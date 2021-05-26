Главные стервы Голливуда: 10 актрис с несносным характером, которых опасаются коллеги

Среди знаменитостей не так часто можно встретить людей покладистых и спокойных. Зато о капризах и сумасбродствах актрис, добившихся успеха, можно слагать легенды. Некоторые из див превосходят все ожидания. Общественное мнение они ни во что не ставят, зато готовы уничтожить каждого, кто встанет на их пути. За хрупкими плечами героинь нашего сегодняшнего обзора стоят обиженные мужчины и женщины, испытавшие на себе все прелести тяжелого характера звезды.
Шеннон Доэрти
Шеннон Доэрти. / Фото: www.newserial.net
Звезда сериалов «Беверли Хилз, 90210» и «Зачарованные» считает себя главной голливудской звездой и требует соответствующего к себе отношения. Она хамит журналистам, изводит коллег и не стесняется отпускать пошлые и неуместные шутки. Её не устраивает температура в салоне самолёта, ей не нравится еда и коллектив, в котором приходится работать. А во время съёмок «Зачарованных» актриса набросилась с кулаками на Алиссу Милано из-за того, что последняя позволила себе закрутить роман с Джулианом Маккмэхоном, на которого имела виды Доэрти. Продюсеры предпочли уволить скандальную актрису, для чего вписали в сценарий сцену её гибели.
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип. / Фото: www.legkovmeste.ru
Больше всего характеру Мэрил Стрип соответствует роль Миранды Пристли в «Дьявол носит Prada». С актрисой невероятно трудно общаться на съёмочной площадке, особенно, если ей хоть что-то не нравится. Она способна отказаться выходить в кадр из-за недостаточно отглаженной складочки на юбке или недостаточно закрученного локона. Мэрил Стрип способна вспылить на ровном месте, и единственный способ успокоить её – это оставить в одиночестве на какое-то время.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун. / Фото: www.smartfacts.ru
Актрису считают в Голливуде не только самой умной, но ещё и самой стервозной. Ей ничего не стоит закатить скандал на ровном месте или заставить режиссёров стоять перед ней по стойке «смирно». Шерон довела до слёз проводницу, попросившую актрису сдать в багаж два огромных чемодана. Во время гастролей в Москве цветы в её номере менялись не меньше двух раз в день, а горничные допускались к уборке в «люксе» исключительно после досмотра. Ела же звезда только то, что готовил ей личный повар.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли. / Фото: www.oir.mobi
Голливудская красавица с детства отличалась некоторыми странностями. К примеру, в её альбомах для рисования чаще всего можно было найти мрачные наброски с крестами и могилами. В зрелом возрасте она научилась добиваться желаемого с помощью интриг. К примеру, она сама наняла фотографа, сделавшего весьма пикантные снимки актрисы с Брэдом Питтом, чтобы о его неверности узнала жена Дженнифер Энистон. А уж сколько неуместных подробностей жизни с Брэдом Питтом вынесла Джоли во время своего бракоразводного процесса на суд публики, сложно себе представить.
Сандра Буллок
Сандра Буллок. / Фото: www.pinimg.com
Эта актриса даже не скрывает того факта, что она – стерва. Буллок сама признаётся: она способна довести до исступления любого человека. Каждое её требование должно быть мгновенно выполнено, она способна отказаться от съёмок, если режиссёр позволил себе не внести упомянутые накануне изменения в сценарий. А со своими ассистентами она расстаётся без сожаления только из-за того, что кофе ей подали на несколько секунд позже, чем она рассчитывала. В общении с коллегами Сандра совершенно бесцеремонна, и может, не стесняясь, публично указать на недостатки во внешности или отсутствие таланта.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон. / Фото: www.pinimg.com
Она прекрасно справляется с ролями очаровательных милашек, но вот в жизни актриса отличается совершенно несносным характером. Она страдает манией величия и считает, будто мир вращается вокруг её персоны. При этом она категорически отказывается общаться с людьми, которых считает ниже своего уровня. Дженнифер Энистон никогда не упустит собственной выгоды и сумеет выторговать себе наиболее выгодные условия.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл. / Фото: www.krot.info
Если эта красавица решит, что у неё нет желания выходить на подиум, она может запросто отказаться от участия и уехать домой. В порыве гнева Наоми способна ударить горничную по лицу или бросить телефон в ассистентку. В 2008 году она набросилась с кулаками на полицейских, сочтя их виновниками пропажи багажа. Кстати, за несколько лет до этого Кэмпбелл даже была приговорена судом к общественным работам за агрессивное поведение. Правда, нельзя сказать, что супермодель после этого исправилась.
Меган Фокс
Меган Фокс. / Фото: www.viva.ua
Эта актриса совершенно не умеет контролировать свой гнев и способна во время вспышки ярости наговорить оппоненту много нелицеприятных вещей. А иногда она фактически уничтожает репутацию своих коллег, позволяя себе давать публичную и весьма негативную оценку их внешности и профессионализму. Во время съёмок в блокбастере Майкла Бэя «Трансформеры» она отзывалась о режиссёре только в превосходной степени. Но стоило выйти фильму на экраны, как она тут же обвинила Майкла Бэя в мании величия и чуть ли не безумстве. После этого режиссёр счёл дальнейшее сотрудничество нецелесообразным и уволил актрису.
Джулия Робертс
Джулия Робертс. / Фото: www.pinterest.com
Уже в самом начале своей актёрской карьеры Джулия Робертс способна была утомить даже Стивена Спилберга, а операторы прозвали актрису «феей из ада» за её постоянные капризы. Вода, которую ей подавали, оказывалась то холодной, то слишком тёплой, да и вообще она подразумевала не воду, а лимонад. Актриса с лёгкостью может разрушить помолвку своей племянницы, а сводная сестра Джулии обвинила последнюю в своей смерти, написав прощальную записку перед тем, как свести счёты с жизнью.
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз. / Фото: www.wikimedia.org
Актриса даже в весьма почтенном возрасте не простилась со своим скверным характером и неустанно подтверждает гордое звание расчётливой стервы. В молодости она со спокойной совестью уводила роли у собственной сестры, а сегодня продолжает упрекать коллег в отсутствии вкуса. Коллинз даже утверждает, будто не ходит на светские мероприятия исключительно из-за того, что её врождённое чувство стиля не позволяет ей находиться в толпе столь безвкусно одетых людей.
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