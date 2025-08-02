Страны, где пьют больше всего чая

Представляем вам десятку стран, в которых чай — это один из самых любимых напитков. Представьте себе, но среди них нет ни Индии, ни Китая…
Сразу следует заметить, что жители нашей планеты в целом очень любят чай. Статистика говорит, что по своей популярности он уступает лишь воде, которая по совершенно естественным причинам раз и навсегда оккупировала первое место.чайных кустов и изобретено бесчисленное количество способов обработки листьев и заваривания самого чая. Черный, зеленый, красный, белый, байховый, прессованный, экстрагированный, гранулированный, силосированный, в капсулах, в пакетиках — перечислять можно до бесконечности. А если собрать в одну книгу все рецепты заваривания чая, то получится увесистый том из многих сотен страниц. Одним словом, если задаться целью перепробовать все существующие сорта и способы заварки чая, то средней человеческой жизни явно не хватит. А ведь еще существуют ароматизированные, фруктовые, травяные и т.д. и т.п. Сам чайный куст — растение теплолюбивое, поэтому его выращивают только те страны, где есть подходящий климат. Севернее Грузии выращивать чай уже невозможно. А самые многочисленные и самые доходные чайные плантации находятся в Китае, Индии и Африке. На родине дикого чая азиатские народы научились готовить целебный и бодрящий напиток еще в глубокой древности, но до просвещенной Европы традиция пить чай добралась только в середине XVII века. То есть, грубо говоря, сначала европейцы научились курить, а уж потом освоили и чаепитие.потребляют больше всего. Как это ни удивительно, в данном списке рекордсменов отсутствуют и Китай, и Индия — главные изобретатели и производители самого лучшего и разнообразного в мире чая. Для Индии это в большей степени связано с низким уровнем жизни большинства населения (Индия занимает второе место по численности, и 136-е по уровню жизни), а в Китае используются традиционные методы заваривания, которые позволяют очень экономно расходовать сам чай. К тому же китайцы больше любят зеленые чаи, которые не только можно, но и нужно заваривать многократно, поэтому средние цифры потребления самого чайного листа на душу населения оказываются не такими большими. 10. Казахстан. Среднее потребление — 1,54 кг на душу населения Русский ученый М.Я. Киттары в середине ХIХ века писал, что казахи пьют чай «не разбирая времени и места, перед всем и после всего». Действительно, в Казахстане принято пить чай и до еды, и после, и между. А если пришли гости, то все дружно садятся пить чай. Сегодня 99% населения Казахстана пьет чай каждый день, причем половина этих людей признаётся, что употребляет более четырех чашек этого напитка в день. Основное количество чая в Казахстан поступает из Индии, Шри-Ланки и Китая, но в стране работают собственные чаеразвесочные фабрики, выдающие очень качественную и весьма приемлемую по цене продукцию. Чаепитие прочно вошло в национальные казахские традиции, и считается невежливым отказываться, если вам предлагают выпить чашку чая. В Казахстане есть множество уникальных рецептов приготовления чая, которые могут непривычному человеку показаться довольно экзотическими (например, со сметаной, с солью, с талканом), но на самом деле они идеально подходят для достаточно сурового климата этой страны. 9. Катар. Среднее потребление — 1,60 кг на душу населения Чай в Катаре очень любят и особое предпочтение отдают напитку карак, которого в здешнем засушливом климате с пользой для здоровья можно выпивать до десяти чашек в день. Кроме самого чая в этот напиток входит еще молоко и множество ароматных специй, таких как кардамон, шафран, корица, имбирь. 8. Кувейт. Среднее потребление — 1,61 кг на душу населения В Кувейте тоже очень любят и чай, и карак. Находясь в этой стране, нужно помнить, что отказаться от предлагаемой чашки чая здесь считается оскорблением. Поэтому даже если чай предлагают в офисе или магазине во время каких-либо акций, то лучше его выпить. Чай, как правило, обильно сдабривается лимоном и мятой. 