20 причудливых ретро фотографий из коллекции Стива Гивена

Смешные, странные и художественно прекрасные снимки.

1. Разучивание песни с птичкой

До-ре-ми...

2. Ну что, давай знакомиться?

Первый урок верховой езды.

3. Репетиция танца

Вот так я буду танцевать.

4. Вот так урожай

Женщина с собакой сидят на лужайке в яблоках...

5. Юный исследователь

Огромный пень посреди морского пляжа.

6. Дорогу сквозь снег прочистили

Высота снега впечатляет.

7. Отдых

Отдых около тележки в селе.

8. На плоту

Кажется, что там есть клад.

9. Мальчик?

10. Юмористы

Веселье на одной из сельских свадеб.

11. Перед акробатическим номером

Подготовка к выступлению.

12. Умные студенты

Студенты около института.

13. Островки в море

Песчаное морское дно.

14. Счастливый малыш

Модная одежда для мальчиков.

15. Модный парень

Гордый парень около своего автомобиля.

16. У ретро автомобиля

Алкоголь противопоказан водителю!

17. На крыше дома

В один из постирочных дней на крыше.

18. На курорте

Девушка с солнечной улыбкой.

19. Статный господин

Мужчина у входа в свой дом.

20. Учение стрельбы из лука

Дедушка помогает внуку прицелиться .