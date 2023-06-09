Фотограф Хавьера Рупереза решил показать, насколько сложны эти крошечные существа. Интересно, что снимки крупным планом превращают мирных насекомых в ужасающих животных из другого мира. Настоящие Чужие на Земле.







1. Если уж и говорить, кто на Земле главный, то это точно не человек. Исчезни сегодня все люди на Земле, жизнь на планете не остановится. А вот насекомые… Более 80% растений Европы опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок — результат совместной эволюции растений и насекомых. (Фото Javier Ruperez):







2. Насекомые составляют около 90% всех животных на Земле и играют чрезвычайно важную роль в природе, что определяется их видовым разнообразием и высокой численностью в биоценозах. Растительноядные насекомые по биомассе во много раз превышают всех других животных-фитофагов и поэтому потребляют основную часть растительного прироста. (Фото Javier Ruperez):







3. Предполагаемое число видов насекомых, обитающих на планете, по разным оценкам, составляет от 3 до 30 миллионов видов. Насекомые — самая крупная группа организмов из обитающих на Земле. Их больше, чем остальных животных и растений вместе взятых. (Фото Javier Ruperez):







4. Необычайное разнообразие форм насекомых является их поразительной особенностью. Описано более 1 млн видов насекомых, что делает их самым многочисленным классом животных, занимающих всевозможные экологические ниши встречающихся повсеместно, включая Антарктиду. (Фото Javier Ruperez):







5. На каждого человека приходится примерно 250 миллионов особей. (Фото Javier Ruperez):







6. Ученые считают, что первыми из живых существ на Земле появились именно насекомые, которые обитали на планете еще 400 миллионов лет назад. С тех пор они пережили пять массовых природных катаклизмов и оказались более живучими, чем тиранозавры. (Фото Javier Ruperez):







7. 80% видов насекомых растительноядные, 15% — хищники, 5 % — кровососы и трупоеды. Насекомые, что питаются растениями, ежегодно пожирают 25-30% мирового урожая. Ученые исследовали желудки комаров, пойманных вокруг населенных пунктов, и узнали, что 80% этих насекомых питается кровью домашних животных. (Фото Javier Ruperez):







8. Полёт является одним из основных способов передвижения множества насекомых, помогающий им искать пищу, полового партнёра для размножения, расселяться и мигрировать, спасаться от хищников. Насекомые первыми на Земле выработали способность к полёту и поднялись в воздух, являясь единственной группой беспозвоночных, способной к данному типу передвижения. Скорость полёта некоторых насекомых (бражники, разнокрылые стрекозы, высшие мухи) достигает 15 м/с. (Фото Javier Ruperez):







9. Паучок. (Фото Javier Ruperez):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram