь Кидман
Австралийская актриса в отеле Дю Кап-Эден-Рок.
7. Робин Райт, Питер Берд и Шон Пенн
Два американских актера с талантливым фотографом и коллекционером.
8. Вуди Харрельсон
Талантливый американский актер театра и кино.
9. Сальма Хайек
Первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар».
10. Джек Николсон и Анжелика Хьюстон
Красивая звёздная пара.
11. Наоми Кэмпбелл
Первая темнокожая модель, которая украсила своими фотографиями обложки популярных мировых журналов.
12. Сомалийская модель Иман и Аполлония Ван Равенштейн
Снимок из личного фотоальбома Майкла Вайта.
13. Хантер Стоктон Томпсон
Американский писатель и журналист.
14. Нелли Хупер и Вайнона Райдер
Английский продюсер и настоящая муза легендарных режиссеров.
15. Джонни Депп и Кейт Мосс
Самая яркая пара 1990-х годов.
16. Лорен Хаттон
Популярная американская модель и актриса.
17. «Агент 007»
Пирс Броснан.
18. Наоми Уоттс
Английская актриса и продюсер.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии