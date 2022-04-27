С нами не соскучишься!

8 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    После такой презентабельной статьи, народ выстроится на границе в длинную очередь, чтобы побывать в Риге.Великолепная Рига...
  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...

20 причудливых ретро фотографий из коллекции Стива Гивена


Смешные, странные и художественно прекрасные снимки.

Смешные, странные и художественно прекрасные снимки.

В нашем обзоре семейные фото из огромной коллекции Стива Гивена, отставного фотографа военно-морского флота. Он увлекался коллекционирование фототехники и по этому поводу приобрёл коробки с тысячами негативов, которые были сделаны в разных странах на протяжении нескольких десятилетий. Гивен провёл анализ фотографий и обнаружил, что даже простые семейные фото могут быть так называемыми капсулами времени. Многие из этих фото выходят за рамки банальности.

1. Разучивание песни с птичкой


До-ре-ми...

До-ре-ми...

 

2. Ну что, давай знакомиться?


Первый урок верховой езды.

Первый урок верховой езды.

 

3. Репетиция танца


Вот так я буду танцевать.

Вот так я буду танцевать.

 

4. Вот так урожай


Женщина с собакой сидят на лужайке в яблоках...

Женщина с собакой сидят на лужайке в яблоках...

 

5. Юный исследователь


Огромный пень посреди морского пляжа.

Огромный пень посреди морского пляжа.

 

6. Дорогу сквозь снег прочистили


Высота снега впечатляет.

Высота снега впечатляет.

 

7. Отдых


Отдых около тележки в селе.

Отдых около тележки в селе.

 

8. На плоту


Кажется, что там есть клад.

Кажется, что там есть клад.

 

9. Мальчик?


Фотография на фоне города.

Фотография на фоне города.

 

10. Юмористы


Веселье на одной из сельских свадеб.

Веселье на одной из сельских свадеб.

 

11. Перед акробатическим номером


Подготовка к выступлению.

Подготовка к выступлению.

 

12. Умные студенты


Студенты около института.

Студенты около института.

 

13. Островки в море


Песчаное морское дно.

Песчаное морское дно.

 

14. Счастливый малыш


Модная одежда для мальчиков.

Модная одежда для мальчиков.

 

15. Модный парень


Гордый парень около своего автомобиля.

Гордый парень около своего автомобиля.

 

16. У ретро автомобиля


Алкоголь противопоказан водителю!

Алкоголь противопоказан водителю!

 

17. На крыше дома


В один из постирочных дней на крыше.

В один из постирочных дней на крыше.

 

18. На курорте


Девушка с солнечной улыбкой.

Девушка с солнечной улыбкой.

 

19. Статный господин


Мужчина у входа в свой дом.

Мужчина у входа в свой дом.

 

20. Учение стрельбы из лука


Дедушка помогает внуку прицелиться.

Дедушка помогает внуку прицелиться.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





20 причудливых ретро фотографий из коллекции Стива Гивена

И не забудьте:
20 причудливых ретро фотографий из коллекции Стива ГивенаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх