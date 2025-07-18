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3 вида рыбы, которые были обычными в годы СССР, а сегодня не сыскать


3 вида рыбы, которые были обычными в годы СССР, а сегодня не сыскать


Рыба является одним из важнейших продуктов в человеческом рационе. Неудивительно, что ее отловом, а с некоторых пор и разведением люди занимают с древнейших времен. В XX веке Советский Союз был одним из лидеров в области производства морепродуктов. Увы, сегодня некоторые виды вкуснейшей рыбешки почти исчезли с прилавков магазинов.
Пропадать рыба начала в 1980-е. Что же с ней случилось?

1. Бельдюга


Та самая бельдюга. |Фото: sprashivalka.com.

Та самая бельдюга. |Фото: sprashivalka.com.

 

Рыбы из семейства бельдюговых стали появляться на столах советских граждан в начале 1970-х годов. Отловом рыбы занимались в первую очередь в Белом и Балтийском морях. В последствии отловом бельдюговых занялись и на Дальнем Востоке. С точки зрения промысла рыба была хороша тем, что обитала не совсем небольшой глубине до 30-50 метров. Интересной особенностью бельдюги является то, что рыба не откладывает икры и является редким для своего семейства представителем живородящих.
Сегодня промышленного отлова бельдюги нет. |Фото: damion.club.

Сегодня промышленного отлова бельдюги нет. |Фото: damion.club.


 

С точки зрения кулинарии бельдюга также была отличным продуктом: мясо белое, в меру жирное и очень вкусное. Особенно хороша бельдюга была в жареном виде. Также ее готовили в соусе, тушили в томате и запекали. В Советском Союзе рыбешка шла как в государственные столовые, так и в свободную продажу. Практически исчезла с прилавков бельдюга из-за исчерпания природных ресурсов.

2. Пелядь


В СССР была страшно популярна, а сегодня ее почти нет. |Фото: chudo-prirody.com.

В СССР была страшно популярна, а сегодня ее почти нет. |Фото: chudo-prirody.com.

 

На прилавки советских магазинов активно шла не только морская, но и речная рыба.
Одной из таких была пелядь, обитающая преимущественно в северных реках вроде Мезени, Амура и Колымы. С 1950-х годов пелядь была частью государственной программы по зарыблению новых водоемов. Выпускали ее, в том числе во многие озера Центральной России, в Зейское и Братское водохранилища. Также пелядь стали разводить на северо-западе страны. Выбрали данный вид не случайно. Рыбешка исключительно хороша тем, что очень быстро растет и набирает вес. Взрослые особи могут достигать 55 см в длину и весить по 3 кг! Не менее важно и то, что пелядь умеет прекрасно адаптироваться почти к любым условиям. К 1980-ым годам в Советском Союзе вылавливали до 8 тысяч тонн пеляди в год. Сегодня пелядь все еще встречается на прилавках, но заметно реже, чем в годы СССР.

3. Простипома (пристипома)


СССР ловил пристипому в Тихом океане. |Фото: mail.ru.

СССР ловил пристипому в Тихом океане. |Фото: mail.ru.


 

Пристипома – именно так эта рыба называется правильно, по-научному. Однако, в народе прижилось название через «о». На прилавках советских магазинов рыбешка появилась в 1960-е годы. Рыба имела вкусное белое мясо, в меру жирное и сочное. По внешнему виду напоминает окуня. Ловили пристипому в Тихом и Атлантическом океанах. Большой популярностью она пользовалась не только в Советском Союзе, но также в Японии, Южной Корее и Соединенных Штатах.
Популяцию рыбы почти уничтожило неудачное стечение обстоятельств. ¦Фото: gruzarf.ru.

Популяцию рыбы почти уничтожило неудачное стечение обстоятельств. ¦Фото: gruzarf.ru.

 

Ловить пристипому было несложно, обитала она преимущественно на небольшой глубине. Конкретно в Союзе рыбешка продавалась свежей, копченой и соленой. Увы, к 1980 годам рыба практически исчезла из океана из-за неудачного стечения обстоятельств: с одной стороны – рыбу активно вылавливали, с другой стороны – в конце 1970-х популяцию пристипомы поразил паразитический рачок пенелла. Полностью пристипома не вымерла, однако ее популяция не восстановилась по сей день. В данный момент отлов рыбы коммерчески не рентабелен.

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