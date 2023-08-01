Почему янтарь всегда считался особым камнем: Волшебный Алатырь или слезы богинь







Янтарь – уникальный поделочный камень

Уникальный голубой янтарь добывается в Доминикане

Один из самых дорогих видов – белый костяной янтарь и кулон из него «Белый налив»

Большая часть зеленого янтаря сегодня добывается на Сицилии

Вишневый янтарь очень ценился в Китае, его называли там «Кровь дракона»

Янтарь плавится и горит, выделяя прекрасный аромат

Журавлев А.А. Панно "Русь

Крупнейший в мире открытый карьер по добыче янтаря находится в Калининграде

Европейская гравюра 1677 года изображает ловцов янтаря с сачками

Янтарь добывается в карьерах или выносится на берег волнами