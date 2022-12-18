Памятка по персонажам Гомера

Каждый советский подросток, наверное, был знаком с сюжетами «Илиады» и «Одиссеи» - двух поэм Гомера и приключениях древних греков. Вот только бывает, что точно опознают только Одиссея, а в остальных героях немного путаются. Памятка от «Культурологии» освежит воспоминания, кто есть кто. А заодно заставит поглядеть на них по-новому.
Елена Прекрасная
С этой девушки начались приключения. Когда один царь решил выдать замуж свою дочь, он пригласил много героев состязаться друг с другом за её руку и сердце. А потом испугался, что, во-первых, не понимает, кто из них лучше, а во-вторых, когда поймёт и скажет об этом, остальные его растерзают. В конце концов отец Елены просто спросил, кто ей нравится. Оказывается, так было можно! А перед тем, как объявить о её (то есть официально своём) выборе, заставил женихов поклясться, что молодого мужа будут поддерживать все и никто не объявит ему войну. Так свадьба Елены никому не принесла проблем.
Парис
Молодой царевич Трои, развитого города-государства Бронзового века. Однажды три богини попросили рассудить, кто из них красивой. Победительнице Парис должен был протянуть яблоко. Но соревнования были насквозь коррумпированы: каждая богиня пообещала чем-то одарить, если победительницей выберут её. Парис выбрал богиню любви. Взамен она подсказала ему, где можно украсть самую красивую женщину на свете. Это была давно замужняя Елена. Естественно, богиня любви поселила в её сердце любовь к Парису. Свобода воли? В Древней Греции об этом не слышали. После кражи Елены все её бывшие женихи в союзе с её бывшим мужем объявили Трое войну. Закончилось для Париса всё печально. Он умер. От стрелы.
Менелай
Молодой сын микенского царя, вынужденный бежать с родины. Служил при дворе отца Елены. Неудивительно, что именно его предпочла взять в мужья девушка, когда её спросили. Кстати, это в честь их дочери Гермионы получила имя одна из героинь саги о Гарри Поттере. Гермиона была одной из немногих героинь древнегреческих мифов, рождённой у пары, которая сложилась без насилия со стороны жениха или родителей. Так что имя говорит нам, что английская волшебная Гермиона родилась в семье, где царит любовь.
Одиссей
Один из самых популярных персонажей из «Илиады» и «Одиссеи». Это именно он подсказал выдать Елену за того, кто ей полюбился, потому что и его самого любила жена. Любимец богини войны Афины. Любит войну настолько, что пытался притвориться безумцем, чтобы не участвовать. Все самые хитроумные решения принадлежат Одиссею. После победы над Троей долго блуждал по морям и дальним странам, пока не смог вернуться домой. Мифы дают интересное продолжение приключений Одиссея, описанных в поэмах. По ним, он вёл жизнь двоежёнца; в конце концов его убил сын от второй жены. После этого сын-убийца женился на первой жене отца, а сын первой жены отца – на второй жене отца. Как ни странно, до изобретения индийского кино оставалось ещё несколько веков.
Афина
Богиня войны и мудрости, покровительница Трои, одна из участниц конкурса красоты, которого судил Парис. Считается, что это за оскорбление, нанесённое Парисом – отказ признать её красивейшей – она оставила своим покровительством Трою. Но город всё равно проиграл не сразу. Его пришлось брать хитростью: строить огромного деревянного коня, в котором спрятались бы воины. Этого коня предложили передать в дар в храм Афины. Троянцы, которым поддержка Афины была очень нужна, с радостью занесли его в город. Греки вылезли из коня и всех победили.
Ахиллес
Ещё один любимец Афины, сын нимфы. В детстве его окунули в волшебный источник, что сделало его неуязвимым. Правда, при этом мать держала его за пятку, так что убить Ахиллеса можно было, запустив, скажем, в пятку стрелу. Так и вышло. Мать пыталась не пустить Ахиллеса на войну, спрятав среди девиц в женской одежде и с прялкой. Греки не смогли отличить мальчика от девочек в лицо, и Одиссей устроил хитрость. Разложил перед девушками разные товары и среди них – меч, а потом забил боевую тревогу. Девушки бросились прятаться, а Ахиллес схватился за оружие. Тем себя и выдал. Впрочем, до сих пор неясно, возможно, греки на самом деле увезли какую-то очень решительную девушку, а Ахиллес остаток жизни прял себе на женской половине. Гомер такой интерпретации бы не одобрил, но история показывает, что возможно всё.