7. Объединенные Арабские Эмираты. Среднее потребление — 1,89 кг на душу населения Чай, и в частности карак, здесь настолько популярен, что из-за него даже возникают пробки на дорогах, но на это никто не жалуется. Дело в том, что окна многих чайных выходят прямо на проезжую часть, чтобы автомобилистам было удобнее делать покупки. А так как карак хотят купить очень многие, то в районе такой чайной всегда стоит очередь. 6. Сейшельские острова. Среднее потребление — 2,08 кг на душу населения Население 150 красивейших островов, находящихся у юго-восточного побережья Африки, тоже не упускает возможности выпить лишнюю чашку чая. Чай здесь растет свой, поэтому он всегда особенно свежий и вкусный. На острове Маэ находится фабрика, перерабатывающая сырье с местных чайных плантаций. Это одно из самых живописных мест на Сейшелах, и здесь всегда множество туристов. Кроме производства чая фабрика занимается еще и пропагандой экотуризма. 5. Великобритания. Среднее потребление — 2,74 кг на душу населения Многие считают, что самой «чаепьющей» страной является Великобритания. Ведь именно здесь родился знаменитый обычай «файф-о-клок» (five-o-clock), когда в 5 часов вечера все бросают свои дела, чтобы выпить чая и полакомиться кексом или печеньем. Но упрямая статистика показывает, что Великобритания находится только на пятом месте. Чай здесь пьют, разумеется, не только в 5 часов, но и на протяжении всего дня. Англичане очень хорошо разбираются в многочисленных сортах чая и в том, с какими добавками их лучше сочетать. А знаменитый ароматизированный бергамотом чай «Эрл Грей» даже назван в честь Чарльза Грея, который занимал пост премьер-министра Великобритании в 1830–1834 годах. Существует несколько историй, толкующих это название. Согласно некоторым из них, граф получает чудесный чай от китайского императора в награду за спасение сына во время кораблекрушения; другие утверждают, что граф спасал сына индийского раджи от тигра, за что его наградили особым чаем. Но самая правдоподобная история говорит, что принадлежащее графу судно с грузом чая и бергамотового масла попало в сильный шторм, несколько бочонков масла разбились и залили тюки с чаем. Выбрасывать драгоценный груз было жалко, и его попытались продать. А так как «испорченный» бергамотом чай вызвал небывалый успех, то с тех пор его стали готовить специально. 4. Мавритания. Среднее потребление — 3,22 кг на душу населения Мавританский способ приготовления чая славится возникновением обильной пены на поверхности напитка. Чтобы получить такое украшение, чай приходится многократно переливать из одной емкости в другую. Чай здесь принято делать очень крепким и сладким и пить его из маленьких стаканчиков. 3. Ирландия. Среднее потребление — 3,22 кг на душу населения Несмотря на то, что Ирландия пристрастилась к чаю только в XIX веке, сегодня она по его потреблению уверенно обходит своего соседа, Великобританию. Один из самых любимых ирландских вариантов — это горячий чай с молоком и сахаром. 2. Марокко. Среднее потребление — 4,34 кг на душу населения Количество вариантов приготовления чая в этой африканской стране просто невероятно. Но особенно любимым является знаменитый марокканский чай, представляющий собой особое сочетание зеленого чая, мяты и сахара. Для заваривания используются специальные металлические чайники, и этот напиток, как и мавританский чай, тоже требует многократного переливания. 1. Турция. Среднее потребление — 6,87 кг на душу населения Турция постоянно занимает лидирующие позиции по потреблению чая. Здесь есть свои собственные отличные чайные плантации, поэтому относительно дешевый чай в этой стране довольно быстро потеснил дорогой кофе. Для чаепития в Турции используют не фарфоровые чашки, а стеклянные стаканчики особой формы, позволяющие наслаждаться не только вкусом и ароматом напитка, но и его восхитительным цветом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Страны, где пьют больше всего чая
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии