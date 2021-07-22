Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы - что общего у этих древних памятников?

Аркаим, Стоунхендж, Амурские столбы… Эти три памятника древности сразу ассоциируются с чем-то каменным, молчаливым, неразгаданным, привлекающим мистиков и фантастов… Но каковы факты – что действительно скрывают эти артефакты из прошлого человечества, и не может ли оказаться, что реальность гораздо удивительнее, чем домыслы эзотериков?
Аркаим – поселение эпохи бронзы
Аркаим – остатки некогда существовавшего поселения, обнаруженные в 1987 году в Челябинской области.
Специально памятник не искали – перед плановым строительством сельскохозяйственных сооружений проводили обязательные по закону археологические работы. Статус же археологического памятника городище получило в 1991 году, когда промышленные работы в этой местности были отменены и начались раскопки. Руководил ими археолог Геннадий Зданович, разработчик понятия Страны городов, то есть комплекса древних городищ на территории Южного Урала.
Аркаим был построен в 20 – 16 вв. до нашей эры. Своим названием (с тюркского – «хребет», «основа») он обязан одной из расположенных рядом сопок. Город был сооружен по радиальной схеме и укреплен стенами. На его территории находились оборонительные сооружения, а также множество помещений и сооружений хозяйственного назначения – пастбища, загоны для скота, гончарные мастерские, кузницы, даже ливневая канализация.
При раскопках найдены наконечники стрел, остатки колесниц, сбруи и останки домашних животных, и другие артефакты, доказывающие, что население Аркаима представляло собой некую развитую древнейшую цивилизацию.
Стоунхендж
Стоунхендж расположен в Англии, в графстве Уинтшир, в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Этот памятник истории представляет собой комплекс каменных сооружений в форме кольца или подковы. Примерная дата возникновения Стоунхенджа – 30 в. до н.э.
О назначении сооружения существуют несколько версий. Одна из них связана с наблюдением за звездным небом и считает Стоунхендж огромной древней обсерваторией, другая предполагает обрядовый характер вертикальных камней и производимыми под камнями захоронениями. Ни одна из предлагаемых гипотез не признана современной наукой и не дает ответа на главный вопрос – кто установил таким образом многотонные каменные глыбы и как это было технологически возможно в условиях древнего мира?
Аркаим и Стоунхендж – то, что осталось нам от древних цивилизаций.
Амурские столбы
По-другому обстоит дело с памятником Амурские столбы, который находится на Дальнем Востоке, в 134 километрах от Комсомольска-на-Амуре.
Скалы причудливой формы расположены на плато на высоте около 900 метров над уровнем моря. Они имеют, как утверждают геологи, природное происхождение, и возникли в результате выветривания вулканических пород. Высота «столбов» - от 12 до 70 метров, им даны названия – Шаман-Камень, Чаша, Церковь, Собака. Вблизи столбов найдены старинные захоронения – впрочем, их датировка другая, нежели у самих скал. Очевидно, необычная форма и расположение каменных фигур определяли проведение здесь ритуалов и обрядов.
По местной легенде, дочь местного шамана Адзи полюбила охотника. Но отец не дал своего благословения на этот союз, и влюбленным пришлось бежать. Шаман, обратившись в медведя, погнался за ними, и тогда девушка, не желая допустить смертельной схватки, с помощью богов остановила время, обратив в каменные столбы себя, отца и охотника с собакой.
Амурские столбы привлекают путешественников и исследователей и своей недоступностью, и своей загадочностью. В них видят и следы погибшей цивилизации, и место входа в Шамбалу – мифическую страну из древних индуистских текстов.
Три древних памятника, неразгаданные и практически не объясненные, открывающие больше вопросов, чем ответов. Что еще у них общего? Интересно то, что все они находятся на одной географической широте – 51 - 52 градуса к северу от экватора. Все три места – отмечены мощной энергетикой, считаются «местами силы», целью паломников и туристов. Что это – совпадение или некая не объясненная пока закономерность? И что скрывает прошлое этих трех памятников истории?
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