Почему в Советской армии так не любили ефрейторов

Наверняка каждый слышал солдатский афоризм времен Советского Союза о том, что: «лучше иметь дочь-п...тутку, чем сына-ефрейтора». Интересно, откуда взялось подобное предубеждение? Чем ефрейторы заслужили подобное? Самое время разобраться в данном вопросе, а за одно поговорить о том самом народном афоризме.
Вернули звание ефрейтора в 1940 году. |Фото: 4esnok.by.
Итак, ефрейторы. В русскую армию они попали из прусской (немецкой) еще во времена правления императора Петра I. В переводе с немецкого «Gefreiter» обозначает что-то вроде «Освобождённый». С момент появления данное звание присваивалось самым квалифицированным рядовым, которые обладали какими-то полезными для армии навыками. В качестве привилегии ефрейторы освобождались от части нарядов. После революции 1917 в феврале 1918 года звание ефрейтора исчезло из армии как «пережиток царского режима», однако, когда революционный запал в обществе остыл, ефрейторов в армию вернули в 1940 году. Давали ефрейтора в Красной и Советской армии наиболее способным и дисциплинированным рядовым.
Вроде звание, а вроде и нет. |Фото: ya.ru.
Так почему же ефрейторов не любили? На самом деле не любили не самих ефрейторов, а звание ефрейтора. Более того, данное предубеждение скорее актуально для позднего СССР и «лихих 90-х», а также дня сегодняшнего. Предубеждение растет из того самого афоризма, о котором речь пойдет чуть позже, и из того, что звание ефрейтора для солдата это что-то непонятное, «неполноценное»: вроде уже и не рядовой, а командирских полномочий, как у сержанта, нет.
В Советской армии никакого пренебрежения к ефрейторам не было. ¦Фото: m.123ru.net.
В Советской армии после Второй мировой войны ефрейторов – «старших солдат» главным образом давали разного рода специалистам в подразделениях. Например, данное звание получали санинструкторы, механик-водители, старшие пулеметчики, радисты и т.п. Дать ефрейтора могли и обычному солдату-стрелку в зависимости от его отношения к службе, деловых качеств и результатов нормативов по воинской и физической подготовке.
Остров слез в Минске. Один из многих памятников трагедии воинов-интернационалистов в республиках бывшего СССР. |Фото: 4esnok.by.
Теперь что касается известного афоризма, то он с годами был изменен. Изначально он звучал примерно так: «Лучше иметь живую дочь-проститутку, чем мертвого сына-ефрейтора». Даже без расшифровки контекста появления данного выражения, становится совершенно очевидно, что смысл у афоризма совсем другой. Дело в том, что появился он в годы Афганской войны. Очень часто погибшим при исполнении интернационального долга рядовым посмертно присваивали ефрейтора. Поэтому в действительности крылатое выражение отражает трагедию советского народа и семей воинов-интернационалистов, которые в поздние 1980-е годы уже откровенно не понимали, что их дети делают в далекой азиатской стране, почему и за что должны умирать где-то там.
