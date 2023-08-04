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Хаотичный порядок: модульный дом-трансформер


M-House - дом-трансформер.

M-House - дом-трансформер.

Эту беспорядочную металлическую конструкцию сложно назвать домом, однако в нем действительно живут люди. Несмотря не хаотичное нагромождение панелей, каждая из них выполняет определенную функцию: защищает от солнца и ветра или же является основой для установки солнечных батарей.

Дом-трансформер от архитектора Michael Jantzen.

Дом-трансформер от архитектора Michael Jantzen.

Архитектор, инженер и концептуальный дизайнер Майкл Янцен (Michael Jantzen) представил свой необычный проект – жилой дом-трансформер под названием M-House. Конструкция состоит из семи подвижных модулей, которые можно размещать по своему вкусу.
Каждый модуль состоит из прямоугольные панели, которые прикрепляются друг к другу петлями. Некоторые из панелей изолированы и имеют окна и двери.
M-House. Интерьер.

M-House. Интерьер.

 
M-House. Интерьер.

M-House. Интерьер.

Для чего нужны все части модулей, наверно не ответит и сам автор, оставляя хозяевам поле для фантазии. Одни панели защищают жилище от ветра и чрезмерного солнца, другие становятся подходящим местом для установки солнечных батарей.



M-House - дом-трансформер.

M-House - дом-трансформер.

Как бы не сумасшедше выглядела первая модель M-House, покупатель на этот дом нашелся практически сразу.
M-House - дом из семи модулей.

M-House - дом из семи модулей.

 

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Хаотичный порядок: модульный дом-трансформер

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Хаотичный порядок: модульный дом-трансформерПодписаться на мой Instagram
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