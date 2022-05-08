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Рукотворные работы Кима Кивера, созданные при помощи аквариума, красок, воды и реди-мейдов


Дюны. Автор: Kim Keever.

Дюны. Автор: Kim Keever.

Работы американского фотохудожника Кима Кивера (Kim Keever) напоминают невероятные картины, глядя на которые трудно поверить в то, что все они созданы при помощи подручных средств, а не с использованием инструментов Photoshop. Его творчество – калейдоскоп ярчайших пейзажей и абстракций, пестрящих разнообразием цветов, красок и оттенков.


Ким создаёт поистине восхитительные снимки, поражающие своей красотой и разнообразием форм и цветов. Используя аквариум, всевозможные мелкие предметы, инсталляции, реди-мейды, разноцветные краски и освещение, он наблюдает за тем, как цветные пигменты, добавленные в воду, начинают взаимодействовать между собой, образуя абстрактные картинки, напоминающие некое алхимическое таинство, позволяющее разгуляться воображению и фантазии. Ведь, что только не приведется среди всех этих замысловатых узоров и эффектов: густые облака, словно взбитая вата, цветастая ткань, развивающаяся цветными вуалями на ветру, морские волны, накатывающие на берег, песчаные дюны, космические пейзажи, изумрудные леса, туманы и многое другое – неотъемлемая часть его творчества сражающего наповал сложностью хитросплетений форм. И при виде созданных им фотографий в душе каждого человека возникает своя собственная сказка, полная тайн, загадок, волшебства и чудес.

Лес. Автор: Kim Keever.

Лес. Автор: Kim Keever.

 
Пальма. Автор: Kim Keever.

Пальма. Автор: Kim Keever.

 
Запад. Автор: Kim Keever.

Запад. Автор: Kim Keever.

 
Водопады. Автор: Kim Keever.

Водопады. Автор: Kim Keever.

 
Дикий лес. Автор: Kim Keever.

Дикий лес. Автор: Kim Keever.

 
Буйство красок. Автор: Kim Keever.

Буйство красок. Автор: Kim Keever.

 
Мягкие тона и оттенки. Автор: Kim Keever.

Мягкие тона и оттенки. Автор: Kim Keever.

 
Красочный взрыв. Автор: Kim Keever.

Красочный взрыв. Автор: Kim Keever.

 
Горная река. Автор: Kim Keever.

Горная река. Автор: Kim Keever.

 
Воздушный шар. Автор: Kim Keever.

Воздушный шар. Автор: Kim Keever.

 
Дельфин. Автор: Kim Keever.

Дельфин. Автор: Kim Keever.

 
Рукотворные работы Кима Кивера, созданные при помощи аквариума, красок, воды и реди-мейдов

Ёлочные игрушки. Автор: Kim Keever.

 

Несмотря на столь лёгкий, на первый взгляд стиль исполнения, Ким – один из самых серьёзных специалистов, способных создать пейзажную миниатюру, наделив её душой, жизнью и дыханием. Его работы передают не только настроение, но и царящую вокруг атмосферу, где все предметы идеально гармонируя между собой, дополняют друг друга, образуя неземные пейзажи, глядя на которые складывается впечатление, будто ещё немного и ты окажешься, там став неотъемлемой частью каждого из них. И такое впечатление, что дует ветер, перебирая пряди волос, а туман, оседая на кончиках ресниц, заставляет часто-часто моргать, шум прибоя, эхом отдаёт в ушах, а кроны деревьев уходящих высоко в небо колышутся, шурша листвой... И каждый раз, в такие минуты невольно чувствуешь себя героем фантастических фильмов или персонажем детских книжек, оказавшимся один на один с окружающим миром, рождённым безудержной фантазией...
Невероятные работы Kim Keever.

Невероятные работы Kim Keever.

 
Краски. Автор: Kim Keever.

Краски. Автор: Kim Keever.

 
Оттенки серого. Автор: Kim Keever.

Оттенки серого. Автор: Kim Keever.

 
Фантастический пейзаж. Автор: Kim Keever.

Фантастический пейзаж. Автор: Kim Keever.

 
Розовый туман. Автор: Kim Keever.

Розовый туман. Автор: Kim Keever.

 
Клубы цветного дыма. Автор: Kim Keever.

Клубы цветного дыма. Автор: Kim Keever.

 
Северное сияние. Автор: Kim Keever.

Северное сияние. Автор: Kim Keever.

 
Горы, реки, облака. Автор: Kim Keever.

Горы, реки, облака. Автор: Kim Keever.

 
Рухнувшее дерево. Автор: Kim Keever.

Рухнувшее дерево. Автор: Kim Keever.

 
Пустынный пейзаж. Автор: Kim Keever.

Пустынный пейзаж. Автор: Kim Keever.

 
Рабочий материал. Автор: Kim Keever.

Рабочий материал. Автор: Kim Keever.

 
Процесс создания. Автор: Kim Keever.

Процесс создания. Автор: Kim Keever.

 
Мастерская. Автор: Kim Keever.

Мастерская. Автор: Kim Keever.

 

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Рукотворные работы Кима Кивера, созданные при помощи аквариума, красок, воды и реди-мейдов

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Рукотворные работы Кима Кивера, созданные при помощи аквариума, красок, воды и реди-мейдовПодписаться на мой Instagram
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