Памятка по персонажам Гомера

Каждый советский подросток, наверное, был знаком с сюжетами «Илиады» и «Одиссеи» - двух поэм Гомера и приключениях древних греков. Вот только бывает, что точно опознают только Одиссея, а в остальных героях немного путаются. Памятка от «Культурологии» освежит воспоминания, кто есть кто. А заодно заставит поглядеть на них по-новому.









Елена Прекрасная

Парис

Менелай

Одиссей

Афина

Ахиллес

Патрокл

Агамемнон

Гектор

Кассандра

Пенелопа

Полифем

Цирцея