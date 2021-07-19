8 убедительных «фактов», которые являются просто распространенными мифами

1. Трогать жабу нельзя, иначе бородавки появятся

Прикосновение к жабе на самом деле не вызывает никаких страшных последствий. /Фото: tainy.net

2. Жвачка переваривается в течение семи лет

/Фото: netstorage-nur.akamaized.net Жевательная резинка надолго не задерживается в организме./Фото: netstorage-nur.akamaized.net

3. Только Великая Китайская стена видна из космоса

Великая китайская стена с высоты птичьего полета смотрится впечатляюще. /Фото: 2.bp.blogspot.com

4. Быки злятся, когда видят красный цвет

Может, на самом деле быка просто раздражает матадор? /Фото: upload.wikimedia.org

5. Наполеон Бонапарт был очень низким

Наполеон не был слишком низким. /Фото: 2.bp.blogspot.com

6. Золотая рыбка имеет трехсекундную память

На самом деле золотые рыбки намного умнее, чем мы думаем. /Фото: blog.tetra.net

7. Микробы не попадают на еду, которая пролежала на полу меньше пяти секунд

Ронять еду не страшно, если ее быстро поднимать? /Фото: forumfr.com

8. Сахар вызывает гиперактивность у детей

Сладкое никак не влияет на непоседливость детей. /Фото: belnovosti.by