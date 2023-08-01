Почему янтарь всегда считался особым камнем: Волшебный Алатырь или слезы богинь

Люди склонны приписывать драгоценным камням мистические свойства и объяснять их происхождение легендами, однако ни один из природных минералов, наверное, не вызывает таких теплых чувств, как янтарь. Солнечный камень мог бы быть чемпионом по грустным легендам и особым рецептам его использования – согласно большинству поверий, он притягивает удачу и дарит здоровье. Все дело в том, что свойства янтаря действительно уникальны, а количество разновидностей и расцветок может удивить даже опытных коллекционеров.
Интересно, что большинство мифов о янтаре у совершенно разных народов так или иначе обыгрывает тему слез. Возможно, что распространенная каплевидная форма камней наталкивала людей на эту мысль. У древних греков янтарь – это застывшие слезы сестер и матери Фаэтона – безрассудного сына бога солнца, решившего прокатиться по небу на колеснице своего отца. В трагедии Софокла янтарь - это слезы о погибшем герое Мелеагре, ставшем жертвой материнского проклятия. В литовской легенде о Юрате и Каститисе янтарные слезы морской богини о погибшем возлюбленном становятся драгоценностями.
Янтарь – уникальный поделочный камень
Обычно цвет янтаря варьируется от светло-желтого до темно-коричневого, пробегая всю гамму солнечных оттенков. Однако есть и более редкие виды этого камня: белый, голубой и зеленый. Из-за небольших объемов их добычи цена на такие образцы, естественно, очень велика.
Уникальный голубой янтарь добывается в Доминикане
Один из самых дорогих видов – белый костяной янтарь и кулон из него «Белый налив»
Большая часть зеленого янтаря сегодня добывается на Сицилии
Вишневый янтарь очень ценился в Китае, его называли там «Кровь дракона»
Удивительно, но янтарь, как камень органического происхождения, на воздухе горит. При этом выделяется прекрасный аромат душистых смол. Именно с этим свойством связаны многие из его исторических названий: немецкое «Bernstein» - горючий камень, от которого произошло белорусско-украинское «бурштын». Скорее всего, наш мифический камень Алатырь, который, как известно, «бел, горюч», «всем камням отец», находится на острове Буян и является сакральным центром мироздания, – это тоже янтарь. Хотя на Руси в старину желтый камень называли илектр или илектрон, позаимствовав это слово из древнегреческого.
Еще часть старинных названий янтаря отражает его способность притягивать мелкие предметы при электризации. Так, например, «кахраба» – арабское название янтаря, означает «похититель соломы». Само слово «электричество» происходит от древнегреческого названия этого камня. И, кстати, название знаменитой латвийской фирмы «Dzintars» также означает «янтарь».
Янтарь плавится и горит, выделяя прекрасный аромат
Необычные свойства янтаря позволяют использовать его не только для изготовления красивых украшений и поделок. Это достаточное дорогое сырье очень востребовано во многих сферах промышленности и медицины: до недавнего времени в приборостроении применялись янтарные электроизоляторы, янтарная кислота сегодня является пищевой добавкой Е363, янтарным лаком покрывают мебель и музыкальные инструменты. Скрипки Амати и Страдивари, например, хранятся и прекрасно звучат до сих пор именно благодаря ему. В медицине янтарь используют еще со времен фараонов (он способствует мумификации), а сегодня на его основе производят препараты, препятствующие свертыванию и разрушению крови.
Журавлев А.А. Панно "Русь
Добывают янтарь, как и столетия назад, двумя способами. Самый эффективный – это открытая разработка. Все знают, что янтарная столица России – это Калининград. Именно здесь находится крупнейший в мире открытый янтарный карьер и комбинат. Наше месторождение – самое богатое в мире. Здесь сосредоточены 90% мировых разведанных запасов янтаря. Ежегодно в Калининграде добывают и обрабатывают несколько сотен тонн прекрасного самоцвета.
Крупнейший в мире открытый карьер по добыче янтаря находится в Калининграде
Однако янтарь – это действительно волшебный камень. Его до сих периодически выносят волны Балтийского моря. Поэтому, прогуливаясь по хорошо знакомому пляжу, в один прекрасный день можно обнаружить драгоценный подарок от морской богини. За это, наверное, янтарь еще и любят. Такой способ добычи тоже достаточно эффективен. Особенно богатый «улов» можно найти после бури. В истории были несколько природных явлений, которые получили название «янтарные бури». Происходят они примерно раз в 50 лет. Последняя, правда, была уже сто лет назад – в 1914 году, и тогда море подарило людям почти тонну драгоценного камня!
Европейская гравюра 1677 года изображает ловцов янтаря с сачками
Янтарь добывается в карьерах или выносится на берег волнами
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