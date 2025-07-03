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Выращивание устриц в США

Человечество употребляет в пищу этих моллюсков уже больше двух тысяч лет. Когда-то, в те времена, когда устрицы в обилии обитали в дикой природе, они считались блюдом бедняков, но бесконтрольный вылов привел к тому, что их популяция резко сократилась, и ко второй половине 19-го века устрицы стали деликатесом.

Выращивание устриц в США

Индустрия разведения устриц стремительно набирает обороты в штате Мэриленд. Двустворчатых разводят по 300 лицензиям, выданным на территорию в 1456 га в Чесапикском заливе, как в воде, так и на дне залива. На фото: Тимоти Девайн, владелец компании «Barren Island Oysters», которая начала разводить устриц в июне 2013 года. Выращивание устриц в США Устрицы предпочитают морскую воду с низким содержанием соли, поэтому обитают лишь в приливно-отливной зоне близ устья рек. Отобранные устрицы компании Choptank промывают в реке Чоптанк. Выращивание устриц в США Первый этап разведения устриц — сбор молоди (спата) на коллекторы, выставляемые на устричных банках в период их размножения. Вначале в качестве коллекторов применяли пучки прутьев (фашины), но затем стали использовать изогнутые в виде желоба пластины черепицы, покрытые особым составом, с которых легко соскоблить осевшую на них молодь. В наше время применяются пластиковые коллекторы с гибкими пластинами разных форм. Одна из выращенных на ферме устриц. Выращивание устриц в США Коллекторы со спатом оставляют на месте в течение нескольких месяцев, а затем слегка подросшую молодь переносят в затянутые сеткой рамы, а в наши дни в мешки из пластика или металлической сетки, называемые «пошами» (от фр. poche — карман), которые стоят на столбиках на высоте 25-30 см над уровнем дна, или на деревянных «столах». Эта мера предохраняет рамы от занесения илом и от хищников, прежде всего от морской звезды. Кевин МакКларрен, управляющий компанией Choptank, продает выращенных на фермах устриц с 2005 года.
Выращивание устриц в США В некоторых хозяйствах парки для разведения ракушек ограждаются от волнобоя цементированным валом и разделены на ряды бассейнов; приток и отток воды при отливах и приливах регулируется шлюзами. Устрицы «растут» на плотах на реке Чоптанк. Своих первых устриц компания Choptank продала в 2005 году. Выращивание устриц в США Кевин МакКларрен выращивает устриц на территории в 1,62 га на реке Чоптанк с помощью изобретенной им технологии. Выращивание устриц в США В таких промышленных парках устриц выращивают в течение двух лет, после чего их переводят в выростные бассейны. До 1960х годов 20в, в эти бассейны добавляли некоторые соли и культуру водоросли хлореллы, которая в этой питательной среде быстро размножается и служит пищей устрицам. Слева направо: Гектор Медуэна и Кевин Ковей возвращают устриц в клетку, прежде чем отпустить ее в залив Тар. Выращивание устриц в США Поскольку далеко не все попавшие в кишечный тракт организмы перевариваются моллюсками, в выростных бассейнах поддерживают оптимальную (не избыточную) концентрацию клеток хлореллы. В наши дни добавки в естественную среду недопустимы. Тимоти Дивайн достает одну из своих устриц из цистерны. Выращивание устриц в США Устрицы в сетке плота, в котором они растут. Выращивание устриц в США Гектор Медуэна и Кевин Ковей достают клетку с устрицами из залива Тар. Выращивание устриц в США Реган Гиффорд с ведрами устриц на пирсе. Выращивание устриц в США Люди, живущие на берегах теплых морей, добывали и использовали устриц в пищу с незапамятных времён. Они начали искусственно выращивать их ещё в период Римской империи. Еще древние греки и кельты выращивали устриц в домашних условиях. Гектор Медуэна и Кевин Ковей возвращают клетку в залив Тар. Выращивание устриц в США Мануэль Гарсия понимает плавучий плот. После того, как закончится стадия роста здесь, устриц отправят в залив Тар для дальнейшего развития. Выращивание устриц в США Правило, по которому устрицы надо есть только в месяцы, имеющие в названии букву «Р», устарело примерно тогда же, когда широкое распространение получило искусственное разведение устриц. Теперь месяцы, когда устрицы вырабатывают икру можно менять по усмотрению производителя, а кроме того, существуют и не производящие икру устрицы. Хотя, есть и другое объяснение этому правилу – устрицы на развалах действительно быстрее портятся летом. Джонни Шокли, совладелец компании Chesapeake Gold Oysters, управляет лодкой. Его компания разводит устриц для коммерческой продажи на рынке. Выращивание устриц в США Устрицы, имеющие, как и большинство других особей, два пола, могут его менять. Это может происходить несколько раз за жизнь устрицы, под влиянием разных факторов. Забавно, что обычно устрицы начинают свою жизнь «мужчинами», а хорошенько откормившись и будучи готовыми к произведению потомства, становятся «женщинами». Поэтому даже возможна ситуация, когда устрица оплодотворит свои собственные яйца. Мануэль Гарсия с пригоршней молодых устриц. Выращивание устриц в США Вкус устриц может быть таким же многогранным как у вина, он зависит от региона, где она жила, и может быть соленым, сладким, минеральным или даже похожим на вкус дыни. Мануэль Гарсия вскрывает взрослую устрицу. Выращивание устриц в США Недавно команда американских и итальянских ученых научно доказала, что устрицы содержат редкие аминокислоты, повышающие содержание сексуальных гормонов. В мясе устриц содержится белок, жир, углевод гликогена, минеральные вещества (железо, цинк, медь, кальций, йод, фосфор), никотиновую кислоту, а также витамины B1, B2, В12 и PP. Всего 6 устриц — и суточная потребность организма в железе и меди обеспечена! Судно компании Chesapeake Gold Oysters в работе. Выращивание устриц в США


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