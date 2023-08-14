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Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Не только фотографы и модельеры обращают свое внимание на проблемы физической идентификации современного человека. Стоит ли стыдиться своей наготы, каким должно быть “правильное тело” – тощим, толстым, и где эта “золотая середина”?

Тед Лоусон уже не первый год создает концептуальные скульптуры, но композиция “Ева” до сих пор остается самой яркой и впечатляющей.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин


Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Ева – скульптурная композиция Теда Лоусона.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

*Ева*, фрагмент. Автор: Ted Lawson.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Тед Лоусон (Ted Lawson) назвал свою композицию скульптур Евой в честь первой женщины согласно Библии. Таким образом он хотел подтолкнуть зрителя к мысли о том, что же является первоначальным, правильным, естественным для женщины. В композиции представлено восемь вариантов одной и той же женщины с разным весом, и автор предоставляет самому зрителю решить, что же является для него оптимальным вариантом. Это одновременно может быть идеал, навязанный мнением большинства, или это может быть перенос своего собственного образа (как единственно идеального) на определенную скульптуру.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

*Смерть рассказчика*. Автор: Ted Lawson.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Тед Лоусон живет и работает в Нью-Йорке, создавая свои работы с 2006 года. В прошлом году у него было четыре масштабные выставки в разных городах США, на которых были представлены не только скульптурные работы, но и некоторые интерактивные.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

*Смерть рассказчика*, деталь. Автор: Ted Lawson.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Энтропия (скульптура из клена). Автор: Ted Lawson.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Смертность мифа. Автор: Ted Lawson.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Нимфа (скульптура из тополя). Автор: Ted Lawson.

Проблемы самоидентификации: провокационные скульптуры обнаженных женщин

Концептуальные скульптуры Теда Лоусона.

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