Редкие фотопортреты “боевых подруг” мафиози

Женщин, которые решились связать свою жизнь с мафиози, называли не иначе, как mob moll или gun moll. В 17 столетии жаргонным словечком “мол” именовали девиц легкого поведения и воровок, а спустя несколько столетий оно вновь зазвучало в криминальной среде.







В актрису Алису Гранвиль стрелял ее же муж, Пит Донахью, гангстер из группировки Голландца Шульца, 1931 год.







Смитти Вайт под арестом после того, как ее бойфренд Ральф Приско был застрелен полицейскими во время неудачного ограбления, 1942 год.

Вирджиния Хилл, самая уважаемая mob moll. Ее возлюбленный Багси Сигел был застрелен в собственном доме, на фото Вирджиния запечатлена в зале суда, она получила обвинение как соучастница организованной группировки, 1951 год.19-летняя Вирджиния Орнамрк и 24-летний Фред Шмидт, обвиняются в убийстве, 1944 год.15-летнюю Кармен Мартинез ведут в зал суда. Она обвиняется в убийстве своего 17-летнего бойфренда Рауля Банучи, 1959 год.Марго Донохью была задержана при попытке передать пистолет своему сообщнику Вильяму Матеа, 1961 год.Полиция забирает Дрейк на допрос сразу после того, как ее бойфренд Нат Нельсон был убит. Девушку видели с ним за пару часов до смерти, 1952 год.Рита Рио – любовница гангстера Луиса Амберга , который тоже плохо кончил. Мафиози был найден сожженным заживо в своей машине.Арестованные любовники-убийцы – Маргарет Келли и Френк Палумбо, 1932 год.Мастер самообладания, лжесвидетельница Палма Витал, 1961 год.17-летняя Ненси Сервилл арестована за то , что стояла на шухере во время налета гангстерской банды, 1936 год.23-летняя Лилиан Станг на допросе, 1947 год.Джеан Хантовер, любовница Джона Зеллера, арестована после очередного бруклинского ограбления, 1935 год.Мери Дьюк в полицейском участке с перебинтованной рукой.Она была ранена на гангстерской дуэли, 1943 год.Лотти Кол, вдова Винсента Кола, вместе с двумя соучастниками-мафиози обвиняется в убийстве прохожего во время ограбления, 1933 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)