Патрокл
Друг детства Ахилла и, похоже, его возлюбленный. В Древней Греции такое считалось неприличным: связи поощрялись только между взрослыми мужчинами и юношами, ровесникам таким было заниматься не след. Умер от удара копьём в пах, но порочные связи тут ни при чём: удар нанёс один из троянцев.
Агамемнон
Старший брат Менелая, бежавший из Микен вместе с ним и позже ставший царём Микен. Женился на старшей сестре Елены Прекрасной, Клитемнестре, причём после того, как убил её мужа и сына. Позже принёс в жертву их собственную дочь. Высокомерен, со всеми ссорится, из-за чего войско греков чуть не лишилось помощи Ахиллеса. Ахиллес, собственно, дважды ссорился с Агамемноном из-за женщин. В первый раз – когда Агамемнон захватил себе в наложницы троянку Хрисеиду и отказывался её отпускать, несмотря на гнев богов. Второй – когда Агамемнон забрал себе выделенную Ахиллесу в качестве части добычи троянку Брисеиду. Вероятно, Агамемнон рассуждал в том духе, что у Ахиллеса уже есть Патрокл. В общем, человеком Агамемнон был неприятным, и неудивительно, что на родине жена его ждала с нетерпением и верными людьми. Ему отрубили голову, когда он выходил из бани после долгой поездки за Еленой Прекрасной.
Гектор
Старший брат Париса, царевич и великан, а также заботливый муж и отец. За силу и красоту троянцы почитали его как бога и считали главным защитником своего города. Это Гектор убил в бою Патрокла, за что его позже убил Ахиллес, взяв копьё Афины. Тело великана юный герой возил на глазах у города, волоча по полю привязанным к своей колеснице, а потом всё же согласился обменять его на кучу золота. Герой, которого в этой истории жальче всех: никого не крал, не обманывал, не насиловал, к тому же отличный семьянин.
Кассандра
Сестра Париса и Гектора, наделённая даром предвидения и проклятьем, из-за которого никто не верил её пророчествам. Пыталась объяснить Парису, чем обернётся похищение Елены. Пыталась предупредить о том, что деревянный конь от греков принесёт смерть. Пыталась предупредить Агамемнона, который после убийства троянской царской семьи увёз её как наложницу, о смерти от руки жены. Убита по приказу царицы Клитемнестры. Первым её насильником после взятия Трои стал, однако, не Агамемнон, а Аякс. Он сделал это у подножия священной статуи Афины, после чего Афина оставила покровительство грекам троянского похода и принялась мстить им.
Пенелопа
Верная жена Одиссея. Пока он ездил на войну, а также странствовал по моря, она растила их общего сына Телемаха. В конце концов Пенелопу осадили многочисленные женихи с требованием выбрать одного из них себе в мужья. Пенелопа согласилась при условии, что она сделает это, когда закончит ткать (по другой версии – вязать) саван для старого свёкра, отца Одиссея. Каждый день она вязала кусок савана и каждую ночь распускала его обратно. Когда Одиссей вернулся домой, и он, и Пенелопа были уже стары. Но после того, как Одиссей смог уверить Пенелопу, что это именно он, Афина вернула им молодость и красоту, чтобы они могли наслаждаться друг другом. Что касается женихов, Одиссей их всех убил, так что после воссоединения семьи начались всякие неприятности. Но это уже совсем другая история.
Полифем
Циклоп, которого встретили Одиссей с товарищами во время своих скитаний. Полифем собирался съесть греков, обнаружив их в своей пещере, но те, пока он спал, выкололи великану-циклопу его единственный глаз раскалённым железным колом. Полифем не сдавался и встал у выхода своей пещеры, чтобы убедиться, что выпускает из неё только своих овец: он щупал овечьи спины вслепую. По наущению Одиссея греки прошли под животами овец.
Цирцея
Волшебница, ставшая второй, незаконной, женой Одиссея в его странствиях. Она превращала мужчин, попавших на её остров, в свиней. Фактически, Одиссей принял её предложение совместного проживания и ведения хозяйства в обмен на то, что она расколдует обратно его друзей. Всего Одиссей и Цирцея прожили вместе год, а позже хитроумный любимец Афины уговорил отпустить его на родину. Чем в итоге обернулось для него двоежёнство, уже было описано в разделе про Одиссея.
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