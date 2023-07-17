Как управлять мужчинами? Самый гарантированный и проверенный способ

Перед вами – лучший мануал по управлению мужчинами из тех, что выдумало человечество. С великодушного разрешения автора, Pics немедленно утаскивает его к себе и публикует. Урча публикует, да.

Довольно часто барышни пишут в письмах, а то и телеграфируют молнией “Помогите же понять мужчин! Ну помогите же понять, как вы там думаете!”. Не смог в конце концов и дальше молчаливо смотреть на этот массовый стон женской души. Пишу-пишу уже, объясняю!Барышни ошибаются в трактовке мужчин (особенно самые юные леди, потом начинают понимать), зачастую потому, что меряют их по себе. Потому что думают, что мужчина устроен сложно и изысканно, прямо как та самая нежная юная леди.А это совсем не так.Нет, барышни. Мужик устроен просто. Потому что от природы – это боевая конструкция. Поэтому должна быть надежной: должна выдержать многократные удары каменюкой по лысому черепу, и после этого работать не хуже, чем раньше. А любая конструкция тем надежнее, чем она проще: нечему ломаться.Поэтому мужик в среднем по жизни испытывает три эмоции: “зае**сь”, “пиз**ц какой-то” и “нормально”.Нет, в силу развитого мозга мужик понимает, что теоретически существует, конечно, такое тонкое чувство, например, как “печаль моя светла”. Но в силу как раз вот этого развитого мозга мужчина моментально смекает, что “печаль моя светла” – это ж совсем даже не зае**сь, это пиз**ц какой-то. Ну и к чему тогда все эти нюансы? Они мужчине нужны примерно так же, как нежно-персиковый цвет.Трехпозиционный рычажок, юные леди. Трехпозиционный рычажок!И отсюда и вытекает, что мужик, на самом деле-то , крайне прост в обращении! Все проблемы в обращении с ним начинаются именно потому, что это дело неоправданно, ненужно пытаются усложнить.Мужика нужно попросту переключать из режима “пиз**ц какой-то” в режимы “зае**сь” или “нормально” – по вкусу.И базовых инструментов для этого не более чем два – опять же, см. “простоту конструкции” для надежности.Объясняю для доходчивости на примерах.Если мужик огневался, надо сказать: “Ты очень умный и могучий!”, и показать ему тарелку борща.Если мужик говорит что-то длинное и сложное, и непонятное – надо подождать, покивать. И сказать: “Ты очень умный и могучий!”, и показать тарелку борща.Если дополнительно еще бонусом показать сиськи – вся нехитрая механика работает вообще на ура! Мужик сразу соображает: “Я умный и могучий. Есть борщ. Вот есть сиськи. Ну как же оно все зае**сь-то!”. И урча, шо тот кот, располагается на диване.

Вот так вот все просто, юные леди. Пользуйтесь!