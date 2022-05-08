Рукотворные работы Кима Кивера, созданные при помощи аквариума, красок, воды и реди-мейдов

Дюны. Автор: Kim Keever.
Работы американского фотохудожника Кима Кивера (Kim Keever) напоминают невероятные картины, глядя на которые трудно поверить в то, что все они созданы при помощи подручных средств, а не с использованием инструментов Photoshop. Его творчество – калейдоскоп ярчайших пейзажей и абстракций, пестрящих разнообразием цветов, красок и оттенков.
Ким создаёт поистине восхитительные снимки, поражающие своей красотой и разнообразием форм и цветов. Используя аквариум, всевозможные мелкие предметы, инсталляции, реди-мейды, разноцветные краски и освещение, он наблюдает за тем, как цветные пигменты, добавленные в воду, начинают взаимодействовать между собой, образуя абстрактные картинки, напоминающие некое алхимическое таинство, позволяющее разгуляться воображению и фантазии. Ведь, что только не приведется среди всех этих замысловатых узоров и эффектов: густые облака, словно взбитая вата, цветастая ткань, развивающаяся цветными вуалями на ветру, морские волны, накатывающие на берег, песчаные дюны, космические пейзажи, изумрудные леса, туманы и многое другое – неотъемлемая часть его творчества сражающего наповал сложностью хитросплетений форм. И при виде созданных им фотографий в душе каждого человека возникает своя собственная сказка, полная тайн, загадок, волшебства и чудес.
Лес. Автор: Kim Keever.
Пальма. Автор: Kim Keever.
Запад. Автор: Kim Keever.
Водопады. Автор: Kim Keever.
Дикий лес. Автор: Kim Keever.
Буйство красок. Автор: Kim Keever.
Мягкие тона и оттенки. Автор: Kim Keever.
Красочный взрыв. Автор: Kim Keever.
Горная река. Автор: Kim Keever.
Воздушный шар. Автор: Kim Keever.
Дельфин. Автор: Kim Keever.
Ёлочные игрушки. Автор: Kim Keever.
Несмотря на столь лёгкий, на первый взгляд стиль исполнения, Ким – один из самых серьёзных специалистов, способных создать пейзажную миниатюру, наделив её душой, жизнью и дыханием. Его работы передают не только настроение, но и царящую вокруг атмосферу, где все предметы идеально гармонируя между собой, дополняют друг друга, образуя неземные пейзажи, глядя на которые складывается впечатление, будто ещё немного и ты окажешься, там став неотъемлемой частью каждого из них. И такое впечатление, что дует ветер, перебирая пряди волос, а туман, оседая на кончиках ресниц, заставляет часто-часто моргать, шум прибоя, эхом отдаёт в ушах, а кроны деревьев уходящих высоко в небо колышутся, шурша листвой... И каждый раз, в такие минуты невольно чувствуешь себя героем фантастических фильмов или персонажем детских книжек, оказавшимся один на один с окружающим миром, рождённым безудержной фантазией...
Невероятные работы Kim Keever.
Краски. Автор: Kim Keever.
Оттенки серого. Автор: Kim Keever.
Фантастический пейзаж. Автор: Kim Keever.
Розовый туман. Автор: Kim Keever.
Клубы цветного дыма. Автор: Kim Keever.
Северное сияние. Автор: Kim Keever.
Горы, реки, облака. Автор: Kim Keever.
Рухнувшее дерево. Автор: Kim Keever.
Пустынный пейзаж. Автор: Kim Keever.
Рабочий материал. Автор: Kim Keever.
Процесс создания. Автор: Kim Keever.
Мастерская. Автор: Kim Keever.
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