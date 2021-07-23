Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...
  • Анна Эржибова
    Ну и?евреи с татарами вернее татароеврейские семьи......все живут за бугром а родители на заработке в рф патриоты "ро...10 детей российск...
  • Wlad Wlad
    "Если джентльмен не может выиграть по правилам, то он МЕНЯЕТ ПРАВИЛА." (английская пословица) *** Алень остается Ален...«Кодекс джентльме...

Удивительные прибрежные волки

Они двигаются вдоль канадского берега, как приведения. Их почти не слышно и трудно уловить взглядом – они буквально скользят вдоль тенистых зарослей. Однако британскому режиссеру удалось заснять этих неуловимых животных. «В них есть что-то такое, что делает мир вокруг них будто окутанным магией,» – говорит он о прибрежных волках, которых также называют «морскими волками.»

Удивительные прибрежные волки

Удивительные прибрежные волки

Это «знакомство» подвигло режиссера Берти Грегори на (Bertie Gregory) на создание серии фильмов для канала National Geographic на YouTube, посвященной этим животным. «Прибрежные волки настолько уникальные хищники, они охотятся на фоне совершенно эпичных пейзажей,» – говорит Берти. Эти волки обитают на острове Ванкувер, принадлежащем Канаде. Это место, где деятельность человека еще почти не повлияла на природу, и животный мир сохранился таким, каким был много сотен лет назад.

Удивительные прибрежные волки

Научный директор Крис Даримонт (Chris Darimont) изучал этих животных два десятка лет. Он рассказывает, что прибрежные волки делятся на два подвида: те, которые живут на материковой части, и которые обитают на острове. И те, и другие сильно привязаны к воде, но те, которые живут на острове, потребляют гораздо больше еды, добытой в воде.

Удивительные прибрежные волки

Несмотря на внешнее сходство, между прибрежными и лесными волками есть разница, которая отражается даже на уровне ДНК.

Жизнь прибрежных волков уже много лет основана на морской пище и жизни у океана, но это не значит, что они никогда не покидают насиженных мест. «Волки очень мобильные животные, они могут преодолевать сотни километров, преодолевая сложные препятствия, включая бурные реки или озера.»

Удивительные прибрежные волки

Основной едой (вплоть до 90%) прибрежных волков являются морские животные: лосось, раки, моллюски, морские котики, выдры и даже тела китов, которых выбрасывает океан на сушу. Эти волки отлично плавают и могут проплывать несколько километров между островами и острыми порогами. «Самое большое зафиксированное расстояние, которое преодолели прибрежные волки по воде – 12 километров.»

Удивительные прибрежные волки

Прибрежные волки охотятся на лосося и морских котиков. Фото: Ian McAllister.

Удивительные прибрежные волки

О существовании этих волков стало известно относительно недавно. Фото: Ian McAllister.

Удивительные прибрежные волки

Уникальные хищники на берегах Канады. Фото: Ian McAllister.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх