Удивительные прибрежные волки

Они двигаются вдоль канадского берега, как приведения. Их почти не слышно и трудно уловить взглядом – они буквально скользят вдоль тенистых зарослей. Однако британскому режиссеру удалось заснять этих неуловимых животных. «В них есть что-то такое, что делает мир вокруг них будто окутанным магией,» – говорит он о прибрежных волках, которых также называют «морскими волками.»











Это «знакомство» подвигло режиссера Берти Грегори на (Bertie Gregory) на создание серии фильмов для канала National Geographic на YouTube, посвященной этим животным. «Прибрежные волки настолько уникальные хищники, они охотятся на фоне совершенно эпичных пейзажей,» – говорит Берти. Эти волки обитают на острове Ванкувер, принадлежащем Канаде. Это место, где деятельность человека еще почти не повлияла на природу, и животный мир сохранился таким, каким был много сотен лет назад.







Научный директор Крис Даримонт (Chris Darimont) изучал этих животных два десятка лет. Он рассказывает, что прибрежные волки делятся на два подвида: те, которые живут на материковой части, и которые обитают на острове. И те, и другие сильно привязаны к воде, но те, которые живут на острове, потребляют гораздо больше еды, добытой в воде.







Несмотря на внешнее сходство, между прибрежными и лесными волками есть разница, которая отражается даже на уровне ДНК.

Жизнь прибрежных волков уже много лет основана на морской пище и жизни у океана, но это не значит, что они никогда не покидают насиженных мест. «Волки очень мобильные животные, они могут преодолевать сотни километров, преодолевая сложные препятствия, включая бурные реки или озера.»Основной едой (вплоть до 90%) прибрежных волков являются морские животные: лосось, раки, моллюски, морские котики, выдры и даже тела китов, которых выбрасывает океан на сушу. Эти волки отлично плавают и могут проплывать несколько километров между островами и острыми порогами. «Самое большое зафиксированное расстояние, которое преодолели прибрежные волки по воде – 12 километров.»Прибрежные волки охотятся на лосося и морских котиков . Фото: Ian McAllister.О существовании этих волков стало известно относительно недавно. Фото: Ian McAllister.Уникальные хищники на берегах Канады. Фото: Ian McAllister . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)