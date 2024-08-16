Заглянуть за горизонт: снимки моря вместо тысячи слов

Заглянуть за горизонт. Автор: Andrew Smith.
Море – неиссякаемый источник вдохновения и умиротворения, на который можно смотреть бесконечно долго, взглядом уходя за горизонт или же мысленно утопая в волнах. И в такие минуты стирается тонкая грань между небом и землёй, оставляя сплошную пелену, переливающуюся в лучах закатного и рассветного солнца всеми оттенками синего и бирюзового.
Нельзя пройти мимо моря, оно будто магнит, притягивает к себе, заставляя взять в руки фотоаппарат и начать снимать. Море безгранично и неповторимо, оно всегда разное и непредсказуемое. Волнительное, спокойное, умиротворённое, переменчивое, словно капризная девушка чьё настроение зависит от погоды, времени года и суток. Оно, как поэзия или музыка, способно передавать чувства и эмоции. Живое, словно человек, у которого свой глубокий внутренний мир, увидеть который может каждый. И, тем не менее, чтобы запечатлеть нужный момент необходимо потратить не один час, для того, чтобы зритель, взглянув на снимок, почувствовал царящую вокруг атмосферу, ощутив морской бриз и тихий рокот волн...
Пенные волны. Автор: Andrew Smith.
Изумрудные воды. Автор: Andrew Smith.
Тихая гладь. Автор: Andrew Smith.
Оттенки розового. Автор: Andrew Smith.
Ностальгия. Автор: Andrew Smith.
Отражение. Автор: Andrew Smith.
Переменчивое настроение. Автор: Andrew Smith.
Между небом и землёй. Автор: Andrew Smith.
В лучах солнца. Автор: Andrew Smith.
Оттенки синего. Автор: Andrew Smith.
Синяя гладь. Автор: Andrew Smith.
На линии горизонта. Автор: Andrew Smith.
Единое целое. Автор: Andrew Smith.
Меланж. Автор: Andrew Smith.
Ближе к небу. Автор: Andrew Smith.
Морской пейзаж. Автор: Andrew Smith.
Волнение. Автор: Andrew Smith.
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