Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...
  • Анна Эржибова
    Ну и?евреи с татарами вернее татароеврейские семьи......все живут за бугром а родители на заработке в рф патриоты "ро...10 детей российск...
  • Wlad Wlad
    "Если джентльмен не может выиграть по правилам, то он МЕНЯЕТ ПРАВИЛА." (английская пословица) *** Алень остается Ален...«Кодекс джентльме...

Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?


Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы… Эти три памятника древности сразу ассоциируются с чем-то каменным, молчаливым, неразгаданным, привлекающим мистиков и фантастов… Но каковы факты – что действительно скрывают эти артефакты из прошлого человечества, и не может ли оказаться, что реальность гораздо удивительнее, чем домыслы эзотериков?

Аркаим – поселение эпохи бронзы


Аркаим – остатки некогда существовавшего поселения, обнаруженные в 1987 году в Челябинской области.
Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

 

Специально памятник не искали – перед плановым строительством сельскохозяйственных сооружений проводили обязательные по закону археологические работы. Статус же археологического памятника городище получило в 1991 году, когда промышленные работы в этой местности были отменены и начались раскопки. Руководил ими археолог Геннадий Зданович, разработчик понятия Страны городов, то есть комплекса древних городищ на территории Южного Урала.
Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

 

Аркаим был построен в 20 – 16 вв. до нашей эры. Своим названием (с тюркского – «хребет», «основа») он обязан одной из расположенных рядом сопок. Город был сооружен по радиальной схеме и укреплен стенами. На его территории находились оборонительные сооружения, а также множество помещений и сооружений хозяйственного назначения – пастбища, загоны для скота, гончарные мастерские, кузницы, даже ливневая канализация.

Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?


 

При раскопках найдены наконечники стрел, остатки колесниц, сбруи и останки домашних животных, и другие артефакты, доказывающие, что население Аркаима представляло собой некую развитую древнейшую цивилизацию.

Стоунхендж


Стоунхендж расположен в Англии, в графстве Уинтшир, в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Этот памятник истории представляет собой комплекс каменных сооружений в форме кольца или подковы. Примерная дата возникновения Стоунхенджа – 30 в. до н.э.
Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

 

О назначении сооружения существуют несколько версий. Одна из них связана с наблюдением за звездным небом и считает Стоунхендж огромной древней обсерваторией, другая предполагает обрядовый характер вертикальных камней и производимыми под камнями захоронениями. Ни одна из предлагаемых гипотез не признана современной наукой и не дает ответа на главный вопрос – кто установил таким образом многотонные каменные глыбы и как это было технологически возможно в условиях древнего мира?

Аркаим и Стоунхендж – то, что осталось нам от древних цивилизаций.

Амурские столбы


По-другому обстоит дело с памятником Амурские столбы, который находится на Дальнем Востоке, в 134 километрах от Комсомольска-на-Амуре.
Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?


 

Скалы причудливой формы расположены на плато на высоте около 900 метров над уровнем моря. Они имеют, как утверждают геологи, природное происхождение, и возникли в результате выветривания вулканических пород. Высота «столбов» - от 12 до 70 метров, им даны названия – Шаман-Камень, Чаша, Церковь, Собака. Вблизи столбов найдены старинные захоронения – впрочем, их датировка другая, нежели у самих скал. Очевидно, необычная форма и расположение каменных фигур определяли проведение здесь ритуалов и обрядов.
Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

 

По местной легенде, дочь местного шамана Адзи полюбила охотника. Но отец не дал своего благословения на этот союз, и влюбленным пришлось бежать. Шаман, обратившись в медведя, погнался за ними, и тогда девушка, не желая допустить смертельной схватки, с помощью богов остановила время, обратив в каменные столбы себя, отца и охотника с собакой.
Амурские столбы привлекают путешественников и исследователей и своей недоступностью, и своей загадочностью. В них видят и следы погибшей цивилизации, и место входа в Шамбалу – мифическую страну из древних индуистских текстов.
Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

 

Три древних памятника, неразгаданные и практически не объясненные, открывающие больше вопросов, чем ответов. Что еще у них общего? Интересно то, что все они находятся на одной географической широте – 51 - 52 градуса к северу от экватора. Все три места – отмечены мощной энергетикой, считаются «местами силы», целью паломников и туристов. Что это – совпадение или некая не объясненная пока закономерность? И что скрывает прошлое этих трех памятников истории?

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

И не забудьте:
Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх