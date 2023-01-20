12 странных и опасных сталкеров, охотившихся на известных людей

Где знаменитость – там и ее преследователи; таковы правила игры. Всегда найдутся психи, помешанные на звездах, и никакие деньги не способны гарантировать известному человеку того, что один из таких психов не начнет за ним охоту.



Сталкеры могут быть психически нездоровыми людьми, которые вбили себе в голову, например, что у них имеется некая телепатическая связь с конкретной знаменитостью. Или повернутыми фанатами, которые хотят получить своего кумира в личное пользование. Но самые ужасные из сталкеров – те, кто одержим навязчивой идеей навредить или убить известного человека. Они обязательно найдут массу причин и объяснений того, почему сделать это необходимо.









12. Дэвид Леттерман и Маргарет Мэри Рэй

11. Тейлор Свифт и Тимоти Свит

10. Дженнифер Лоуренс и Ханг Конг Чжао

9. Ума Турман и Джек Джордан

8. Пэрис Хилтон и Джеймс Рейнфорд

7. Блейк Лайвли и Сергей Милф

6. Кэтрин Зета-Джонс и Донетт Найт

5. Джастин Бибер и Дана Мартин

4. Брэд Питт и Афина Роландо

3. Сандра Буллок и Джошуа Корбетт

2. Джоди Фостер и Джон Хинкли-младший

1. Джон Леннон и Марк Дэвид Чепмен