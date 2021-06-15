Кто может прописаться в жилом помещении даже без согласия его хозяев

Прописка исчезла в России в 1990-е годы, после развала Советского Союза. На смену ей пришла новая система. Теперь местонахождение соотечественников учитывается на основе данных о регистрации по месту временного пребывания или постоянному месту жительства. Самое время разобрать в тонкостях данного процесса.
Дети регистрируются автоматически. |Фото: consultmill.ru.
Факт регистрации в жилом помещении не связан с правом человека на жилье и, по сути, лишь подтверждает право пользования данной площадью. На сегодняшний день общие правила таковы, что человек не может оформить регистрацию на проживание в квартире без согласия ее собственника и проживающих с ним членов его семьи. Однако, в любом правиле закономерным образом бывают свои исключения.
Прописки уже давно нет. |Фото: временная-регистрация.про.
Первая ситуация касается приватизированного жилья, которое при этом не находится в собственности тех, кто в нем проживает на постоянной основе. В этой ситуации хозяин, который чаще всего является кем-то из родственников, может совершенно спокойно, без ведома текущих жильцов регистрировать или лишать регистрации людей в его жилой недвижимости. С неприватизированным жильем подобное провернуть нельзя.
Все зависит от собственника. |Фото: yandex.ru.
Вторая ситуация касается проживания детей в возрасте до 14 лет. По закону, дети автоматически получают регистрацию там, где зарегистрированы в данный момент их родители. В случае несогласия собственника с таким положением дел жилец в лице родителя имеет право добиться разрешения (и гарантированно добьется) посредством суда. Более того, при постановке на учет несовершеннолетнего письменное согласие собственника вообще не требуется.
Такие дела. ¦Фото: kerchinfo.com.
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