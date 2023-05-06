7 неизвестных и курьёзных образцов военной техники

В этой подборке — семь креативных, удивительных, просто забавных образцов военной техники, которые, увы, оказались слишком непрактичны в настоящем бою.
Бронированный квадроцикл, Великобритания, 1899
Хоть первые по-настоящему эффективные танки были созданы именно в Британии, даже эта страна шла к ним методом проб и ошибок. Одной из таких «проб и ошибок» стала модель бронированного квадроцикла. По сути, это был четырёхколёсный велосипед, оснащённый мотором мощностью в 2 л.с. Единственным оружием служил пулемёт, установленный на руле квадроцикла. Из-за низкой скорости, плохой защищённости и маневренности бронеквадроцикл не пошёл дальше испытаний.
Круговая пушка, Европа, XVI век
Очень необычное оружие, которое, скорее всего, погубила сложность изготовления, массивность и трудоёмкое обслуживание. Представляло собой целых 8 (!) орудийных стволов на вращающейся подставке. Автор этого сооружения предусматривал два режима стрельбы. В первом конструкция вращалась, и пушки палили одна за другой с невиданной для того времени скорострельностью. Второй режим, видимо, экстренный, заключался в стрельбе по кругу из всех орудий одновременно. «Бей своих, чтобы чужие боялись?»
Недостатки этой конструкции очевидны — огромная масса, долгая перезарядка, опасность для своих же. Но идея кругового орудия не умирала долго, и мы к ней ещё вернёмся.
Рвотный пистолет, США, наши дни
Наше время. На текущий момент разработано множество видов нелетального оружия, которое применяется как полицией, так и армией. Одним из самых оригинальных представителей этого класса является рвотный пистолет — очень странное изобретение. Принцип работы таков: пистолет излучает особый пульсирующий свет, который вызывает у человека тошноту и рвоту. Американские силовые структуры отказались от таких нетрадиционных методов, но энтузиасты смогли сконструировать работающий рвотный пистолет. Вот он.
«Hafner Rotabuggy», Великобритания, 1943
Вторая мировая война дала новый толчок в развитии военной техники и всего, что было с ней связано. Британские инженеры разработали гибрид бронемашины и летательного аппарата — «Hafner Rotabuggy». Он предназначался для рейдов в глубокий тыл противника, буквально падая с неба. Снабжён был большим винтом, как у вертолёта, но передняя часть была полностью «джипной». Предусматривался экипаж из двух человек — пилота вертолёта и водителя машины. Испытания не увенчались успехом — машина не могла стабильно разгонять самолёт, а самолёт не мог долго и высоко нести машину. Проект закрыли в 1944.
А-40, «Летающий танк», СССР, 1942
Думаете, что прошлый образец был необычным? Тогда как насчёт гибрида самолёта и танка?
Этот «симбиоз» планера и танка, по идее, нужен был для поддержки партизан. Якобы максимально облегчённые танки Т-60 с крыльями могли доставляться в труднодоступные районы и использоваться сходно с британскими собратьями для неожиданных атак в тылу врага. Испытания, кстати, тоже закончились схоже с «Hafner» — планер смог подняться только на жалкие 40 метров, после чего моторы перегрелись, и он был аварийно посажен. И закрыт.
Броненосец «Поповка», Российская империя, 1871–1875
На флоте тоже было немало курьёзных образцов техники. Хорошим примером служат российские броненосцы береговой охраны «Новгород» и «Киев», в народе названных «поповками» — в честь адмирала Попова. Самое необычное в них — форма. Вопреки традиционной для кораблей всех наций и времён форме они были круглыми! Конечно, здесь сыграла роль и цель, с которой броненосцы строились: они должны были стеречь входы в Азовское море и Днепро-Бугский лиман, быть плавучими батареями. Кстати, это единственный образец нашей подборки, который прослужил порядочное время — целых 28 лет. Минусы, хоть они и были учтены при постройке, всё равно безжалостно давали о себе знать — никудышная управляемость, низкая скорость и ужасная устойчивость при волнениях на море.
USS Akron, США, 1931
В этом пункте странность составляют не особенности конструкции, а назначение аппарата. «Акрон» был опытной моделью первого в мире дирижабля-авианосца. Его предложили использовать как летающую базу для небольших истребителей, осуществляющих разведку и прикрытие. Испытания прошли на удивление успешно, дирижабль был хорошей движущейся базой для самолётов. Вместе с «Акроном» статус дирижабля-авианосца получил и «Мейкон» — близнец вышеназванного дирижабля, заложенный с ним в один год. Оба были одними из самых больших дирижаблей в истории. Возможно, концепция таких летающих авиабаз получила бы продолжение, если б не высокая аварийность дирижаблей. «Акрон» потерпел крушение в 1933 году, а «Мейкон» — в 1935.
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