Идеальный газон для ленивых

Клеверный газон — одно из лучших решений для участка. Сочная зелень, среднеустойчивая к вытаптыванию, которая не требует особых усилий в уходе, — прекрасный выбор для газона!





Клеверный газон часто называют «газоном для ленивых». Он не требует особого ухода, легко переносит засуху и тень. Однако газон будет выглядеть намного свежее, если увлажнять его дождеванием раз в 2-3 дня.

Если стоит сухая погода, то лучше проводить эту процедуру ежедневно.Газон следует стричь после первого цветения. Клевер — прекрасный сидерат, а состриженная трава может стать мульчей или основой зелёного удобрения для растений. Конечно, за клеверным газоном, как и за любым другим, нужно время от времени следить, если хочется, чтобы участок украшала сочная зелень. Однако клевер, по сравнению со злаковыми газонами, довольно неприхотлив и устойчив к вытаптыванию.