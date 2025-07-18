3 вида рыбы, которые были обычными в годы СССР, а сегодня не сыскать

1. Бельдюга

Та самая бельдюга. |Фото: sprashivalka.com.

Сегодня промышленного отлова бельдюги нет. |Фото: damion.club.

2. Пелядь

В СССР была страшно популярна, а сегодня ее почти нет. |Фото: chudo-prirody.com.

3. Простипома (пристипома)

СССР ловил пристипому в Тихом океане. |Фото: mail.ru.

Популяцию рыбы почти уничтожило неудачное стечение обстоятельств. ¦Фото: gruzarf.ru.