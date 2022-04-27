20 причудливых ретро фотографий из коллекции Стива Гивена

Смешные, странные и художественно прекрасные снимки.
В нашем обзоре семейные фото из огромной коллекции Стива Гивена, отставного фотографа военно-морского флота. Он увлекался коллекционирование фототехники и по этому поводу приобрёл коробки с тысячами негативов, которые были сделаны в разных странах на протяжении нескольких десятилетий. Гивен провёл анализ фотографий и обнаружил, что даже простые семейные фото могут быть так называемыми капсулами времени. Многие из этих фото выходят за рамки банальности.
1. Разучивание песни с птичкой
До-ре-ми...
2. Ну что, давай знакомиться?
Первый урок верховой езды.
3. Репетиция танца
Вот так я буду танцевать.
4. Вот так урожай
Женщина с собакой сидят на лужайке в яблоках...
5. Юный исследователь
Огромный пень посреди морского пляжа.
6. Дорогу сквозь снег прочистили
Высота снега впечатляет.
7. Отдых
Отдых около тележки в селе.
8. На плоту
Кажется, что там есть клад.
9. Мальчик?
Фотография на фоне города.
10. Юмористы
Веселье на одной из сельских свадеб.
11. Перед акробатическим номером
Подготовка к выступлению.
12. Умные студенты
Студенты около института.
13. Островки в море
Песчаное морское дно.
14. Счастливый малыш
Модная одежда для мальчиков.
15. Модный парень
Гордый парень около своего автомобиля.
16. У ретро автомобиля
Алкоголь противопоказан водителю!
17. На крыше дома
В один из постирочных дней на крыше.
18. На курорте
Девушка с солнечной улыбкой.
19. Статный господин
Мужчина у входа в свой дом.
20. Учение стрельбы из лука
Дедушка помогает внуку прицелиться.
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