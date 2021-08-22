10 продуктов, которые бодрят даже лучше, чем кофе

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Существует очень много противоречивых исследований касательно того, какое влияние оказывает кофе на организм. Одни считают, что напиток вреден для сердца и желудка, а другие убеждены в его пользе. Невзирая на то, что окончательный суд над кофе еще не произошел, большинство людей стараются всячески сократить его употребление или вообще планируют отказаться от него. Но в этом случае возникает вполне закономерный вопрос: как просыпаться по утрам



Существует очень много противоречивых исследований касательно того, какое влияние оказывает кофе на организм. Одни считают, что напиток вреден для сердца и желудка, а другие убеждены в его пользе. Невзирая на то, что окончательный суд над кофе еще не произошел, большинство людей стараются всячески сократить его употребление или вообще планируют отказаться от него. Но в этом случае возникает вполне закономерный вопрос: как просыпаться по утрам , если в рационе будет отсутствовать кофе?

1. Яблоки

Одно яблоко взбодрит не хуже стакана кофе. / Фото: 1zoom.ru

2. Яйца

Вареные яйца - отличный вариант питательного завтрака. / Фото: fitnessi.ru

3. Какао

Какао и шоколад положительно влияют на организм. / Фото: ochocolate.ru

4. Грейпфрут

Аромат грейпфрута подарит заряд бодрости на весь день. / Фото: milayaya.ru

5. Овсянка

В овсянку можно добавлять яблоки и орехи для улучшения вкуса. / Фото: info-food.ru

6. Специи

Специи усиливают вкусовые качества блюд. / Фото: germania.one

7. Греческий йогурт

Греческий йогурт - более полезный аналог традиционного кисломолочного продукта. / Фото: yogurtinnutrition.com

8. Мед

Мед можно класть в чай или добавлять в выпечку вместо сахара. / Фото: medovkrym.ru

9. Орехи

Во всех разновидностях орехов содержится много витаминов и микроэлементов. / Фото: food-tips.ru

10. Шпинат

Листья шпината - отличный ингредиент для смузи, салата, яичницы. / Фото: zdravbud.net